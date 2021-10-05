Життя в зеленому кольорі. Кросівки з грибів і годинник для веганів

Як турбота про екологію впливає на розумне споживання і промисловий дизайн.

Годинник з кави

Німецька компанія дизайну годинників Lilienthal Berlin спільно з Kaffeeform розробили перший у світі наручний годинник з переробленої кавової гущі. Винахід назвали Coffee Watch. У Німеччині щоліта збирають понад 20 млн т кавової гущі. Щоб вона не пропадала даремно, компанія Kaffeeform переробляє її в матеріал, з якого роблять стаканчики для кави, а тепер — і наручний годинник. Кавову гущу збирають з кави по всьому Берліну, потім сушать у майстернях для подальшої обробки.

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[ + – ] Coffee Watch: годинник з кавової гущі з кварцовим механізмом Ronda

• У Coffee Watch округлий футляр мармурового кольору розміром 42,5 мм з ароматом кави

• Усередині годинника — надточний кварцовий механізм від швейцарського виробника Ronda

• Ремінець зроблений з веганської шкіри на основі целюлози

Колеса для скейтборду з жувальної гумки

Французькі студенти-дизайнери Вівіан Фішер і Х'юго Мопетіт навесні нинішнього року презентували спосіб переробки жувальної гумки, з якої згодом зробили колеса для скейтборду. Щоб роздобути необхідний матеріал, вони встановили в міських районах Нанта спеціальні дощечки, на які перехожі могли приліпити жуйку, замість того щоб викинути її на асфальт. Щотижня дизайнери збирали відходи і разом з дощечками, зробленими з поліметилметакрилату — він стабілізує речовину, яка виходить з переробленої гумки, — подрібнювали їх. В отриманий матеріал студенти додали сполучну речовину, барвники і зробили колеса для скейта.

[ + – ] Колеса для скейтборду з жувальної гумки

• Більшість сучасних жуйок складаються із синтетичного каучуку (поліізобутилену), який використовують для створення автомобільних шин

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• Після використання колеса від Фішера і Мопетіта можна відправити на переплавлення і зробити нові

Одяг з брудного повітря

У квітні 2021 року американська компанія Pangaia представила капсульну колекцію речей з візерунками, створеними за допомогою нової технології AIR-INK, яка дозволяє виокремити з повітря брудні частинки, очистити їх і перетворити на пігмент. На виготовлення чорнила йдуть дрібні частинки PM2.5 — одні з головних забруднювачів повітря. До колекції увійшли худі, футболки і спортивні штани, а також панами, капюшони і сумки — усе з переробленої бавовни. Ціни на одяг варіюються від $80 до $185.

[ + – ] Капсульна колекція Pangaia

• Кожен кілограм чорнила Air-Ink знижує викид вуглекислого газу в атмосферу на 800 г

• Пігмент, отриманий з брудного повітря, замінив газову сажу, що широко використовується для нанесення принтів на одяг

Кросівки із собачої шерсті

Дизайнер з Німеччини Емілі Бурфайнд у лютому 2021 року презентувала екологічні біорозкладні кросівки. В'язаний верх взуття зроблений із собачої шерсті, підошва — з грибного міцелію. Новинку назвали Sneature. Таке взуття легше за звичайні кросівки і важить 201 г, пара бігових кросівок важить близько 244 г. У складі, крім вовни та грибного міцелію, — натуральний каучук.

[ + – ] Екологічні біорозкладні кросівки

• Собачу шерсть для пряжі зібрав берлінський стартап Modus Intarsia за допомогою краудсорсингу. За словами дизайнера, щорічно в Німеччині утилізують 80 т собачої шерсті

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