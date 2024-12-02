Платные дорога — требование ЕС: в правительстве анонсировали проезд за деньги на шести магистралях, детали

Для выполнения требований Европейского Союза Мининфраструктуры изучает трафик на украинских дорогах, чтобы позже ввести платный проезд. Ранее в правительстве сообщили, что стоимость проекта — почти 7 миллиардов долларов.

В Украине планируют реформировать транспортную инфраструктуру, чтобы приспособить ее к требованиям Европейского Союза. В связи с этим Министерство развития общин и территорий Украины (Мининфраструктуры) планирует открыть шесть платных дорог. О деталях реализации этой идеи рассказал заместитель главы Мининфраструктуры Сергей Деркач, написали на портале "Украинских национальных новостей" (УНН).

На портале сообщили, что заявление Деркача прозвучало во время встречи с представителями "Европейской Бизнес Ассоциации", которая состоялась 28 ноября. Чиновник пояснил, что на сегодня анализируют трафик на шести транспортных магистралях, которые могут стать платными для проезда автомобилистов. Цель анализа — исследовать, стоит ли вводить оплату именно для этих дорог, и понять, как это реализовать на практике. Как выяснилось, в Мининфраструктуры подготовили соответствующий законопроект для реализации новой идеи, которая является одним из требований для вступления в ЕС.

"Для того, чтобы сделать качественную дорогу, нужно провести анализ интенсивности движения, сейчас такой анализ ведется по 6 дорогам, чтобы запустить механизм платных дорог. Рано или поздно платные дороги все равно будут", — сказал Деркач.

Чиновник также объяснил, какими будут источники финансирования транспортной новации. По его словам, происходят контакты с потенциальными инвесторами, есть договоренности с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

На странице Facebook Деркача можно увидеть сообщения о ряде встреч, которые он провел с представителями ЕС и различных европейских институтов. Среди прочего, есть сообщение о 6 млн евро, которые предоставит Швеция для реформы транспортной инфраструктуры.

Платные дороги в Украине — детали

Отметим, ранее Фокус писал о платных дорогах в Украине. В частности, об этом говорили еще в 2021 году. Тогдашний заместитель министра финансов Александр Кава рассказал, где именно могут это устроить. Согласно идее чиновников, может идти речь о новой шестиполосной магистрали Киев-Умань, которая пойдет в обход населенных пунктов и улучшит трафик. Еще один вариант — дорога через горный хребет из Стрыя во Львовской области в Мукачево в Закарпатской области: она сократила бы путь с четырех часов до двух.

О платных дорогах в 2023 году заявлял тогдашний глава Госагентства восстановления Мустафа Найем. По словам чиновника, они будут построены, вероятно, в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областях. Ориентировочная стоимость — 6,5 млрд долл. Также планируется, что дороги будут предназначаться в основном для грузовиков и в этом заинтересованы европейские инвесторы.

Какова стоимость проезда по платным дорогам

Кроме того, зимой 2022 года тогдашний глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора) Андрей Ивко (уволился в июне 2024 года вместе с Найемом) сообщил, какой будет ориентировочная стоимость проезда по платным дорогам. По предварительным оценкам, речь идет о 2,6 грн (8 евроцентов) за один километр. Первая платная дорога соединит пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей и города Львов и Броды (Ровенская область), заявил чиновник.

Напоминаем, 1 декабря в Киевский городской голова Виталий Кличко рассказал о возобновлении движения по Подольскому мосту, который строился 30 лет.