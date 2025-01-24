В Киеве усиленно проверяют транспорт: что происходит (видео)

Киевские чиновники говорят, что происходящее в столице — лишь первый этап. Проверки транспорта продолжатся для восстановления порядка и улучшения качества перевозок.

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В Киеве усилили проверку пассажирского транспорта, строгие меры объясняются восстановлением порядка и доверия, а также улучшением качества перевозок. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко.

По его словам, происходящее в столице — это лишь первый этап. Сейчас определен условный объем нарушений и самые распространенные проблемы.

"Перевозчики должны понять, что больше не получится зарабатывать на киевлянах, нарушая условия предоставления услуг. В следующий раз, я уверен, нарушений будет меньше", – добавил глава КГВА.

Проверки в таком формате продолжатся, чтобы перевозчики понимали, что происходящее — не разовая акция. Проверки на дорогах будут в местах сосредоточения наибольшего пассажиропотока: возле автостанций, конечных станций метро и прочее.

"Всего за четыре дня проверили 430 пассажирских перевозчиков. По результатам инспекторы составили 95 актов на сумму более 1 650 000 грн", — заметил он.

Среди нарушений было отмечено следующее:

отсутствие разрешительных документов у водителей пассажирского транспорта, они перевозят людей без гарантий безопасности;

несоблюдение режима труда и отдыха, что ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников движения.

Фокус ранее писал, кто в Украине имеет право на льготный проезд в маршрутках. Бесплатный проезд в общественном транспорте полагается социально уязвимым категориям населения.

В Украине также могут появиться платные дороги, но не ранее, чем через 5 лет. Транспортную инфраструктуру хотят подогнать под требования Евросоюза.