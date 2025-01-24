У Києві посилено перевіряють транспорт: що відбувається (відео)

Київські чиновники кажуть, що те, що відбувається в столиці, — лише перший етап. Перевірки транспорту триватимуть для відновлення порядку і поліпшення якості перевезень.

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У Києві посилили перевірку пасажирського транспорту, суворі заходи пояснюються відновленням порядку і довіри, а також поліпшенням якості перевезень. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

За його словами, те, що відбувається в столиці, — це лише перший етап. Наразі визначено умовний обсяг порушень і найпоширеніші проблеми.

"Перевізники мають зрозуміти, що більше не вийде заробляти на киянах, порушуючи умови надання послуг. Наступного разу, я впевнений, порушень буде менше", — додав голова КМВА.

Перевірки в такому форматі триватимуть, щоб перевізники розуміли, що те, що відбувається, — не разова акція. Перевірки на дорогах будуть у місцях зосередження найбільшого пасажиропотоку: біля автостанцій, кінцевих станцій метро тощо.

"Загалом за чотири дні перевірили 430 пасажирських перевізників. За результатами інспектори склали 95 актів на суму понад 1 650 000 грн", — зауважив він.

Серед порушень було зазначено таке:

відсутність дозвільних документів у водіїв пасажирського транспорту, вони перевозять людей без гарантій безпеки;

недотримання режиму праці та відпочинку, що ставить під загрозу життя і здоров'я всіх учасників руху.

Фокус раніше писав, хто в Україні має право на пільговий проїзд у маршрутках. Безплатний проїзд у громадському транспорті належить соціально вразливим категоріям населення.

В Україні також можуть з'явитися платні дороги, але не раніше, ніж через 5 років. Транспортну інфраструктуру хочуть підігнати під вимоги Євросоюзу.