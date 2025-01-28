У Рівному водій проігнорував хвилину мовчання: як відреагували в поліції

Водій проігнорував вимогу про зупинку руху. Однак його вдалось оперативно виявити та притягнути до адміністративної відповідальності.

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У Рівному водій під час щоденної хвилини мовчання проігнорував вимогу про зупинку руху. На нього наклали штраф, повідомили в патрульній поліції Рівненської області.

Інцидент відбувся 27 січня о 09:00 в центрі Рівного. В поліції розповіли, що за сигналом регулювальника усі учасники дорожнього руху зупинилися на знак вшанування пам’яті полеглих на війні. Проте один із водіїв, який керував автомобілем Volkswagen Passat, проігнорував цю зупинку та продовжив рух.

Порушника знайшли за технічної підтримки "Центру безпеки громади" з системи "Безпечне місто Рівне". Він пояснив, що поспішав, тому не зупинився. Водію виписали штраф за порушення ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що у Києві розробили рекомендації щодо проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Киян сповіщати про початок хвилини мовчання пропонують через мобільний застосунок "Київ Цифровий", оголошення у громадському транспорті й системи звукового оповіщення на Майдані Незалежності та Хрещатику. Також передбачена інформаційна кампанія, яка нагадуватиме про важливість цього ритуалу.

Якщо ж порушення правил дорожнього руху зафіксовано автоматичною камерою, його можна оскаржити. Це можна зробити протягом 10 днів з дня винесення відповідної постанови про адміністративне правопорушення шляхом подання скарги до органу, який виніс постанову та згодом — до суду. Загалом штрафів за порушення ПДР — найбільше, вони становлять 21% від загальної кількості всіх боржників.