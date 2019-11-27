Мусор не пахнет. Как в Украине строят "бизнес" на отходах и свалках

Украина утопает в мусоре, но вторсырьё покупает в Африке и России, собирается строить мусороперерабатывающие заводы, но они наверняка станут ещё одним средством отмывания денег. Глава общественной организации "Україна без сміття" Евгения Аратовская рассказывает, где найти выход из сложившейся ситуации

С Евгенией Аратовской мы встречаемся в Киеве на Сапёрно-Слободской улице: основательница общественной организации проводит экскурсию по станции сортировки мусора. На столах посетители медленно перетряхивают привезённые с собой мешки, перебирают пластик — для каждого вида предназначен отдельный контейнер. Неликвидные отходы, которые не примет ни один перерабатывающий завод, отправят на сжигание.

Аратовская, менеджер-экономист по образованию с большим опытом работы в маркетинге, оказавшись в декрете с двумя маленькими детьми, поняла, что всю жизнь выбрасывала мусор, не задумываясь о том, что с ним происходит дальше. Cтала изучать доступные в интернете материалы и вскоре пришла к выводу, что нужно запускать собственный проект по раздельному сбору мусора. За пять лет маленькая инициатива превратилась в хорошо известную в Киеве организацию. "Україна без сміття" собрала около 500 т вторсырья. И если в 2016-м ежемесячно люди привозили сюда около 10 т, то сейчас — в четыре раза больше.

Теперь Евгения Аратовская принимает активное участие в разработке законодательной базы, касающейся политики обращения с отходами в Украине. Фокусу она рассказывает о том, как бездомные отбирают прибыль у компаний — заготовителей вторсырья, зачем производители товаров должны платить за сортировку мусора и как местная власть отмывает деньги на свалках.

Чужой опыт

В Украине практически не перерабатывают отходы. Почему?

— Давайте начнём с простого. Что представляет собой наш мусор? В течение месяца я проводила дома эксперимент: сортировала отходы по группам, всё взвешивала, фиксировала данные. Получилось, что на 60% отходы среднестатистической семьи из двоих взрослых и двоих детей состоят из перерабатываемого сырья: металла, пластика, стекла и бумаги, на 30% — из органики, ещё на 10% — из неперерабатываемого мусора.

Потребитель покупает товар в упаковке, которую можно переработать. Есть заводы, готовые принять эту тару на переработку. Но как её доставить от потребителя на завод? Этой сферы бизнеса у нас не существует, потому что она убыточная. Чтобы заготовить тонну бумаги, нужно поставить специальные контейнеры, обслуживать их, отвозить содержимое на сортировочную станцию, досортировывать (только бумага сортируется на 20 позиций). Расходы, затраченные на этот процесс, не покрываются продажей вторсырья. Так во всём мире. На мусоре зарабатывают только переработчики, получившие чистое вторсырьё и изготовившие новую продукцию, а также логистические компании, которые возят мусор от людей на свалки. Сбор и досортировка — это полностью нерентабельная история.

"Свалка — чёрная дыра для бюджетных денег и очень удобный инструмент для коррупционных схем, так что чиновники всегда держались за эту кормушку"

Тем не менее в европейских странах система отлажена и работает. Какое решение на­шли там?

— Они подключили производителей. Государство обязало компании, выпускающие продукцию в пластике, стекле, бумаге, металле, выполнять конкретные нормы сбора своей упаковки. Например, есть условная компания, выпускающая газировку, у неё производство — миллион бутылок в год. За этот период она должна собрать 50% изготовленного объёма. Государство не сразу обязывает собирать 100% объёма, потому что бизнес не справился бы с такой задачей. В Европе именно производители финансируют сферу заготовки упаковки. Работает это так: производитель ставит контейнеры для раздельного сбора отходов в городе, проводит конкурс для обслуживающих компаний и покрывает им расходы на вывоз и досортировку собранного вторсырья. Этот принцип финансирования раздельного сбора называется Extended Producer Responsibility — расширенная ответственность производителя.

Если всё так замечательно работает в других странах, то почему Украина не переняла такой опыт?

— Я могу лишь выдвинуть гипотезу, но мои коллеги озвучивают похожее мнение. Наши свалки финансируются из местных бюджетов. Но сколько в реальности средств тратится на обслуживание полигона, а сколько оседает в чьих-то карманах? Свалка — чёрная дыра для бюджетных денег, очень удобный инструмент для коррупционных схем, так что чиновники всегда держались за эту кормушку. Притом наши полигоны в ужасном состоянии, по факту никто не тратил средства на то, чтобы они эксплуатировались надлежащим образом. Это первая причина.

Во-вторых, мусор — монополия внутренних игроков мусорного бизнеса. Сейчас захоронение тонны отходов стоит €5. Это же смешные деньги! Любая более современная технология обращения с отходами стоит в разы дороже. До сих пор не создано никаких экономических условий для того, чтобы в Украину зашли международные инвесторы. Все истории о том, что иностранные компании построят у нас мусороперерабатывающие заводы, — просто враньё. Они никогда не придут в страну с таким дешёвым захоронением, которое в принципе убивает конкуренцию.

Бизнес на мусоре

С 1 января 2018 года украинские полигоны вообще должны были закрыть для непереработанных твёрдых бытовых отходов. Как по факту действует эта норма?

— В законе очень странно изложено определение обработанных отходов. Из него выходит, что если по отходам проехался мусоровоз, то они уже обработанные, потому что их физические свойства изменились. То есть местные чиновники изначально понимали, что наказания за захоронение не будет. Все продолжают возить необработанный мусор на свалки, поскольку действует негласное разрешение исполнительной власти на это.

Если в Украине всё-таки появятся мусороперерабатывающие предприятия, смогут ли они составить реальную конкуренцию полигонам?

— В европейских странах мусороперерабатывающим заводам за тонну отходов платят €30–80. Допустим, зайдёт инвестор, построит шикарное предприятие, но кто повезёт к нему мусор за €30, если можно выбросить на свалку за €5? Власть говорит о намерении построить в Украине мусороперерабатывающие предприятия, их собираются создавать за бюджетные деньги и дотировать так же, как дотировались полигоны. То есть если раньше была чёрная дыра свалок, то теперь появится чёрная дыра заводов. Кроме того, они хотят обязать перевозчиков безальтернативно возить туда весь мусор. В итоге, если появится компания, которая хотела бы сортировать отходы, она просто не сможет этого делать. Это неправильно, в стране должна появиться свободная, честная конкуренция, а не один пролоббированный способ обращения с отходами, иначе эта сфера не будет развиваться.

В Украине нет мусороперерабатывающих заводов, но работают перерабатывающие вторсырьё предприятия. Чем они отличаются?

— Да, эти понятия надо разделять. Грубо говоря, есть баки для раздельного сбора, а есть контейнеры для смешанных отходов, куда попадает неликвидный мусор: органика, подгузники, мелкий пластик, который не годится для раздельного сбора. Всё это везут на мусороперерабатывающий завод. Существуют разные технологии их работы. Например, в Германии наиболее распространена механико-биологическая. Смешанный мусор загружается в танкеры — бетонные ванны до 10 т, которые закрывают, внутрь добавляют активные микроорганизмы, вызывающие процесс брожения и выработку метана. Это происходит в течение пяти-семи дней. Вся органика превращается в жидкость и стекает, с помощью фильтров её очищают и отправляют в окружающую среду. Остальная масса сушится и измельчается. Специальные барабанные лопасти отделяют из неё металл, пластики, стекло, а остатки уходят на альтернативное топливо. Такой высушенный и очищенный брикет может заменить газ или уголь. Но важно понимать, что мусороперерабатывающий завод не ориентирован на сортировку, он лишь перерабатывает остаточный мусор. И когда наши чиновники рассказывают, что вот сейчас мы построим мусороперерабатывающие заводы, где весь мусор будет сортироваться, то это неправда, это так не работает.

А вот перерабатывающие заводы — те, которые перерабатывают не мусор, а уже готовое, отсортированное вторсырьё. Таких предприятий в Украине мы насчитали около ста, хотя на самом деле их больше. Что они изготавливают? Например, пакеты превращаются в полиэтиленовые гранулы, из которых потом делают лопаты для уборки снега, полимерную плитку, канализационные трубы. Комбинированная упаковка Tetra Pak от молока или сока разделяется на бумагу, из которой в издательстве "Ранок" печатают книги, и полиалюминиевую смесь. Из этой крошки делают крышки канализационных люков или песчанополимерную брусчатку. На заводе "Ветропак" из стеклобоя производят новые бутылки. Причём только одна четверть стеклобоя собирается в Украине, остальное импортируют из Беларуси.

Начать с азов. На станции "Україна без сміття" учат правильно сортировать пластик и рассказывают, как сократить его использование

Какое ещё вторсырьё мы закупаем в других странах?

— Раньше покупали макулатуру в России, после 2014 года её стали везти через Беларусь. В Фастове работает перерабатывающее предприятие с китайскими инвестициями, которое импортирует пластиковые бутылки из Туниса. Из них на заводе делают синтепон и отправляют его в Китай.

Проблема в том, что в Украине нет массовой культуры и инфраструктуры сортировки отходов, поэтому заводы недополучают необходимое количество вторсырья. Чтобы оставаться рентабельными и выходить на необходимые мощности, они вынуждены закупать его за рубежом. Принятие закона о расширенной ответственности производителя в Украине позволило бы местным заготовителям компенсировать расходы на сбор вторичных ресурсов и поставлять необходимые объёмы на перерабатывающие заводы. Сегодня же мы перерабатываем преимущественно чужое вторсырьё, приезжающее к нам из Европы за копейки, потому что там этот закон давно работает: иностранные заготовители получили свои компенсации и могут позволить себе отдать нам его даже за бесценок.

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, направленный на уменьшение количества полиэтиленовых пакетов в стране. Как вы относитесь к этой инициативе?

— Во-первых, он не касается всех пакетов, которые сегодня есть на рынке. Он ограничивает ретейл-операторов, то есть супермаркеты, магазины и заведения общественного питания. Разработчики документа взяли во внимание всего две группы "загрязнителей", вне регулирования остались службы доставки, химчистки и прачечные, отели и спортзалы. Если вводить такие правила, то они должны касаться всех операторов. Во-вторых, в законопроекте речь идёт о распространении и продаже, но нет запрета на импорт и производство внутри страны. Это неправильно.

Те пакеты, которые сегодня есть на кассах супермаркетов, никуда не исчезнут, просто будут чуть плотнее [законопроект запрещает реализацию пакетов толщиной стенки до 50 микрон]. Мы уже изучили предложения на рынке, в закупке оптовой партии цена одного такого пакета не превышает 60 коп., потребители не ощутят изменений на своём кошельке и продолжат покупку более плотных, но всё ещё очень дешёвых пакетов.

Однако в целом я не считаю этот проект бесполезным: лучше хоть что-то, чем ничего.

"Когда чиновники рассказывают, что вот сейчас мы построим мусороперерабатывающие заводы, где весь мусор будет сортироваться, это не правда, это так не работает"

Повлиять на власть

В Украине по-прежнему действуют пункты приёма вторсырья, пользующиеся особой любовью у бездомных и алкоголиков. На ваш взгляд, надо ли их ликвидировать или это эффективный способ заготовки стекла и бумаги?

— Пока нет достойной альтернативы, эти пункты приёма всё-таки выполняют свои задачи, закрывать их нельзя. Но они рассчитаны только на асоциальный сектор населения и частично — на пенсионеров с невысоким доходом. Я же считаю, что бумагу, которую достают из мусорных баков и сдают в пункты приёма, нельзя использовать для переработки. Возможно, рядом с картонной коробкой лежали лекарства, опасные отходы, она могла быть загрязнена пестицидами и гербицидами, а её отвозят на картонно-бумажную фабрику, где сделают упаковку для печенья. В этом есть определённая опасность.

Существует и другая проблема: какая-то компания поставила контейнеры для раздельного сбора мусора, обслуживает их, но ничего ценного не может собрать, потому что приходят бездомные и начисто выгребают оттуда всё, что можно сдать. В Чехии, например, эту историю остановили, разрешив проводить все операции с вторсырьём лишь по безналу, то есть за наличку сдать куда-то стекло и бумагу нельзя. Многие говорят: "Для бездомных это единственная возможность не умереть с голоду, нельзя у них её забирать". Но такая позиция странная, ведь это зона ответственности социальных служб. Мусор — не та сфера, которую нужно отдавать бездомным как бы с барского плеча, это страшный цинизм.

Летом киевская мэрия анонсировала, что установит 2,5 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора по всему городу. В своём районе я так их и не увидела. Что в такой ситуации могут сделать горожане?

— Действительно, у КГГА появилось очень много репутационных рисков в связи с тем, что раздельного сбора мусора в городе до сих пор нет. Людям надо действовать через запросы в "Киевкоммунсервис", который должен устанавливать контейнеры по требованию жильцов многоквартирного дома. По факту сейчас это работает так: коммунальное предприятие закупило контейнеры, но обслуживать их обязали восемь городских перевозчиков, которые не получают компенсацию за работу. Выходит, что бизнесу навязали убыточную деятельность, и им выгоднее имитировать её, чем исполнять. Они якобы собирают отходы в специальные машины и везут на пять городских сортировочных линий, где мусор досортировывается, но никакой уверенности в том, что всё происходит именно так, у меня нет.

Кроме того, "Киевспецтранс" недавно сделал заявление, что люди у нас неисправимы и бросают в баки что попало. Мол, мы старались, но ничего не получилось, потому что население такое. Но разве вы научили население правильно пользоваться контейнерами? Людей хотят убедить, что сортировка не имеет смысла, что надо перейти к мусоросжиганию. Неудачным опытом дискредитируют идею раздельного сбора.

Если человек понимает, что система не работает и мусор даже из разных контейнеров сваливают в одну машину, то какая у него мотивация сортировать отходы?

— Нужно перестать перекладывать ответственность за мусор на кого-то ещё. Если мы сами не начнём себя спасать, а будем ждать действий власти, то страна превратится в одну сплошную мусорную свалку. Нужно доверять инфраструктуре, которая даёт гарантии переработки. Например, это наша сортировочная станция или пункты вторсырья, где вам платят деньги. Чем больше людей привозят вторсырьё, тем проще влиять на мнение политиков. Раз столько киевлян к нам присоединилось, значит, населению это нужно. Если проект раздельного сбора мусора смогла организовать общественная организация, то неужели город с многомиллионным бюджетом не может этого сделать?