Тромбы киевских артерий. Как в столице предлагают решать проблему пробок

Если представить город как живой организм, Киев предстанет больным старичком: чумазым, с задымлёнными лёгкими, закупоренными артериями, в определённые часы почти парализованным. Градоначальники не раз обещали реанимировать больного, но с пробками им справиться не удаётся. Фокус выяснил, что можно сделать, чтобы Киев поехал, и как столичная власть собирается усложнить жизнь автовладельцам, чтобы те пересели на общественный транспорт.

Каждое утро, направляясь на Печерск, киевлянин Сергей попадает в затор на Голосеевском проспекте. Следующий проблемный участок его поджидает в районе Печерского моста. Вечером Сергей простаивает в пробках на обратном пути: сначала на подступах к станции метро "Печерская", затем на подъезде к метро "Дружбы народов" и напоследок — вновь на Голосеевском проспекте.

Автомобилист должен страдать

Киевский городской совет в ноябре утвердил целевую программу развития транспортной инфраструктуры столицы до 2023 года. На её реализацию потребуется 83,4 млрд грн. Как уверяют в горадминистрации, программа направлена на развитие "устойчивой городской мобильности". В приоритете станут пешеход, велосипедист и общественный транспорт. Кроме этого предусмотрен капитальный ремонт дорог, квоты на парковки в центре столицы и повышение комфорта общественного транспорта, что должно мотивировать киевлян отказываться от использования личных автомобилей.

Максим Бахматов, советник мэра Киева, обещает "большую зачистку" дорог. "В столице огромное количество парковочных мест — 50 тыс., но водители паркуются в неположенном месте, потому что плевать хотели на правила. Именно с такими беспредельщиками надо бороться. Мы впервые начинаем это делать и надеемся, что полиция нам поможет", — говорит Бахматов. Он отмечает, что за последний месяц киевские дороги зачистили от паркующихся в полосе движения общественного транспорта, собрав при этом более 4,6 млн грн штрафов.

По словам советника, главная причина столичных пробок в том, что Киев — транзитный город. Южный мост — одна из немногих автотранспортных артерий, соеди­няющая правобережную и левобережную Украину. Ближайший транзитный мост, по которому могут проехать фуры, находится в Черкассах, в 200 км от столицы. Притом Южный мост, открытый в 1990 году, был рассчитан на проезд 20 тыс. машин в день, а сегодня по нему ежедневно проезжает 100–110 тыс. авто, среди которых множество грузовиков, создающих пробки. Поэтому власти планируют запретить въезд в город грузовых автомобилей в часы пик.

В целом же тактика мэрии нацелена на то, чтобы сделать жизнь автомобилистов максимально неудобной. "Наша задача — увеличить стоимость парковки в центре, увеличить штрафы за неправильную парковку, зачистить полосы для общественного транспорта и параллельно увеличить его количество. Таким образом, мы подсказываем автомобилистам, что нужно пересаживаться на общественный транспорт", — перечисляет Максим Бахматов.

Кнут без пряника

Опрошенные Фокусом эксперты к инициативам мэрии относятся скептически. Александр Кава, экс-замминистра инфраструктуры, рассказывает, что за последние пять лет, несмотря на наработки, сделанные в том числе экспертами Всемирного банка, решить проблему мобильности города местные чиновники не пытались. Он уверен, что лишь кнутом порядок не навести. "Прежде чем карать водителей за нарушения правил движения и парковки, нужно дать им альтернативу — те же парковочные места или перехватывающие стоянки для пересадки в общественный транспорт", — говорит экс-замминистра.

Владимир Караваев, эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения, считает, что единственный эффективный путь ликвидации пробок — строительство новых дорог, в первую очередь окружной магистрали. Построить её можно над железной дорогой, по которой ездит городская электричка. Проект такой эстакады некогда обсуждался, однако уже более десяти лет о нём не вспоминают. "Прямой запрет на въезд в город или ограничение проезда определённым автомобилям в центр Киева результата не даст. Нужны новые дороги — это первое. Второй пункт — нужно разработать механизмы, которые будут стимулировать людей пользоваться общественным транспортом", — отмечает Караваев.

В мировой практике в этом случае прибегают к строительству перехватывающих парковок: живущий в пригороде либо на окраине человек оставляет свою машину возле ближайшей станции метро и пересаживается в муниципальный транспорт. Но в Киеве возле станций метрополитена слишком плотная застройка, вместительные паркинги втиснуть некуда, поэтому, по мнению эксперта, такой вариант вряд ли подходит для столицы. Владимир Караваев также не уверен в эффективности применения эвакуаторов для наведения порядка на дорогах.

"Эту меру можно применять в исключительных случаях. Но число эвакуаторов ограничено, да и водители стали грамотнее. В законе есть пункт, запрещающий эвакуацию автомобиля, если его владелец находится здесь же. Потому водители, паркуясь в неположенном месте, делают это так, чтобы машина всегда находилась в поле видимости, при появлении эвакуатора они быстро дают о себе знать", — говорит Караваев.

Быстро, комфортно и предсказуемо

Оба эксперта считают, что до тех пор, пока систему общественного транспорта не реформируют, надеяться на избавление от пробок бессмысленно. Транспорт должен быть быстрым, комфортным и предсказуемым: ездить чётко по расписанию с небольшими интервалами движения. Необходимы строительство пересадочных узлов, которые позволят пассажирам быстро переходить с одного вида транспорта на другой, и согласованное расписание, минимизирующее время, требующееся для пересадки.

Александр Кава отмечает, что за пять лет количество общественного муниципального транспорта сократилось на 10% и сейчас по Киеву курсируют всего 913 единиц. Для сравнения Кава приводит в пример Варшаву с населением 1,8 млн человек, где ежедневно на маршруты выезжают 2,8 тыс. единиц транспорта, в том числе большие и сверхбольшие автобусы и 40-метровые трамваи. Притом жители украинской столицы тратят больше денег на поездки, чем жители Варшавы или Праги, хотя в этих городах качество транспортных услуг несравненно выше. "В Варшаве за $28 в месяц житель покупает проездной на неограниченное количество поездок на муниципальном транспорте. В Праге такой же проездной стоит $23. В Киеве проезд на двух видах транспорта в обе стороны обойдётся в 32 грн в день (примерно $1,3), то есть в месяц поездки обходятся минимум в $39, причём это не безлимитный проезд. В итоге мы тратим больше денег, больше своего времени", — говорит Кава.

По его оценкам, улучшить мобильность города можно за два-три года. И хорошо, что на борьбу с транспортным коллапсом готовы выделять деньги. Согласно паспорту программы развития транспортной инфраструктуры столицы, большую её часть — 76,1 млрд грн — профинансирует город, остальную сумму планируют получить из госбюджета, от инвесторов и кредиторов. Уже в нынешнем году на эти цели должны потратить 4,4 млрд грн.