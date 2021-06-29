"Перемены диктует общество". Автор проекта "Україна без сміття" Евгения Аратовская в рейтинге Фокуса
Основательница проекта "Україна без сміття" заняла 84 место в списке ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины.
Социальный предприниматель, основательница проекта "Україна без сміття" Евгения Аратовская вошла в ежегодный рейтинг журнала Фокус "ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины".
Экологическая инициатива "Україна без сміття" началась как волонтерская работа в 2015 году. В конце того же года была основана одноименная общественная организация — и с самого начала стала инициатором целого ряда регулярных акций и проектов, направленных на внедрение культуры обращения с бытовыми отходами и их утилизации.
За 2020 год "Україна без сміття" собрала на переработку 406 т отходов — почти на четверть больше, чем в 2019-м.
Организация "Україна без сміття" под руководством Аратовской старается оперативно реагировать на актуальные запросы в сфере сортировки. Например, еще в феврале 2021 года активисты начали собирать медицинские маски, перчатки и другие медицинские отходы.
В апреле проект запустил информационную компанию, направленную на уменьшение количества упаковок для ресторанных блюд, и уже через неделю инициативу поддержали пять крупных сервисов доставки еды в Киеве.
В связи с растущим интересом Евгения Аратовская и ее единомышленники в этом году планируют открыть еще две станции сортировки в Киеве и собирают для этого финансирование.
Напомним, что 1 июня Верховная Рада приняла Закон №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, который предусматривает запрет на бесплатное распространение тонких полиэтиленовых пакетов-маек в супермаркетах.
"Этот закон — о переменах, которые мы, общество, диктуем", — говорит о документе Евгения Аратовская.
По словам Евгении, включение в рейтинг Фокуса стало для нее приятной неожиданностью.
"Радуюсь, что УБС уверенно занимает свою влиятельную позицию в группе стейкхолдеров. Этого бы не произошло, если бы наше общество не начало развивать свою гражданскую сознательность, учиться, задавать неудобные вопросы чиновникам и депутатам, давать реакцию, влиять, поддерживать или, наоборот, банить некоторые политические решения. Мы не стали бы влиятельными, если бы не украинское общество, которое росло вместе с нами и доверие которого мы за все годы не потеряли", – написала основательница общественной организации "Україна без сміття" в Facebook.