Депутат рассказал, когда и где появятся платные дороги в Украине (видео)

Для строительства платных дорог в Украине нужно измерить транспортный поток на перспективных направлениях, а также подготовить соответствующее законодательство.

Платные дороги могут появиться сразу в нескольких областях Украины, однако функционировать они начнут минимум через 5 лет. Об этом рассказал народный депутат Владимир Крейденко в эфире телеканала "Киев 24".

По его словам, рассматривается возможность построить новые платные дороги в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областях. Сейчас представители исполнительной власти и европейские консультанты измеряют интенсивность дорожного движения на перспективных направлениях.

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Владимир Крейденко отметил, что для окупаемости по такой дороге должны проезжать не менее 18 000 автомобилей в сутки. Также необходимо законодательное регулирование этой сферы, поэтому Украина должна подготовить соответствующее законодательство, а европейские инвесторы смогут при желании прийти и строить качественные платные трассы, которые станут альтернативой существующим бесплатным дорогам.

Ранее заместитель министра развития общин и территории Украины Сергей Деркач отметил, что планируется шесть платных дорог. Их введение является одним из условий евроинтеграции Украины.

Также Фокус рассказывал, что в Украине с 2025 года начнут устанавливать светофоры нового образца.