"Перемены диктует общество". Автор проекта "Україна без сміття" Евгения Аратовская в рейтинге Фокуса

Основательница проекта "Україна без сміття" заняла 84 место в списке ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины.

Социальный предприниматель, основательница проекта "Україна без сміття" Евгения Аратовская вошла в ежегодный рейтинг журнала Фокус "ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины".

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Экологическая инициатива "Україна без сміття" началась как волонтерская работа в 2015 году. В конце того же года была основана одноименная общественная организация — и с самого начала стала инициатором целого ряда регулярных акций и проектов, направленных на внедрение культуры обращения с бытовыми отходами и их утилизации.

За 2020 год "Україна без сміття" собрала на переработку 406 т отходов — почти на четверть больше, чем в 2019-м.

Организация "Україна без сміття" под руководством Аратовской старается оперативно реагировать на актуальные запросы в сфере сортировки. Например, еще в феврале 2021 года активисты начали собирать медицинские маски, перчатки и другие медицинские отходы.

В апреле проект запустил информационную компанию, направленную на уменьшение количества упаковок для ресторанных блюд, и уже через неделю инициативу поддержали пять крупных сервисов доставки еды в Киеве.

В связи с растущим интересом Евгения Аратовская и ее единомышленники в этом году планируют открыть еще две станции сортировки в Киеве и собирают для этого финансирование.

Напомним, что 1 июня Верховная Рада приняла Закон №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, который предусматривает запрет на бесплатное распространение тонких полиэтиленовых пакетов-маек в супермаркетах.

"Этот закон — о переменах, которые мы, общество, диктуем", — говорит о документе Евгения Аратовская.

По словам Евгении, включение в рейтинг Фокуса стало для нее приятной неожиданностью.

"Радуюсь, что УБС уверенно занимает свою влиятельную позицию в группе стейкхолдеров. Этого бы не произошло, если бы наше общество не начало развивать свою гражданскую сознательность, учиться, задавать неудобные вопросы чиновникам и депутатам, давать реакцию, влиять, поддерживать или, наоборот, банить некоторые политические решения. Мы не стали бы влиятельными, если бы не украинское общество, которое росло вместе с нами и доверие которого мы за все годы не потеряли", – написала основательница общественной организации "Україна без сміття" в Facebook.