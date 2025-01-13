Количество должников в Украине резко увеличилось: какие сферы самые популярные (инфографика)

Больше всего записей в Реестре должников касаются штрафов за нарушение правил ПДД.

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За 2024 год Единый реестр должников был обновлен на 712 453 записи. Наибольшую долю составляют штрафы за нарушения ПДД, взыскания по административным правонарушениям и долги в пользу государственного бюджета. Об этом сообщает Опендатабот.

У украинцев за год появилось более 700 тысяч новых долгов

На данный момент в ЕГР зарегистрировано 8,8 млн долгов. С начала полномасштабной войны количество задолженностей увеличилось почти на 2 млн. Наибольшую часть реестра составляют штрафы за нарушения ПДД — 1,8 млн, что составляет 21% от общего числа записей.

Еще 20% — это взыскания за административные правонарушения — 1,7 млн.

Взыскания в пользу государственного бюджета на данный момент составляют 1,6 млн долгов, что составляет 18,5% от общего числа. Следующими по числу являются долги по коммунальным платежам — 727 тысяч, или 8% от общего количества задолженностей.

У украинцев за год появилось более 700 тысяч новых долгов

В то же время на 24% увеличилось взысканий имущества по исполнительному документу — до 15,6 тысяч. Также почти на 17% выросло количество конфискаций по уголовным делам, кроме коррупционных — 11,8 тысяч.

Напомним, в Украине ранее обсуждали идею ввода штрафов за езду на летней резине зимой. Ориентировочные размеры штрафов: 340 гривен для легковых авто и 8500 гривен для грузовиков и автобусов.

В декабре прошлого года в Виннице полиция задержала пьяного водителя, в его крови обнаружили рекордное содержание алкоголя.