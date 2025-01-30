Поединок Кличко и Ткаченко: как движение транспорта во время тревоги поссорило чиновников

В публичной плоскости развивается конфликт между городским головой Киева Виталием Кличко и начальником КГВА Тимуром Ткаченко, который, в частности, выступает за возобновление движения общественного транспорта во время тревоги, когда мэр — против. Фокус разобрался, стоит ли вносить изменения в работу транспорта столицы, или лучше оставить все как есть.

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Мэр Киева Виталий Кличко обвинил главу КГВА Тимура Ткаченко в блокировании основных хозяйственных вопросов и попытке узурпации власти. Последний в свою очередь назвал эти обвинения пустыми.

В чем Кличко обвиняет Ткаченко?

Кличко обратился к президенту Зеленскому и заявил, что люди из его окружения занимаются политическими интригами, тогда как ситуация постепенно становится критической, в столице происходит попытка разбалансировки власти и уничтожения местного самоуправления.

Он отметил, что Ткаченко якобы нарушает указ президента о военно-гражданских администрациях. Так он сообщил, что Тимур Ткаченко без военного образования и даже не служил в армии, а потому, по его мнению, главу КГВА назначили по политическим соображениям, и теперь тот блокирует решение основных хозяйственных вопросов, что угрожает жизнедеятельности столицы.

"Восстановление поврежденных домов, компенсации пострадавшим жителям, восстановление инфраструктуры и другие вопросы. Это дестабилизирует управление городом", — сказал Виталий Кличко.

"Пустые обвинения": ответ Ткаченко на слова Кличко на слова Кличко

Тимур Ткаченко ответил на обвинения Виталия Кличко. В частности, его заявление он назвал "очень странным" и заявил, что "видимо, мэр города не в курсе, что сейчас происходит в столице". Свое обращение председатель КГВА записал на фоне разрушенного дома на Жилянской, в который вражеский дрон попал в октябре 2023 года.

"Решения, что делать с этим зданием, до сих пор нет. То есть, город не занимался этим домом уже более двух лет. Таких домов в городе значительно больше, чем один. Многие киевляне реально ждут помощи от городских властей после российских ударов. Даже сожженные обстрелами машины начали убирать с улиц недавно. И вовсе не после решения мэра", — отметил Тимур Ткаченко.

По его словам, Кличко находит время для записи видео, тогда как реальные проблемы годами не решаются. Также он рассказал, что недавно имел рабочий разговор с мэром, говорили о том, что надо сделать. Ткаченко отметил, что вместо помощи в работе услышал "пустые обвинения".

"Поэтому военная администрация будет делать для киевлян то, что не может сделать мэрия. И я не склонен устраивать политические шоу, как люди, которые работают очень много лет уже в городской власти", — отметил он и добавил, что с представителями общественного сектора обсудил вопрос работы коммунального транспорта в Киеве во время воздушных тревог.

Ссора между Кличко и Ткаченко: с чего все началось

7 января Тимур Ткаченко сообщил о том, что на заседание Совета обороны внес на рассмотрение вопрос наработки алгоритма функционирования наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Однако городские власти против изменений в работе транспорта. По словам Кличко, движение общественного транспорта во время тревог может привести к трагедии.

"И отвечать же будут не те, кто требует не останавливать транспорт. И не те, кто раздает обещания это сделать, ради того, чтобы собирать лайки, понравиться. Самый страшный популизм — это популизм во время войны. Я им не занимаюсь и не буду! Главное — сохранить жизни людей. Замечу, что с начала полномасштабного вторжения 4 раза обломки вражеских боеприпасов обнаруживали на наземных участках метро. Также обнаружили часть ракеты, которая чудом не сдетонировала возле опоры моста Метро", — отметил Кличко.

Общественный транспорт во время тревоги: "за" или "против" работы

Депутат Киевского городского совета Леонид Емец считает, что вопрос работы общественного транспорта в Киеве во время тревоги не является основным, тогда как главное — это безопасность.

"Вопрос должен заключаться в плоскости, как максимально обеспечить безопасность людей в городе Киев. Вопрос безопасности у нас относится к сфере обязанностей военной администрации", — сказал Фокусу Леонид Емец.

По его словам, решать, будет ли работать общественный транспорт во время тревоги должен тот, кто "действует в пределах своих полномочий". Согласно украинскому законодательству, все должностные лица действуют исключительно в пределах и способом, определенным законом.

По его мнению, ни коммунальный, ни частный транспорт не обеспечивает во время тревоги безопасность тех, кто в нем находится. Каждый водитель несет ответственность за безопасность людей, находящихся в его транспортном средстве.

"В случае, если раздается тревога, все понимают, что это консервная банка, которая никоим образом не способна защитить от последствий ни взрыва, ни дрона, ни ракеты. На сегодня водитель будет нести уголовную ответственность в случае, если он не обеспечил людям возможность найти убежище в хранилище во время воздушной тревоги", — отметил депутат.

Емец отметил, что война — очень некомфортная история, в тысяче случаях все может быть нормальным, а на тысячу первый — "что-то прилетит".

"Пусть сначала Верховная Рада урегулирует вопрос ответственности, а потом уже переходит к вопросу комфорта. Да, это дискомфортная история, но если завтра погибнут люди в маршрутке или автобусе, кто будет отвечать? Тот, кто принял решение или водитель этого транспортного средства? Я вам скажу, по уголовному кодексу будет отвечать водитель", — заявил он.

Соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко заявил, что в Киеве уже 2,5 года останавливается общественный транспорт во время тревоги, в результате от этого страдают сами киевляне, пишут петиции, однако городские власти на это не реагируют.

"Маршрутки и такси продолжают на людях зарабатывать во время тревог. Киев остался единственным городом, где останавливается общественный транспорт", — отметил в разговоре с Фокусом Гречко.

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак отметил, что с одной стороны логично, что во время воздушной тревоги не работают заведения, транспорт не ходит, чтобы люди шли в укрытие. Но с другой стороны, когда людей выгоняют из заведения или торгового центра, то те просто ждут на улице возле здания, а потому находятся "под большей угрозой, чем когда находятся в помещении".

"Я думаю, что транспорт должен работать. Но также нужно сообщать гражданам, что это на их собственный риск, что настоятельно рекомендуется спустились в укрытие", — пояснил он Фокусу.

Эксперт рассказал, что остановка общественного транспорта во время тревоги влияет на Киев, в частности, это "микроинсульт для украинской экономики". В результате теряются деньги — "кровь войны".

"Нет денег — нет помощи армии. То есть это взаимосвязано", — сказал он.

Человек пострадал в общественном транспорте во время тревоги: кто виноват

Однако, кто будет отвечать за жизни людей, если в Киеве решат разрешить движение общественного транспорта во время воздушной тревоги?

Адвокат, партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец сообщил Фокусу, что как показывает опыт и ситуация в Украине, которая существует уже третий год, созданы все условия для того, чтобы ни коммунальные предприятия, ни государственные учреждения, ни само государство не отвечало за то, что произойдет с гражданскими жителями во время войны.

"Государство предлагает всем обращаться соответствующим иском к Российской Федерации. Конечно, могут быть определенные программы на местном уровне по компенсациям. Однако ответственность будет полностью находиться за пределами коммунального предприятия или местной администрации и будет переложена на страну-агрессора", — отметил Ростислав Кравец.

Зато, если пострадает водитель, то это будет считаться травма, связанная с выполнением служебных обязанностей, а потому ему должны выплатить соответствующую компенсацию.

Напомним, 24 января начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в столице усилили проверку пассажирского транспорта. По его словам, перевозчики должны понять, что у них больше не получится зарабатывать на киевлянах, нарушая условия предоставления услуг.

27 января депутат Киевского городского совета и председатель Координационного совета по мемориализации участников войны и событий Виктория Муха заявила, что в столице разработали рекомендации по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания.