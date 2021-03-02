Спасать аистов, модернизировать производство. Как украинские компании готовы бороться за экологию

Украина долго и сложно справляется с решением экологических задач. На помощь государству приходят сотни отечественных компаний. Они готовы внедрять зеленые решения

Украина — четвертая страна в Европе по смертности от экологических проблем. Согласно исследованию Глобального альянса по вопросам здоровья и загрязнения, ежегодно более 57 тыс. украинцев умирают из-за загрязнения окружающей среды.

Большинство экологических проблем Украине достались в наследство от советского прошлого. Среди них авария на ЧАЭС, огромное количество "вредных" и энергоемких предприятий в металлургической, горнодобывающей, химической и сельскохозяйственной сферах. Наращивание производства и бесконтрольное использование природных ресурсов привели к тому, что уже в 2012 году в Украине не осталось чистых рек, хотя большинство питьевой водопроводной воды украинцы получают именно благодаря рекам. Получается, более 75% украинцев употребляют питьевую воду, не отвечающую стандартам качества и признанную опасной для здоровья.

Всего 4,1% производимого украинцами мусора идёт на вторичную переработку сырья, хотя закон об обязательной сортировке был принят ещё в 2018 году

Зато ситуация с загрязнением воздуха постепенно улучшается. Согласно данным Госстата, если в 2007 году на одного украинца приходилось более 15,5 кг вредных выбросов в атмосферу, то по итогам ­2019-го этот показатель снизился до 8 кг. Несмотря на это в апреле прошлого года Киев возглавил мировой рейтинг городов с самым грязным воздухом. Власти столицы в течение нескольких дней тогда рекомендовали гражданам воздержаться от прогулок на "свежем" воздухе и проветривания помещений.

Еще одна глобальная проблема Украины — бытовой мусор. Большую часть отходов генерируют домохозяйства, карантин и снижение экономической активности лишь осложнили ситуацию. По данным отчета ООН, пандемия COVID-19 привела к резкому росту загрязнения окружающей среды пластиком для одноразовой упаковки еды, медицинскими масками, перчатками и флаконами от антисептиков.

Ежегодно на одного украинца приходится 140 кг отходов. В последние годы растет и доля отходов добывающей промышленности и сельского хозяйства. В то же время объем отходов от перерабатывающего производства, строительства и поставщиков электроэнергии и газа снижается. Для многих украинских компаний курс на сокращение отходов и применение зеленых решений в производстве стал обязательным. Ответственное по отношению к экологии развитие компаний стало важнейшей частью программ КСО во всех сферах — от энергетики до пищевой промышленности и производства косметических средств.

Из мусора электричество

Ежегодно в Украине производится более 53 млн куб. м бытовых отходов, из которых 10 млн т хранятся на 6 тыс. мусорных свалок и полигонов. Еще 2% бытовых отходов сжигается на единственном мусоросжигательном заводе "Энергия" в Киеве. К слову, тепло, вырабатываемое от сжигания мусора на заводе, используется для отопления и подогрева горячей воды на жилом массиве Позняки.

Проекты КСО большинства крупных компаний включают модернизацию оборудования, снижение потребления воды, уменьшение выбросов

На вторичную переработку сырья попадает всего 4,1% производимого украинцами мусора, хотя закон, обязывающий украинцев сортировать мусор, появился еще в 2018 году. Причина — отсутствие достаточной инфраструктуры для полноценной организации сбора вторсырья. По данным Министерства развития общин и территорий, по итогам 2019 года раздельный сбор мусора внедрен только в 1462 населенных пунктах, это всего 5,1% городов и сел страны. Притом стремительного роста присоединяющихся к этому процессу нет — за год карта городов и сел, охваченных идеей переработки, увеличилась только на 281 населённый пункт. А вот число ежегодно выявляемых несанкционированных свалок выросло на 26,9 тыс.

Инициативу по ответственному отношению к отходам взял на себя украинский бизнес. Например, компания Nestlé инвестирует 57 млн грн в сбор и сортировку мусора в трех населенных пунктах Украины. В частности, в 2020 году раздельные контейнеры для сбора мусора появились в Макарове, Старых Петровцах и Новых Петровцах. По замыслу организаторов проекта, сбор мусора для переработки позволит снизить объем идущих на свалку отходов. Такая идея соответствует целям Nestlé, которая обязалась к 2025 году полностью отказаться от пластиковой упаковки в пользу биоразлагаемой, которая не будет загрязнять природу. К примеру, бразильское подразделение Nestlé уже презентовало бутылку для воды из биоразлагаемого пластика.

[ + – ] СТРАНА МУСОРА. Украина утопает в отходах — ежегодно продуцируется 53 млн кубометров бытовых отходов Фото: Getty Images

Кроме попыток дать отходам вторую жизнь украинцы придумали, как получать энергию, не сжигая мусор. Компания ClearEnergy, созданная украинцами, реализовывает проект получения биогаза с мусорных полигонов. Дело в том, что в первые 15–20 лет при разложении 1 куб. м твердых бытовых отходов выделяется до 1,5 куб. м/год биогаза. Биогаз на 60% состоит из метана, второго по опасности парникового газа. Таким образом, окисляя метан до углекислого газа, можно не только сократить количество парниковых газов, но добывать зеленую электроэнергию. По подсчетам компании, с 1 куб. м биогаза можно получить электроэнергию, равную 1,8 кВт·ч.

"Типичный проект утилизации свалочного газа мощностью 4 МВт сокращает выбросы парниковых газов, равные выбросам 45 тыс. автомобилей", — утверждают в компании ClearEnergy.

Сегодня в Украине станции переработки биогаза установлены на 19 мусорных полигонах, а их общая мощность превысила 26 МВт. За 2019 год суммарно они произвели 92,1 ГВт·ч электроэнергии.

Экология производства

Климатические проблемы редко озвучиваются в Украине, но занимают особое место в повестке дня стран Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре 2020 года озвучила амбициозные планы ЕС сократить выбросы парниковых газов стран-членов до 2030 года с 40% до 55%. Благодаря таким мерам уже к 2050 году ЕС сможет достичь климатической нейтральности. Но дело не только в желании оставить чистую планету для будущих поколений. Забота о природе имеет экономический смысл: в конце 2021 — начале 2022 года Евросоюз введет пограничный налог на импорт товаров с высоким углеродным следом. Таким образом, иностранные поставщики, не модернизировавшие производство, будут лишены преимущества перед европейскими производителями. Больше остальных от нового налога могут пострадать энергетические и нефтегазовые компании, горнодобывающие и металлургические предприятия, а также сельхозпроизводители. Предложенная налоговая инициатива призвана стимулировать страны, в том числе Украину, финансировать проекты и производство продукции, которые не опасны для климата и экологии.

Экологические проекты помогают бизнесу экономить. Например, использование солнечных батарей сокращает затраты на оплату счетов

Путь экологически ответственного бизнеса уже выбрали большинство украинских промышленных гигантов. Например, компания "Интерпайп", производящая бесшовные трубы и железнодорожные колеса, постоянно инвестирует в модернизацию производства. В 2019 году в трубопрокатном цехе № 4 "Интерпайп НТЗ" завершен инвестиционный проект по модернизации участка термической обработки труб. Стоимость реализации проекта составила $5 млн. Ранее "Интерпайп" полностью вывела из эксплуатации мартеновский цех на "Интерпайп НТЗ", чем существенно снизила воздействие на окружающую среду. Вместо него запущен электросталеплавильный завод "Интерпайп Сталь", соответствующий мировым экостандартам производства: замкнутый цикл водоподготовки предполагает полное отсутствие промышленных стоков в Днепр, современную систему очистки пыли и газов.

[ + – ] СДЕЛАТЬ ЧИЩЕ. Компании многих стран мира занимаются экопроектами по сортировке и утилизации отходов Фото: Александр Чекменёв

В компании "Метинвест" также реализуют экопрограммы модернизации производства. Доменные печи оборудованы современной системой отвода и утилизации дымовых газов. Только за последние пять лет меткомбинат инвестировал около 5 млрд грн в модернизацию систем экологической защиты и охлаждения доменных печей. В частности, построены новая система охлаждения и комплекс химической очистки воды, что позволило перейти на оборотное водоснабжение производства. Благодаря этому предприятие полностью отказалось от использования морской воды для охлаждения печи.

Всё ради будущего

Инвестировать не только в экологию производства, но и в будущие поколения Украины — такой вид социальной ответственности избрала крупнейшая украинская фармкомпания "Фармак". Здесь три года назад создали образовательный проект для учеников 8–11-х классов "Экошкола". Получив необходимые знания в образовательной онлайн-платформе, ученики могут создать для своей школы проект, направленный на экономное использование природных ресурсов. В прошлом году в проекте экошколы принимали участие ученики из 25 городов. Кроме того, "Фармак" поддержал более 10 проектов, которые уже успешно реализованы в украинских школах. Среди них — велосипед-генератор для зарядки мобильных устройств, установка на территории школы системы ферментации органических отходов, позволяющей получать биогумус для удобрения растений.

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В компании "Фармак" стремятся на собственном примере показывать, что означает забота об окружающей среде. За пять лет реализации программы экомодернизации потребление газа на гривню выпущенной продукции "Фармак" уменьшилось на 76%. А выбросы в атмосферу в 2019 году сократились на 12,42% в Киеве и на 22,99% в Шостке, где находятся производственные мощности компании.

Масштабно подходят к решению экологических проблем в группе компаний ДТЭК, лидере по возобновляемой энергетике: ее ветровые электространции крупнейшие не только в Украине, но и в Центральной, и Восточной Европе. Кроме того, компания инвестирует в сокращение вредного воздействия на природу во всех регионах и сферах своего присутствия. Например, в 2019 году "ДТЭК Энерго" инвестировала в мероприятия по охране атмосферного воздуха 490 млн грн, построив новый современный электрофильтр на ДТЭК Приднепровская ТЭС, что снизило выбросы пыли в атмосферу до европейских норм — 50 мг/куб. м. Также компания ежегодно реализует мероприятия по охране земель и водных ресурсов — в 2019 году "ДТЭК Энерго" инвестировала 801 млн грн в это направление. Согласно плану группы компаний, уже к 2040 году ДТЭК планирует стать углеродно нейтральной компанией. Заботится ДТЭК и о животном мире — "ДТЭК Сети" направляет усилия для сохранения популяции белых аистов в Украине: компания в пяти регионах страны установила 248 специальных защитных конструкций, которые оберегают гнёзда птиц от поражения током.

Одной из наиболее экологически опасных в Украине считается добыча и обработка каменного угля.

"В 2020 году мы вместе с компанией Recycling Solutions запустили пилот по утилизации метана на шахте "Степная" ДТЭК ШУ Першотравенское. Теперь опасный газ, который выделяется в горных выработках при добыче угля, преобразуется в электричество и тепло на специальной когенерационной установке", — рассказывают в ДТЭК. В планах — внедрить аналогичные проекты еще на двух шахтах объединения "ДТЭК Павлоградуголь". Это позволит в ближайшие два года снизить парниковые выбросы при производстве угля в целом по Украине примерно на 3%.

[ + – ] СПАСТИ АИСТОВ. ДТЭК устанавливает защитные платформы для гнёзд аистов. За прошлый год в рамках инициативы сберегли 1200 птиц Фото: ДТЭК

Еще одно направление циркулярной экономики — использование в качестве строительного материала отходов сжигания угля, золошлаков. В 2019 году "ДТЭК Энерго" утилизировала более 1,5 млн т золошлаковых материалов (39% от общего образования за год). Золошлаки используются при строительстве дорог. Например, в Великобритании при возведении большой объездной дороги Лондона в 1970-х годах использовали около 1 млн т золошлаковых материалов. В Украине строительные компании закупают сухую золу, которая в дальнейшем используется при производстве бетона. Многие здания в Киеве и не только построены с использованием золы. "ДТЭК Энерго" уже начала реализацию строительства пилотного участка дороги в Ивано-Франковской области с применением золошлаков ДТЭК Бурштынской ТЭС.

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Внедрением экоинициатив постоянно занимается и компа­ния AB InBev Efes Украина.

"До 2025 года компания взяла на себя обязательство достичь 4 ус­той­чивых целей, таких как бережное использование водных ресурсов, переход на альтернативные источники электроэнергии, экологичная упаковка и поддержка локальных фермеров. Таким образом, ежегодно мы уменьшаем кол-во потребляемой воды для производства продукта (с 2018 по 2020 снизили на 6%) и используем воду повторно для технических целей", — сообщил Денис Хренов, и.о. генерального директора AB InBev Efes Украина. Заводы компании намерены перейти на зеленые источники электроэнергии, благодаря кооперации с локальными производителями ВИЭ, а также размещению солнечных панелей на крышах заводов и на территории вокруг производств. Также предприятия AB InBev Efes Украина активно реализуют меры по энергоэффективности, направленные на сокращение потребления. Не менее важной частью экопроектов компании является и работа над переходом на экологичную упаковку.

"Для закрытия цели по упаковке мы действуем в нескольких направлениях: изменение уже существующих упаковок (первичная и вторичная) на более экологичные опции, разработка новых форматов упаковки, а так же использование оборотной тары — в Украине это оборотная бутылка и оборотная КЕГа", — объяснил Денис Хренов.

Экология и прибыль

Принято считать, что забота об окружающем мире не приносит конкретной экономической пользы. Но опыт украинских предпринимателей доказывает, что это не так. К примеру, упоминаемые нами проекты по производству биогаза окупаются за пять лет. А срок окупаемости установки солнечных батарей может быть еще меньше.

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Спрос на зеленые проекты у отечественных предпринимателей большой. Доказательством тому служит постоянно растущий кредитный портфель Укргазбанка — главного экологического банка страны, специализирующегося на кредитовании проектов энергоэффективности. Несмотря на сложный 2020 год, банк нарастил объём экопортфеля до 4 млрд грн. Более того, существенная доля кредитов в рамках государственной программы кредитования предпринимателей "5-7-9" пришлась именно на зеленые кредиты.

"Мы существенно пересмотрели финансирование альтернативной энергетики — решили сконцентрироваться на проектах, которые не зависят от поступлений ГП "Гарантированный Покупатель" [выкупа государством произведенной электроэнергии из альтернативных источников], а занимаются уменьшением собственного потребления. К нам поступило много новых заявок от представителей малого и среднего бизнеса, желающих установить на своих объектах солнечные панели и уменьшить счета по электроэнергии, значительно выросшие после изменения тарифов с января 2021 года. В итоге такие станции уже выходят на пятилетнюю окупаемость", — рассказывает Алексей Савин, директор экологического департамента Укргазбанка.

В финучреждении уверены, что спрос на зеленые кредиты будет расти, ведь увеличивающиеся расходы населения и бизнеса на оплату услуг ЖКХ способствуют поиску путей экономии и "умного" потребления ресурсов. В результате от этого выигрывают не только потребители, но и украинская экология.