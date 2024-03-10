Твори інженерного мистецтва: топ 5 найдовших підводних тунелів у світі (фото)

Кожен із цих тунелів відіграє найважливішу роль у регіональній інфраструктурі.

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Підводні тунелі діють як дороги, побудовані під водою, і їх створення являє собою унікальний прояв інженерного мистецтва. По всьому світу побудовано безліч підводних тунелів, які служать життєво важливими зв'язками в регіональній інфраструктурі. Видання Interesting Engineering пропонує познайомитися з п'ятьма одними з найдовших підводних транспортних артерій у світі.

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Тунель Сейкан

Тунель Сейкан, який з'єднує японські острови Хонсю і Хоккайдо, є найдовшим у світі підводним залізничним тунелем. Його виникнення сягає 1954 року, коли пороми були основним видом транспорту між островами Хонсю і Хоккайдо.

Тунель Сейкан Фото: Wikipedia

Тунель Сейкан побудували 1988 року, і він має довжину 53,85 кілометра і розташований на глибині 240 метрів нижче рівня моря. Тунель включає в себе дві станції, які є першими залізничними станціями, побудованими під водою.

Тунель під Ла-Маншем

Євротунель, тобто тунель під протокою Ла-Манш, має довжину 50,49 кілометра і з'єднує Велику Британію та Францію. Обидві країни домовилися про створення тунелю 1986 року, обравши залізничний тунель замість довгого мосту або комбінацію автомобільної та залізниці для з'єднання двох країн.

Тунель під Ла-Маншем Фото: Wikipedia

Будівництво почалося в 1987-88 роках і завершилося в 1991 році, а офіційне відкриття тунелю відбулося 6 травня 1994 року. Сьогодні через тунель переміщаються понад 10 мільйонів пасажирів щороку.

Проєкт тунелю під Ла-Маншем охоплює два одноколійні залізничні тунелі й один службовий тунель, що забезпечує двосторонній рух.

Тунель Tokyo Bay Aqua-Line

Мостова частина Tokyo Bay Aqua-Line Фото: Wikipedia

Tokyo Bay Aqua-Line об'єднує автомобільні та залізні дороги через тунель завдовжки 9,6 км, який проходить через Токійську затоку в Японії, а також надводний міст завдовжки 4,4 км. Тунель було відкрито 18 грудня 1997 року, і його маршрут містить ділянки штучних островів, які дарують унікальні враження від подорожі.

Тунель Ryfast

Система підводних тунелів Ryfast розташована в Норвегії і складається з двох тунелів загальною довжиною 14,3 км, розташованих під водою.

Тунель Ryfast Фото: Wikipedia

Будівництво системи тунелів тривало 10 років і включало викопування понад 2,5 млн кубічних метрів породи. Тунель Ryfast є найглибшим у світі підводним автомобільним тунелі, адже розміщений на глибині 292 метри нижче рівня моря. Цей тунель було відкрито 2020 року.

Тунель Eysturoyartunnilin

Відкритий 2020 року підводний тунель Eysturoyartunnilin з'єднує острів Стреймой з островом Естурою на Фарерських островах і має довжину 11,2 км.

Тунель Eysturoyartunnilin Фото: Wikipedia

У найглибшій точці підводний тунель знаходиться на глибині 189 метрів. Він має унікальну мережу з трьох труб, але найцікавіша його частина — це барвисте перехрестя в центрі. Це перша і єдина у світі підводна кільцева розв'язка.

Як уже писав Фокус, вчені виявили стародавній римський тунель у Туреччині. Вчені виявили тунель довжиною 150 метрів, якому 1700 років. Дослідники вважають, що його викопали римляни, щоб зрошувати свої землі водою з річки.