Платні дорога — вимога ЄС: в уряді анонсували проїзд за гроші на шести магістралях, деталі

Для виконання вимог Європейського Союзу Мінінфраструктури вивчає трафік на українських дорогах, щоб згодом запровадити платний проїзд. Раніше в уряді повідомили, що вартість проєкту — майже 7 мільярдів доларів.

В Україні планують реформувати транспортну інфраструктуру, щоб пристосувати її до вимог Європейського Союзу. У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад та територій України (Мінінфраструктури) планує відкрити шість платних доріг. Про деталі реалізації цієї ідеї розповів заступник глави Мінінфраструктури Сергій Деркач, написали на порталі "Українських національних новин" (УНН).

На порталі повідомили, що заява Деркача пролунала під час зустрічі з представниками "Європейської Бізнес Асоціації", яка відбулась 28 листопада. Посадовець пояснив, що на сьогодні аналізують трафік на шести транспортних магістралях, які можуть стати платними для проїзду автомобілістів. Мета аналізу — дослідити, чи варто запроваджувати оплату саме для цих доріг, та зрозуміти, як це реалізувати на практиці. Як з'ясувалось, в Мінінфраструктури підготували відповідний законопроєкт для унормування нової ідеї, яка є однієї з вимог для вступу в ЄС.

"Для того, аби зробити якісну дорогу, потрібно провести аналіз інтенсивності руху, зараз такий аналіз ведеться по 6 дорогам, щоб запустити механізм платних доріг. Рано чи пізно платні дороги все одно будуть", — сказав Деркач.

Чиновник також пояснив, якими будуть джерела фінансування транспортної новації. З його слів, відбуваються контакти з потенційними інвесторами, є домовленості з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

На сторінці Facebook Деркача можна побачити дописи про низку зустрічей, які він провів з представниками ЄС та різних європейських інституцій. Серед іншого, є повідомлення про 6 млн євро, які надасть Швеція для реформи транспортної інфраструктури.

Платні дороги в Україні — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про платні дороги в Україні. Зокрема, про це говорили ще у 2021 році. Тодішній заступник міністра фінансів Олександр Кава розповів, де саме можуть це влаштувати. Згідно з ідеєю урядовців, може іти мова про нову шестисмугову магістраль Київ-Умань, яка піде в обхід населених пунктів та покращить трафік. Ще один варіант — дорога через гірський хребет зі Стрия у Львівській області до Мукачева у Закарпатській області: вона скоротила б шлях з чотирьох годин до двох.

Про платні дороги у 2023 році заявляв тодішній глава Держагентства відновлення Мустафа Найєм. Зі слів посадовця, вони будуть збудовані, ймовірно, у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській та Полтавській областях. Орієнтовна вартість — 6,5 млрд дол. Також планують, що дороги призначатимуться в основному для вантажівок і в цьому зацікавлені європейські інвестори.

Яка вартість проїзду платними дорогами

Крім того, взимку 2022 року тодішній голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) Андрій Івко (звільнився у червні 2024 разом з Найємом) повідомив, якою буде орієнтована вартість проїзду платними дорогами. За попередніми оцінками, ідеться про 2,6 грн (8 євроцентів) за один кілометр. Перша платна дорога з'єднає пункт пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею та міста Львів й Броди (Рівненська область), заявив чиновник.

Нагадуємо, 1 грудня в Київський міський голова Віталій Кличко розповів про відновлення руху Подільським мостом, який будувався 30 років.