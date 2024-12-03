Депутат розповів, коли і де з'являться платні дороги в Україні (відео)

Для будівництва платних доріг в Україні потрібно виміряти транспортний потік на перспективних напрямках, а також підготувати відповідне законодавство.

Платні дороги можуть з'явитися одразу в кількох областях України, проте функціонувати вони почнуть щонайменше за 5 років. Про це розповів народний депутат Володимир Крейденко в ефірі телеканалу "Київ 24".

За його словами, розглядається можливість побудувати нові платні дороги в Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській та Полтавській областях. Наразі представники виконавчої влади та європейські консультанти вимірюють інтенсивність дорожнього руху на перспективних напрямках.

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Володимир Крейденко зазначив, що для окупності такою дорогою мають проїжджати щонайменше 18 000 автомобілів на добу. Також необхідне законодавче регулювання цієї сфери, тому Україна має підготувати відповідне законодавство, а європейські інвестори зможуть за бажання прийти та будувати якісні платні траси, які стануть альтернативою існуючим безкоштовним дорогам.

Раніше заступник міністра розвитку громад і території України Сергій Деркач зазначив, що планується шість платних доріг. Їх запровадження є однією з умов євроінтеграції України.

Також Фокус розповідав, що в Україні з 2025 року почнуть встановлювати світлофори нового зразка.