"Зміни диктує суспільство". Авторка проекту "Україна без сміття" Євгенія Аратовська в рейтингу Фокуса

Засновниця проекту "Україна без сміття" посіла 84 місце в списку ТОП-100 найвпливовіших жінок України.

Соціальний підприємець, засновниця проекту "Україна без сміття" Євгенія Аратовська увійшла до щорічного рейтингу журналу Фокус "ТОП-100 найвпливовіших жінок України".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Екологічна ініціатива "Україна без сміття" почалася як волонтерська робота у 2015 році. У кінці того ж року була заснована однойменна громадська організація — і від самого початку стала ініціатором цілого ряду регулярних акцій і проектів, спрямованих на впровадження культури поводження з побутовими відходами та їх утилізації.

За 2020 рік "Україна без сміття" зібрала на переробку 406 т відходів — майже на чверть більше, ніж у 2019-му.

Організація "Україна без сміття" під керівництвом Аратовської намагається оперативно реагувати на актуальні запити у сфері сортування. Наприклад, ще в лютому 2021 року активісти почали збирати медичні маски, рукавички та інші медичні відходи.

У квітні проект запустив інформаційну компанію, спрямовану на зменшення кількості пакувань для ресторанних страв, і вже через тиждень ініціативу підтримали п'ять великих сервісів доставки їжі в Києві.

У зв'язку зі зростанням інтересу Євгенія Аратовська і її однодумці в цьому році планують відкрити ще дві станції сортування в Києві і збирають для цього фінансування.

Нагадаємо, що 1 червня Верховна Рада ухвалила Закон №2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, який передбачає заборону на безкоштовне розповсюдження тонких поліетиленових пакетів-майок у супермаркетах.

"Цей закон — про зміни, які ми, суспільство, диктуємо", — говорить про документ Євгенія Аратовська.

За словами Євгенії, включення в рейтинг Фокуса стало для неї приємною несподіванкою.

"Радію, що УБС впевнено посідає свою впливову позицію в групі стейкхолдерів. Цього б не сталося, якби наше суспільство не почало розвивати свою громадянську свідомість, вчитися, ставити незручні запитання чиновникам і депутатам, давати реакцію, впливати, підтримувати або, навпаки, банити деякі політичні рішення. Ми не стали б впливовими, якби не українське суспільство, яке росло разом з нами і довіру якого ми за всі роки не втратили", — написала засновниця громадської організації "Україна без сміття" у Facebook.