Украдено 150 млн гривен: прокуратура раскрыла хищение на строительстве Подольского моста

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении руководству КП, генподрядчику и подрядчику.

Прокуратура раскрыла хищение в размере 150 млн гривен на строительстве Подольского моста в Киеве. Сообщения о подозрении были направлены руководству КП, генподрядчику и подрядчикам. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

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Следствие установило, что в апреле 2017 года между КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и генподрядчиком был заключен договор на строительство Подольского моста.

В рамках заключенного договора, в ноябре 2019 года были привлечены подрядные организации якобы для использования наемного нестандартного оборудования с операторами (машинистами и вспомогательным персоналом), включая перемещение тяжелых грузов и другие дополнительные услуги.

В течение 2020 году на актов сдачи-приема выполненных работ из бюджета выделили 148 млн гривен. В это же время, экспертиза показала, что выполнение работ не подтверждается ни документально, ни фактически.

Кроме этого, в августе-ноябре 2020 году заказчиками строительства, генподрядчиком и подрядчиками был составлен и подписан акт по приему выполненных работ по антикоррозийной защите металлических конструкций моста. Согласно экспертному заключению, объем и стоимость работ не соответствуют тем, что указаны в документах. Сумма была завышена на 1,8 млн гривен.

Отмечается, что в 2021 году руководителю КП и генподрядчику уже было сообщено о подозрении из-за завышения стоимости работ по покраске пролетных плит моста. В этот раз стоимость работ завысили на 4,5 млн грн.

Работы по строительству моста были начаты еще в 1993 году, но из-за отсутствия финансирования строительство через несколько лет было приостановлено. Только в декабре 2003 году строительство моста снова было возобновлено.

Согласно проекту, мост должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. Общая протяженность мостового перехода — около 7,5 км.

Напомним, "Укравтодор" предлагал КГГА и мэру столицы передать ему Подольский мост. В "Укравтодоре" заявляли, что смогут быстрее завершить его строительство. Но мэр Киева Виталий Кличко отказался передавать объект, добавив, что это лишь еще больше затянет строительство.

Киевский мэр ранее заявлял, что мост достроят до конца 2020 года. В декабре на мосту запустили подсветку, но полностью объект так и не сдали. Позже Кличко говорил, что мост точно откроют до начала лета 2021 года.