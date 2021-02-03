До лета откроют. Кличко назвал дату открытия Подольско-Воскресенского моста (видео)

Во время избирательной кампании Кличко утверждал, что мост откроют до конца 2020.

Во время открытия первого офлайн-магазина IKEA в Украине Виталий Кличко назвал новую дату открытия Подольско-Воскресенского моста. Об этом сообщает НВ.

По его словам мост точно откроют до начала лета 2021 года. Будет готов съезд на Троещину и автомобильная часть моста.

Глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик заявляет, что к лету мост могут не достроить:

"Активные работы не ведутся. Ванты до сих пор не держут центральный прогон проезжей части под аркой. Висят без натяжения. Заметных работ по левобережным съездам не видно. Каждый новый день оттягивает срок завершения моста. Все меньше надежды увидеть автомобильное движение на переправе в 2021 году".

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Виталий Кличко также заявляет, что в этом году будут открыты две станции метро на Виноградарь, которые сейчас активно строятся. Мэр также добавил, что в нынешнем году откроют вторую часть Пейзажной аллеи, обновят Мариинский парк, парк Шевченко и парк Рыльского.

Подольско-Воскресенский мост утвердили в КГГА еще в 1993 году, с тех пор с попеременным успехом его строительство продолжается и сейчас.

Напомним, ранее Кличко заявлял, что Подольско-Воскресенский мост будет завершен до конца 2020. В декабре на мосту даже запустили подсветку.

Фокус разбирался, почему жители Русановских садов вышли на тропу войны. И выступают против строительства моста.