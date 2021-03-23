Чистые деньги из чистого воздуха. Как украинская промышленность развивает экологические проекты

Украина долгие годы игнорировала проблемы экологии. Крупные компании в рамках своих проектов регулярно подключаются к вопросам экозащиты и спасают страну от экологической катастрофы.

По оценкам ВОЗ, загрязнение воздуха — наибольший риск для здоровья человека. Более смертельный, чем военные конфликты. Уже 92% населения Земли дышат загрязненным воздухом. Более того, это причина многих сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, рака и болезней легких. Грязный воздух ежегодно забирает жизни 7 млн человек на планете. К сожалению, Украина входит в число стран с самым высоким уровнем смертности по причине загрязненности воздуха. Ежегодно более 14,4 тыс. украинцев умирают по причинам, связанным с этой проблемой.

Больше остальных страдают Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Луганская и Запорожская области. В рейтинге самых грязных городов — Мариуполь, Каменское, Днепр, Одесса, Кривой Рог и Киев. В воздухе этих регионов высокая концентрация загрязняющих примесей: формальдегида, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, оксида углерода и твёрдых частиц. В среднем в Украине уровень гранично допустимого загрязнения формальдегидом превышен в 2,3 раза, диоксидом азота — в 1,5 раза.

Что дальше?

В 2017 году Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, в котором одним из ключевых обязательств было сохранение окружающей среды. Для этого страна обязана привести своё законодательство в соответствие с экологическими практиками и стандартами Евросоюза. Для выполнения обещаний Украина приняла Национальный план по сокращению выбросов от крупных сжигающих установок. Согласно этому плану, до конца декабря 2033 года "грязным предприятиям" нужно будет сократить выбросы загрязняющих веществ теплосиловых установок, номинальная мощность которых превышает 50 МВт. Всего в Украине таких насчитывается более 220. Большую часть из них планируется вывести из эксплуатации, а на остальных, преимущественно угольных теплоэлектростанциях, провести модернизацию. По сути, речь идет об установке на вредных предприятиях улавливающих фильтров, которые задержат попадание диоксида серы, азота, пыли и твердых частиц в атмосферу.

7 млн человек на планете ежегодно погибают по причине заболеваний, связанных с загрязнением воздуха

Но ключевым вопросом, как всегда, оказались деньги. С одной стороны, предприятия — лидеры по загрязнению воздуха находятся в частных руках. А чистота воздуха — предмет интереса всего общества. На модернизацию необходимы миллиарды долларов, инвестировать которые частные компании не спешат.

Есть и другая причина: модернизация производств объективно затянется на годы. Например, для внедрения одной сероочистительной установки на энергоблоке уходит два-три года. А для обеспечения бесперебойной работы Объединённой энергосистемы Украины в год на реконструкцию можно выводить не более пяти энергоблоков. В целом в такой модернизации нуждаются 88 энергоблоков.

Миллиардные инвестиции на модернизацию производства нужны энергетическим предприятиям, химическим, угольной и стекольной промышленности. Эти предприятия уже начали активно добиваться отсрочки выполнения Национального плана по сокращению выбросов. И, судя по всему, промышленное лобби получило первую победу. Верховная Рада провалила голосование за законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения". Пока законопроект отправили на доработку, бизнес попытается получить государственную компенсацию для модернизации производства.

Вода живая и мертвая

Первое, что удивляет украинского туриста в Европе, — воду там можно пить из-под крана. Украина также взяла обязательства постепенно приблизиться к "доброму статусу воды", который является нормой в странах ЕС уже с 2015 года. По этому показателю вода в реках и подземных источниках должна соответствовать жестким нормативам по 45 химическим веществам и тяжелым металлам. Но в Украине до сих пор нет системы мониторинга загрязнения воды даже в реках. Только в 2021 году впервые при поддержке проектов ОБСЕ и Глобального экологического фонда в Украине произведена оценка качества воды в трех крупных водных артериях страны — Днепре, Днестре и Северском Донце. Результаты скрининга Днепра оказались удручающими.

Миллиардные инвестиции на модер­низацию производ­ства нужны энергопред­приятиям, химическим, угольной и стекольной промышлен­ности

"Скрининг на 67 тыс. загрязняющих веществ дал нам полную картину, в каком состоянии находится главная водная артерия страны — река Днепр. В воде найдены пестициды, фармацевтические препараты и тяжелые металлы, концентрации которых часто превышают экологические стандарты качества ЕС", — заявил Роман Абрамовский, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов. Самыми грязными оказались места сбрасывания сточных вод коммунальных предприятий.

Не лучше ситуация и в Северном Донце, который на 94% обеспечивает водой жителей востока Украины. В воде обнаружена опасная концентрация гербицидов прометрина и тербутилазина. Эксперты, проводившие скрининг, связывают это с неконтролируемым использованием пестицидов в сельском хозяйстве и нарушением сельхозтехнологий. Также в реке обнаружили большое количество тяжелых металлов. Барий, литий, нерадиоактивный стронций, цинк, медь, марганец и хром попадают туда вследствие сбрасывания отходов производства промышленных предприятий, в том числе шахтных вод.

Некоторыми проектами по очистке воды занимаются государственные органы при поддержке других стран. Например, недавно в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий определили локации для строительства завода по очистке воды для обеспечения жителей Мариуполя хорошей питьевой водой. Ранее с этой целью было подписано кредитное соглашение Украины с Францией на сумму $64 млн. В рамках проекта планируются строительство завода по производству питьевой воды с использованием французских технологий и модернизация инфраструктуры Мариуполя.

[ + – ] ОПАСНЫЙ ДНЕПР. Скрининг Днепра показал, что в воде есть и тяжелые металлы, и пестициды, и другие опасные вещества Фото: Getty Images

Частный бизнес также вкладывает в очистительные установки. Компания "Фармак" инвестировала более €100 тыс. в модернизацию очистительных сооружений на своем предприятии в Шостке.

"Увеличивая производственные мощности, компания всегда старается минимизировать влияние на окружающую среду. Выбросы и сбросы очищаются современными методами и на соответствующем оборудовании, а все опасные отходы передаются на уничтожение специализированным компаниям. За последние пять лет на экологические проекты "Фармак" потратил 55,5 млн грн", — отметила Наталья Симонец, начальник участка по очистке промышленных сточных вод АО "Фармак".

Прощай, пластик

70% отходов, попадающих в Мировой океан и отравляющих его обитателей, состоит из одноразового пластика. Пакеты, стаканчики, ватные палочки, трубочки для коктейля — от всех этих пластиковых изделий Евросоюз полностью отказался с 2021 года. Более того, даже сырье для изготовления пластиковых бутылок, которые в обязательном порядке в Европе сортируют, до 2025 года должно содержать не менее чем 25% перерабатываемого пластика.

Очистить страну от мусора и улучшить экологию — цель сотен проектов крупных и средних частных компаний, которые внедряют экопроекты в рамках КСО

Из чего на самом деле состоит наш мусор? До 30% мусорной корзины украинца составляют пластик, металл, стекло и бумага — эти виды отходов можно перерабатывать, тем самым снизив затраты на производство новой продукции и количество отходов на мусорных полигонах. Ещё 37% мусора состоит из биологических отходов (очистки овощей и фруктов), которые можно превратить в компост. Как раз эти отходы и используют в качестве основы производства биогаза. Но из более чем 6 тыс. мусорных свалок в Украине станции дегазации пока установлены лишь на 19.

Не стоит думать, что в Европе сортируют и перерабатывают мусор исключительно благодаря высокому уровню сознательности граждан. Переработка мусора — очень дорогостоящий процесс, гораздо дешевле захоронить мусор на полигонах или продавать для переработки в другие страны. Но высокие штрафы достаточно серьезно мотивируют европейцев волноваться о сортировке и переработке. Например, в Германии штраф за нарушение правил сортировки мусора домохозяйством достигает €5 тыс. В Украине существует лишь штраф за нарушение правил утилизации бытовых отходов, и он не превышает €45. Поэтому лишь 5% населенных пунктов Украины охвачены программой сортировки мусора. К слову, 22% украинцев вообще не охвачены системой вывоза бытового мусора. Иными словами, они создают свалки везде, где им удобно, даже в заповедных зонах украинских Карпат.

В рамках гармонизации законодательства Украины и ЕС в 2017 году была принята Национальная стратегия управления отходами. Украина взяла на себя амбициозные цели — до 2030 года сократить уровень захоронения муниципальных отходов с 94% до 35%.

[ + – ] НУЖНА СОРТИРОВКА. Если страна не займется массовым внедрением проектов по сортировке и переработке мусора, она задохнется в собственных отходах Фото: Getty Images

А что сейчас? В стране есть инфраструктура для переработки мусора. Работает 17 предприятий по переработке макулатуры, 39 предприятий — по переработке полимеров, 19 — по переработке ПЭТ-сырья. Но, увы, мощности последних, например, загружены лишь на 65%. Чтобы исправить ситуацию, в 2019-м в Киеве реализовали пилотный проект, в рамках которого в городе установили 3,5 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора. Правда, этого оказалось недостаточно. По информации предприятия "Киевкоммунсервис", только 15–20% отходов, собранных раздельно, оказались пригодными для переработки из-за низкого качества сортировки населением.

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Лидером, ведущим за собой различные проекты по сортировке мусора, оказался социально ответственный бизнес. Например, в 2017 году Коалиция УкрПЭК при поддержке TetraPak, Sandora, Elopak, Coca-Cola, CanPack начала проект по раздельному сбору отходов упаковки в Вышгороде. Всего в городе установили 280 контейнеров. По результатам проекта, в первый год собрано более 300 т вторсырья, за второй — 422 т, а за третий — 540 т. А это уже около 38% всех отходов упаковки в Выш­городе. За пять лет организаторы планируют достичь показателя сортировки отходов не менее чем 50%.

В крупных компаниях страны также активно идёт работа с отходами и мусором.

"Из последних инновационных проектов нашей компании — безотходное использование ячменя. На сегодня у нас сортируются стеклобой, ПЭТ-преформы и пластик, органика и алюминиевые банки и успешно направляются на переработку", — рассказал Денис Хренов, и. о. генерального директора "AB InBev Efes Украина".

Бизнес поможет

На фоне экономических и политических проблем проблемы экологии кажутся власти не самыми приоритетными. У государства постоянно не хватает денег на реализацию экоинициатив. Зато отечественный бизнес успешно реализовывает важные экопроекты.

"Мы поставили амбициозные цели до 2025 года: расширение доступа к современным технологиям и решениям для тысяч фермеров, обеспечение доступности качественной питьевой воды в регионах с её дефицитом, партнерство с поставщиками в целях увеличения доли переработанных материалов в упаковке и рост потребления электроэнергии, производимой из возобновляемых источников", — отметил Денис Хренов. По его мнению, ответственное ведение бизнеса, забота о потребителях, решение глобальных проблем помогают компании выстроить хорошую репутацию и сохранить лояльность потребителя.

Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Немалый вклад в экологию производства стараются внести крупнейшие промышленные предприятия. Например, "АрселорМиттал Кривой Рог", который расположен на малой родине нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, попал под опалу главы государства еще в 2019 году. Тогда компания пообещала внедрить целый ряд социальных инициатив для города. В частности, предприятие стало основным инвестором строительства современного онкоцентра в Кривом Роге и взяло на себя обязательства по обеспечению пациентов лекарствами. За последние два года на заводе проведены ремонт, реконструкция и модернизация очистительных установок. Благодаря этому выбросы недифференцированных твердых частиц снизились на 46 т/год.

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Банки также помогают компаниям реализовывать экопроекты. За 2020 год Укргазбанк профинансировал 72 крупных экопроекта на 2,7 млрд грн.

"В последнее время у компаний-производителей наблюдается заинтересованность в установке солнечных электростанций для собственного потребления (просьюмеры), и у банка уже есть соответствующая программа для финансирования подобных экопроектов", — отметили в Укргазбанке.

Корпоративный бизнес готов инвестировать в экологию и на собственном примере показывать, как можно делать деньги из воздуха и воды, оставляя их чистыми для будущих поколений.