Кличко: До конца года откроем Подольско-Воскресенский мост, а потом возьмемся за метро на Троещину

В 2020 году на строительные работы планируют выделить около 3 млрд грн

До конца 2020 года откроют автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мосту в Киеве. Об заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает его пресс-служба.

"Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода активно продолжается и зимой. Уже завершили процесс монтажа верхних временных опор. И мы начинаем новый, важный этап – установку натяжных тросов, обеспечивающих надежность конструкции моста, рассчитанного на автосообщение и линию метро", – отметил Кличко.

Проектная пропускная способность моста составляет 60 тыс. авто в сутки. На нем обустроят 6 полос для автомобильного движения и 2 железнодорожных пути под будущее метро на нижнем ярусе.

В 2020 году на строительные работы планируют выделить около 3 млрд грн. После его завершения киевские власти собираются начать строительство ветки метро на Троещину.

"Многие обещали этот мост достроить. Но, это были только обещания. Я вас могу заверить: в конце этого года мы откроем автосообщение по нему и после этого начнем строительство ветки метро на Троещину", – заявил Кличко.

Напомним, Подольско-Воскресенский мостовой переход, который должен соединить два берега Днепра, начали строить еще в 2003 году. Первоначально его планировали сдать в эксплуатацию еще в 2008 году, но сроки постоянно переносились, а строительные работы несколько раз замораживалис.

Как ранее сообщал Фокус:

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работы по продлению Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь идут по графику и первые две станции заработают до конца 2021 года.