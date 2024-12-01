Будували 30 років: у Києві відкрили для проїзду Подільсько-Воскресенський міст (відео)

Рух через Подільський міст відкрито для легкових машин і громадського транспорту з 1 грудня. Вантажівкам наразі заборонено користуватися переправою.

1 грудня у Києві відкрили рух для легкових автомобілів і міського транспорту на Подільсько-Воскресенському мосту, який будували з 1993 року. Про це повідомив у Telegram міський голова столиці Віталій Кличко.

За словами Кличка, зараз на міст можна заїхати з правого берега від вулиці Набережно-Хрещатицька, а виїхати на вулицю Петра Вершигори. З лівобережжя столиці — з вулиці Петра Вершигори на Набережно-Рибальську.

Кличко додає, що проїзд мостом дозволили через новозбудовані тунелі, які сполучають міст зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та Троєщини. Рух вантажівок через міст наразі є забороненим. Міський голова додав, наразі "фахівці працюють 24/7", аби до кінця року завершити остаточне облаштування прилеглої території біля новозбудованого тунелю.

Журналісти телеканалу "Київ" повідомили, що наразі доступний рух чотирма смугами дорожнього руху: дві — в сторону правого берега, а дві — на лівобережжя столиці. Через нову переправу почався рух кількох автобусних маршрутів, зокрема маршруту №110, також присутні дві робочі зупинки для пасажирів.

ЗМІ додає, що вже побудовані сходи для зупинок для курсування трамваю та міської електрички. За словами начальника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора, наразі завершуються роботи з благоустрою транспортного вузла, а доступ вантажівок буде можливим після завершення добудови з'їзду для такого транспорту.

Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту в Києві — що відомо

Проєкт побудови багатоцільового мосту, який би об'єднав київські райони Поділ та низку житлових масивів лівого берега столиці, розпочався ще у 1993 році. Протягом цього часу, його відкладали та заморожували кілька разів із низки причин.

У лютому 2021 року міський голова Києва заявляв, що міст відкриють для руху до початку літа 2021 року. Однак запуск так і не відбувся, і був відкладений на невизначений час.

У серпні прокуратура та Нацполіція прийшли з обшуками до КМДА у справі про будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Правоохоронці вважають, що Департамент транспортної інфраструктури КМДА міг завдати збитків на суму 4,5 млн грн. У жовтні столична прокуратура повідомила, що викрила розкрадання 150 млн гривень у процесі будівництва Подільсько-Воскресенського мосту.

В листопаді 2021 року міський голова звільнив свого заступника Олександра Густєлєва. Того відправили у відставку через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу

27 листопада 2024 року Кличко повідомив, що рух через переправу буде відкрито 1 грудня. Наразі буде дозволено рух легкових машин та громадського транспорту, рух вантажівок через міст буде заборонено.