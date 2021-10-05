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Жизнь в зеленом цвете. Кроссовки из грибов и часы для веганов

Серафима Таран
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авоська, смартфон, зеленые технологии, лайфстайл
Фото: pexels.com | И дизайнеры, и их клиенты все больше задумываются о разумном потреблении

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Часы из кофе

Немецкая компания дизайна часов Lilienthal Berlin совместно с Kaffeeform разработали первые в мире наручные часы из переработанной кофейной гущи. Изобретение назвали Coffee Watch. В Германии каждое лето собирают более 20 млн т кофейной гущи. Чтобы она не пропадала зря, компания Kaffeeform перерабатывает ее в материал, из которого делают стаканчики для кофе, а теперь — и наручные часы. Кофейную гущу собирают из кафе по всему Берлину, затем сушат в мастерских для дальнейшей обработки.

Coffee Watch, кварцевый механизм, швейцарские часы, Ronda
Coffee Watch: часы из кофейной гущи с кварцевым механизмом Ronda

• У Coffee Watch округлый футляр мраморного цвета размером 42,5 мм с ароматом кофе

• Внутри часов — сверхточный кварцевый механизм от швейцарского производителя Ronda

• Ремешок сделан из веганской кожи на основе целлюлозы

Колеса для скейтборда из жевательной резинки

Французские студенты-дизайнеры Вивиан Фишер и Хьюго Мопетит весной нынешнего года презентовали способ переработки жевательной резинки, из которой впоследствии сделали колеса для скейтбордов. Чтобы раздобыть необходимый материал, они установили в городских районах Нанта специальные дощечки, на которые прохожие могли прилепить жвачку, вместо того чтобы выбросить ее на асфальт. Каждую неделю дизайнеры собирали отходы и вместе с дощечками, сделанными из полиметилметакрилата — он стабилизирует вещество, которое получается из переработанной резинки, — измельчали их. В полученный материал студенты добавили связующее вещество, красители и сделали колеса для скейта.

Колеса для скейтборда, жевачка
Колеса для скейтбордов из жевательной резинки

• Большинство современных жвачек состоят из синтетического каучука (полиизобутилена), который используют для создания автомобильных шин

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• После использования колеса от Фишера и Мопетита можно отправить на переплавку и сделать новые

Одежда из грязного воздуха

В апреле 2021 года американская компания Pangaia представила капсульную коллекцию вещей с узорами, созданными с помощью новой технологии AIR-INK, которая позволяет вычленить из воздуха грязные частицы, очистить их и превратить в пигмент. На изготовление чернил идут мелкие частицы PM2.5 — одни из главных загрязнителей воздуха. В коллекцию вошли худи, футболки и спортивные брюки, а также панамы, капюшоны и сумки — все из переработанного хлопка. Цены на одежду варьируются от $80 до $185.

переработанный хлопок, капсульная коллекция, чернила Air-Ink, выбросы СО2
Капсульная коллекция Pangaia

• Каждый килограмм чернил Air-Ink снижает выброс углекислого газа в атмосферу на 800 г

• Пигмент, полученный из грязного воздуха, заменил газовую сажу, широко используемую для нанесения принтов на одежду

Кроссовки из собачьей шерсти

Дизайнер из Германии Эмили Бурфайнд в феврале 2021 года презентовала экологичные биоразлагаемые кроссовки. Вязаный верх обуви сделан из собачьей шерсти, подошва — из грибного мицелия. Новинку назвали Sneature. Такая обувь легче обычных кроссовок и весит 201 г, пара беговых кроссовок весит около 244 г. В составе, кроме шерсти и грибного мицелия, — натуральный каучук.

эко-кроссовки, собачья шерсть, мицелий
Экологичные биоразлагаемые кроссовки

• Собачью шерсть для пряжи собрал берлинский стартап Modus Intarsia при помощи краудсорсинга. По словам дизайнера, ежегодно в Германии утилизируют 80 т собачьей шерсти

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