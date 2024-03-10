Произведения инженерного искусства: топ-5 самых длинных подводных тоннелей в мире (фото)

Каждый из этих тоннелей играет важнейшую роль в региональной инфраструктуре.

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Подводные тоннели действуют как дороги, построенные под водой, и их создание представляет собой уникальное проявление инженерного искусства. По всему миру построено множество подводных тоннелей, которые служат жизненно важными связями в региональной инфраструктуре. Издание Interesting Engineering предлагает познакомиться с пятью одними из самых длинных подводных транспортных артерий в мире.

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Тоннель Сэйкан

Тоннель Сэйкан, который соединяет японские острова Хонсю и Хоккайдо, является самым длинным в мире подводным железнодорожным тоннелем. Его возникновение восходит к 1954 году, когда паромы были основным видом транспорта между островами Хонсю и Хоккайдо.

Тоннель Сэйкан Фото: Wikipedia

Тоннель Сэйкан построили в 1988 году, и он имеет длину 53,85 километра и находится на глубине 240 метров ниже уровня моря. Тоннель включает в себя две станции, которые являются первыми железнодорожными станциями, построенными под водой.

Тоннель под Ла-Маншем

Евротоннель, то есть тоннель под проливом Ла-Манш имеет длину 50,49 километра и соединяет Великобританию и Францию. Обе страны договорились о создании тоннеля в 1986 году, выбрав железнодорожный тоннель вместо длинного моста или комбинацию автомобильной и железной дороги для соединения двух стран.

Тоннель под Ла-Маншем Фото: Wikipedia

Строительство началось в 1987–88 годах и завершилось в 1991 году, а официальное открытие тоннеля состоялось 6 мая 1994 года. Сегодня через тоннель перемещаются более 10 миллионов пассажиров каждый год.

Проект тоннеля под Ла-Маншем включает в себя два однопутных железнодорожных тоннеля и один служебный тоннель, что обеспечивает двустороннее движение.

Тоннель Tokyo Bay Aqua-Line

Мостовая часть Tokyo Bay Aqua-Line Фото: Wikipedia

Tokyo Bay Aqua-Line объединяет автомобильные и железные дороги через тоннель длиной 9,6 км, который проходит через Токийский залив в Японии, также надводный мост длиной 4,4 км. Тоннель был открыт 18 декабря 1997 года, и его маршрут включает в себя участки искусственных островов, которые дарят уникальные впечатления от путешествия.

Тоннель Ryfast

Система подводных тоннелей Ryfast находится в Норвегии и состоит из двух тоннелей общей длиной 14,3 км, расположенных под водой.

Тоннель Ryfast Фото: Wikipedia

Строительство системы тоннелей длилось 10 лет и включало выкапывание более 2,5 млн кубических метров породы. Тоннель Ryfast является самым глубоким в мире подводным автомобильным тоннеле, ведь размещен на глубине 292 метра ниже уровня моря. Данный тоннель был открыт в 2020 году.

Тоннель Eysturoyartunnilin

Открытый в 2020 году подводный тоннель Eysturoyartunnilin соединяет остров Стреймой с островом Эстурой на Фарерский островах и имеет длину 11,2 км.

Тоннель Eysturoyartunnilin Фото: Wikipedia

В самой глубокой точке подводный тоннель находится на глубине 189 метров. Он имеет уникальную сеть из трех труб, но самая интересная его часть — это красочный перекресток в центре. Это первая и единственная в мире подводная кольцевая развязка.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили древний римский тоннель в Турции. Ученые обнаружили тоннель длиной 150 метров, которому 1700 лет. Исследователи считают, что его выкопали римляне, чтобы орошать свои земли водой из реки.