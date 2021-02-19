Жить можно, но не везде. Что рассказал экологический рейтинг областей Украины 2021

Добыча урана и мусорные свалки, золоотвалы, шахты и вырубка лесов — есть ли на карте Украины "чистое" место, где можно жить и дышать спокойно? Ответ — в рейтинге Фокуса.

Как и в прежние годы, при подготовке рейтинга мы столкнулись с главной проблемой — отсутствием оперативной информации. Полноценного экологического мониторинга в режиме реального времени в Украине до сих пор нет. Кроме того, по-прежнему в открытом доступе отсутствуют данные о качестве питьевой воды и загрязненности грунтов. Данные о качестве воздуха, отходах, загрязнении рек неочищенными стоками долго обрабатываются, чтобы в итоге войти в отчеты Госстата. Сейчас по большинству критериев наших оценок доступна информация лишь за 2019 год, ее мы и использовали.

Результаты подсчетов больших сюрпризов не принесли. По-прежнему экологическая обстановка на правобережной Украине значительно лучше, чем на левом берегу Днепра. Это легко объясняется концентрацией заводов-гигантов в юго-восточных областях. В то же время и на западе страны не все гладко. Например, загрязнение воздуха в Ивано-Франковской области подкосило результаты региона, почти половина которого расположена в чистых Карпатах. А показатели сброса загрязненных сточных вод снизили позицию в рейтинге Львовской области.

В этот раз мы решили выделить в качестве отдельной административной единицы Киев, и по нашим подсчетам выходит, что столица — самый грязный город в стране. Лидером рейтинга вновь стала Черновицкая область. В первую тройку также вошли Житомирская область и Закарпатье. Антилидеры — Киев, Днепропетровская и Донецкая области.

Изображение таблицы из журнала можно увидеть тут.

Принцип начисления баллов для рейтинга экологического состояния

При составлении рейтинга мы воспользовались открытыми данными Госстата, Национального института рака, а также Кабинета министров Украины. В исследовании участвовали все регионы Украины, кроме оккупированных территорий, максимум каждый регион мог набрать 50 баллов.

До 10 баллов — за состояние воздуха: чем меньше выбросов, тем выше балл. Мы также проанализировали статистику Госстата по снижению или росту объёма промышленных выбросов в атмосферу в 2019 году по сравнению с 2014-м, чтобы определить динамику изменений. За этот показатель регион мог получить максимум 5 баллов.

Еще 10 баллов — за уровень создания опасных отходов I–III классов опасности: чем меньше отходов, тем выше балл. До 5 баллов можно было получить за общий объём создания отходов, включая бытовые. Также 10 баллов каждый регион мог получить за уровень выброса загрязнённых вод.

До 10 баллов области получали за показатель, косвенно характеризующий состояние окружающей среды, — количество выявленных онкологических заболеваний. Для вычисления средних значений мы взяли статистику Национального института рака о числе выявленных в 2019 году больных и сведения о численности населения, которыми оперирует Госстат.

Чтобы вывести реалистичные показатели, в случае с Донецкой и Луганской областями мы использовали оценку реальной численности населения, подготовленную Кабмином в 2020 году, — она примерно в два раза ниже данных Госстата. И всё равно показатели заболеваемости в Луганской области оказались неожиданно низкими. Мы предполагаем, что объяснением может быть то, что многие промышленные города области остались по ту сторону линии разграничения, а на подконтрольной территории больше сельских, более чистых регионов. Вполне возможно также, что в прифронтовых районах есть проблемы с диагностикой злокачественных новообразований.

Черновицкая область — 1 место

Место в рейтинге 2020 года — 1

[ + – ] Черновицкая область, 1 место в рейтинге

качество воздуха

Черновицкая область стабильно попадает в лидеры экологического рейтинга по показателям качества воздуха, при этом уровень загрязнения снижается. Согласно данным местной облгосадминистрации, в 2019 году в атмосферу выброшено 2,4 тыс. т загрязняющих веществ, для сравнения, годом ранее было 2,7 тыс. т. Это объясняется в том числе тем, что более чем в два раза сократилось количество субъектов предпринимательской деятельности, имеющих разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: с 412 в 2018-м до 184 — в 2019 году.

высадка леса

В прошлом году местные громады начали реализовывать планы по возобновлению лесов. К примеру, в Сторожинецком районе высадили 1 тыс. елей, в перспективе — высадка еще около 10 тыс. саженцев.

сортировка мусора

Также в области активно продвигают идею сортировки мусора. Ежегодно становится больше населенных пунктов, в которых внедряется система раздельного сбора бытовых отходов. Набирает популярность движение активистов, называющих себя экорейдерами. Они очищают улицы от мусора.

загрязнение рек

Среди главных проблем региона — вырубка лесов и загрязнение рек сточными водами. Плюс ко всему в 2020 году всплыла на поверхность одна из давних экологических проблем области — мусорные свалки, находящиеся в опасной близости к водоёмам. Из-за наводнений две свалки Новоселицкого района частично смыло, мусор попал в реки. Всего в Черновицкой области восемь свалок, которые могут быть подтоплены во время паводков.

Житомирская область — 2 место

Место в рейтинге 2020 года — 8

[ + – ] Житомирская область, 2 место в рейтинге

качество воды

В 2020 году в области разгорелся нешуточный экологический скандал. Государственная экологическая инспекция установила, что очистные сооружения и канализация города Коростышева находились в полуразрушенном состоянии. Экологи также выявили нарушения эксплуатационных норм, установленных для таких систем. Инспекция обнаружила 18 грубых нарушений, в ­числе которых — значительное превышение максимально допустимых объёмов выбросов, предусмотренных разрешением на специальное водопользование для городского водоканала.

загрязнение воздуха

Так, водоканал Коростышева оказался на третьем месте в рейтинге главных загрязнителей водных ресурсов области. Впрочем, пальму первенства в этом соревновании уверенно держат другие предприятия. На первом месте ООО "КЭС" города Бердичева, на втором — домоуправление №3 воинской части, квартирующейся в пгт Озерное. По загрязнению воздуха лидируют Бердичевское управление магистральных газопроводов, филиал Житомирского завода изоляционных материалов "ОБІО", производитель сантехники "Церсанит Инвест" и деревообрабатывающее предприятие "Коростенский завод МДФ".

Закарпатская область — 3 место

Место в рейтинге 2020 года — 3

[ + – ] Закарпатье, 3 место

защита леса от вырубки

В 2020 году у активистов природо­охранного движения Закарпатской области было что отпраздновать. Вот уже много лет одна из их приоритетных задач — защита многовековых карпатских лесов. Проблема в том, что, с точки зрения активистов, эти леса — крайне важная составляющая экосистемы, а с точки зрения лесозаготовителей, — источник ценных и редких пород древесины, рыночная стоимость которой на международных рынках возрастает год от года. Местные экологи много лет добиваются расширения природно-заповедного фонда, утверждая, что для вырубки все еще доступна большая территория, на которой произрастают ценные деревья, нуждающиеся в защите. В 2020 году лесная заповедная зона Закарпатской области увеличилась на 880,3 га.

загрязнение почвы

В целом экологическая обстановка в Закарпатье лучше, чем во многих других регионах Украины. Однако вырубка лесов — не единственная проблема. Серьезные опасения вызывает эрозия почвенного покрова на горных склонах. С ней связаны риски возникновения оползней и других опасных для жителей Закарпатья явлений. Еще одна проблема — химическое и биологическое загрязнение поверхностных водоемов бассейнов крупных рек.

Волынская область — 4 место

Место в рейтинге 2020 года — 6

[ + – ] Волынская область, 4 место

выработка энергии

В прошлом году в Волынской области в промышленных масштабах начали выращивать энергетическую лозу — растительное сырье для низкоуглеродной энергетики. В Западной Европе производство твердого топлива для выработки тепловой и электрической энергии давно признано одним из самых экологичных направлений развития энергетической отрасли. В Польше под плантации энерголозы отведены 6 тыс. га, в Швейцарии — 20 тыс. га. Единственный потенциально вредный выброс в атмосферу во время такого производства энергии — углекислый газ, но и его аккумулируют растения в период роста. Собственно, энергетическая лоза — модное западное название растения, которое в наших краях известно как ракита и до недавнего времени считалось бесполезным.

качество воздуха

Уровень загрязнения воздуха в Волынской области традиционно невысок. Он всегда немного выше в Луцке, Ковеле, Нововолынске и Владимире-Волынском и ниже в сельской местности. Самые низкие показатели загрязнения обычно в районе населённых пунктов Шацк, Камень-Каширский и Иваничи. По оценкам местных активистов природоохранного движения, главные загрязнители окружающей среды в Волынской области — предприятия энергетической отрасли, так что перспектива использования возобновляемого экологичного энергоресурса имеет для региона стратегическое значение.

Ровенская область — 5 место

Место в рейтинге 2020 года — 2

[ + – ] Ровенская область, 5 место

добыча янтаря

Больше года в Украине действует закон, призванный регулировать добычу янтаря. Новые правила предусматривают выдачу единых разрешений на разработку янтарных месторождений сроком на пять лет. Тем не менее нелегальная добыча на севере Ровенской области не прекратилась. В 2020 году правоохранители изъяли почти 3 т солнечного камня, прокуратура открыла 335 производств по фактам незаконной добычи и сбыта янтаря. Летом в Ровно прошел первый аукцион по продаже спецразрешений на разработку янтарных месторождений. По словам Инны Мулявко, пресс-секретаря местной общественной организации "Экоклуб", победившие на торгах компании "Бурпром" и "Книстер групп" так и не начали работу из-за противодействия нелегальных старателей.

качество воды

В Ровенской области продолжает ухудшаться качество воды в водоёмах, говорят в организации. Причиной загрязнения рек Стыр, Иква, Бережанка, Горынь и других становятся неочищенные сбросы сточных вод предприятий региона, городских очистительных сооружений и домохозяйств. 31 декабря 2020 года Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов утвердило современные программы мониторинга поверхностных и морских вод. «Надеемся, что это поможет выявлять и жёстче реагировать на нарушения, а также привлекать виновных к ответственности», — отмечает Мулявко.

строительство деревообрабатывающего завода

Еще одна причина для тревоги у экоактивистов — начало строительства деревообрабатывающего завода Kronospan в селе Городок в 12 км от Ровно. Предприятие планирует перерабатывать 3,3 млн куб. м древесины. По информации "Экоклуба", выбросы формальдегида составят 11 т ежегодно. В результате деятельности завода концентрация канцерогена превысит допустимый уровень в пять раз, подчеркивают активисты.

Хмельницкая область — 6 место

Место в рейтинге 2020 года — 10

[ + – ] Хмельницкая область, 6 место

качество воздуха

Обработав статистические данные за 2019 год, Хмельницкий областной центр гидрометеорологии пришел к выводу, что в области улучшается качество воздуха: загрязняющих веществ в атмосферу было выброшено на 1,75 тыс. т меньше, чем в 2018-м. Основными источниками загрязнения по-прежнему остаются цементный завод, картонно-бумажная фабрика, сахарный завод и транспорт. Также на качестве воздуха сказываются недостатки пылегазоочистительного оборудования на источниках выбросов.

При этом в области активно развивают использование возобновляемых источников энергии. К началу 2020 года в регионе действовали 32 малые гидро­электростанции и 36 солнечных электростанций. Еще 16 объектов солнечной энергетики ввели в эксплуатацию в течение прошлого года.

загрязнение почвы

Несмотря на то что Хмельницкая область — лидер страны по количеству сертифицированных земель для производства органической продукции, здесь их более 12 тыс. га, для региона все еще свойственна проблема использования агрохимикатов. Кроме того, на территории области до сих пор хранится советское наследие — более 250 т отработанных сельскохозяйственных химикатов.

Луганская область — 7 место

Место в рейтинге 2020 года — 4

[ + – ] Луганская область, 7 место

лесные пожары

В 2020 году серьезные проблемы Луганщине принесли многочисленные лесные пожары: в зоне бедствия оказались 32 населенных пункта, погибли 11 человек, значительно повреждены леса в районах на линии разграничения. По предварительным подсчетам Романа Абрамовского, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, ущерб нанесен на миллиарды гривен. Однако до окончательной оценки ущерба от пожаров на Луганщине далеко, поскольку Верховная Рада лишь в начале декабря создала временную следственную комиссию по этому делу.

промышленные предприятия

Постоянный вред окружающей среде региона наносят промышленные предприятия, к примеру Луганская ТЭС, химический завод "Северодонецкий Азот", угольные предприятия Лисичанска и Первомайска. Ухудшают экологическую обстановку заводы, работающие на неподконтрольной Украине территории.

По словам Владислава Антипова, генерального директора Центра экологии и развития новых технологий, эпидемия COVID-19 обострила давние проблемы.

"Спрос на украинскую продукцию падает как на внутренних, так и на мировых рынках. Оставшись без ресурсов, промышленные предприятия не имеют возможности реализовывать экологические программы, а органы власти — эффективно управлять рисками", — говорит Антипов. По его словам, у местной власти нет реальных рычагов для снижения вреда на окружающую среду от промышленности. "Все разрешительные документы для крупных предприятий выдают в Киеве. Надзорные органы — например, областная экологическая инспекция — также подчиняются центральной власти", — подчеркивает эксперт.

Киевская область — 8 место

Место в рейтинге 2020 года — 9

[ + – ] Киевская область, 8 место

пожары в Чернобыльской зоне

В 2020 году на Киевщине едва не случилась техногенная катастрофа — из-за масштабных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. По оценке Регионального восточноевропейского центра мониторинга пожаров, огонь распространился на площади 27 тыс. га. Главная угроза была в том, что пожар вплотную приблизился к самым опасным участкам зоны.

"Очаги открытого огня фиксировали в непосредственной близости от открытого распределительного устройства и площадки временного складирования технологических материалов", — отмечает Татьяна Тимочко, глава Всеукраинской экологической лиги. По ее словам, это побудило лесные хозяйства области провести комплекс мер для предупреждения пожаров в лесах.

загрязнение почвы

Хронической проблемой Киевщины остаются отходы — как бытовые, так и опасные. В области накоплено около 300 тыс. т пестицидов, которые хранятся в десяти районах, в том числе на территории зоны отчуждения. К ним добавились медицинские отходы. В частности, в апреле СБУ открыла уголовное производство в отношении фирмы, которая обязана была их утилизировать, но вместо этого более 4 тыс. т потенциально зараженных отходов из инфекционных больниц Киева вывезли на обычные полигоны ТБО.

Винницкая область — 9-10 места

Место в рейтинге 2020 года — 7

[ + – ] Винницкая область, 9-10 места

промышленные предприятия

Официальные данные мониторинга вредных выбросов по области по итогам 2020 года пока не опубликованы, однако местные активисты ожидают, что зафиксированный уровень загрязнения будет ниже, чем в 2019-м. Главными загрязнителями в области традиционно являются сельскохозяйственные предприятия, лесхоз, рыбхоз и перерабатывающая промышленность. 2020-й отмечен снижением сельхозпроизводства, а также оборотов сахарных заводов. Производство сахара по сравнению с 2019 годом снизилось почти в шесть раз (со 120 тыс. т до 22 тыс. т). Впрочем, это снижение вызвано причинами, не имеющими отношения к природоохранному движению, и велика вероятность того, что в 2021-м объемы производства восстановятся, а вместе с ними выбросов станет больше.

защита редких видов птиц

В прошлом году предметом гордости винницких экологов стал запуск областной программы наблюдения и защиты редких видов птиц, которые гнездятся в ботаническом заказнике "Лядовский" и на части территории ландшафтного парка "Днестр". На сегодня в области насчитывается 11 природных объектов, включенных в общеевропейский охранный список "Изумрудная сеть". Это список охраняемых территорий, неприкосновенность которых имеет принципиальное значение для сохранения многообразия видов флоры и фауны.

Черниговская область — 9-10 места

Место в рейтинге 2020 года — 5

[ + – ] Черниговщина, 9-10 места

промышленные предприятия

Главными загрязнителями Черниговской области остаются ТЭЦ и водоканал. По данным департамента экологии и природных ресурсов Черниговской облгосадминистрации, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от тепло­электроцентрали из года в год уменьшаются. Но связано это не с улучшением систем очистки, а с сокращением производства электроэнергии. Черниговводоканал в 2019 году сбросил в реку Белоус почти 15 млн куб. м обратных вод, из которых 12 млн — недостаточно очищенные. Эти показатели в сравнении с 2018-м почти не изменились.

загрязнение почвы

Экологические проблемы все те же, из них главные — загрязненная пестицидами почва и ненадлежащие условия хранения химикатов. В начале 2020 года по итогам проверки известных 53 мест хранения выявили 276 т химических веществ, годом ранее их насчитывалось 284 т. Куда делись 8 т непригодных пестицидов, проверяющие установить не смогли. По утверждению сотрудников госэкоинспекции региона, найти владельцев складских помещений почти нереально, охраной складов никто не занимается, из-за этого они разрушаются, иногда горят.

Одесская область — 11-12 места

Место в рейтинге 2020 года — 14

[ + – ] Одесская область, 11-12 места

несанкционированные свалки

Несмотря на то что Одесская область самая большая по площади в Украине, здесь одни из самых низких статистических показателей по количеству отходов I–IV классов опасности. По мнению Владислава Балинского, главы общественной организации "Зеленый лист", это связано с тем, что в статистику не попадают данные о несанкционированных свалках, которых с каждым годом становится больше.

"Одесский регион полностью провалил внедрение нового природоохранного законодательства, в частности, по управлению отходами", — подчеркивает экоактивист. Во многих районах области не завершена паспортизация территориальных громад, в том числе нет информации по полигонам отходов. Из-за этого их показатели не учтены в общей статистике.

В 2020 году к Одессе было приковано особое внимание в связи с затонувшим у городского побережья танкером "Делфи". Эвакуация судна растянулась почти на год, за это время несколько раз происходила утечка нефтепродуктов в акваторию Черного моря. Тем не менее серьезных последствий для экологии избежали — благодаря тому что судно было пустым, всё ограничилось локальным загрязнением.

слив стоков в водоемы

Между тем в регионе, по словам экологов, существуют более глобальные проблемы, которым практически не уделяют внимания. В последнее время значительно ухудшилась ситуация с гидрохимическим состоянием водных объектов из-за цветения фитопланктона. Одна из причин — слив стоков в водоемы. К примеру, основной загрязнитель Хаджибейского лимана — "Инфоксводоканал". В 2020-м экологическая инспекция привлекла предприятие к ответственности за нарушение Водного кодекса Украины. На ухудшение ситуации также влияют климатические изменения, так что цветение продолжается даже в осенне-зимний период, чего раньше не наблюдалось. При этом, как доказывают исследования, выделяющиеся токсины очень опасны, они даже могут привести к гибели людей.

Черкасская область — 11-12 места

Место в рейтинге 2020 года — 11

[ + – ] Черкасская область, 11-12 места

химическая промышленность

Воздух в Черкасской области стал немного чище благодаря тому, что крупные предприятия, такие как "Черкасское химволокно" и Черкасская ТЭЦ, сократили использование угля. Помимо этого с начала 2021 года вблизи города Каменка норвежская компания Scatec Soilar ASA запустила солнечную электростанцию. Это позволит сократить выбросы углекислого газа более чем на 15 тыс. т. Однако на качестве воздуха сказывались пожары: в 2020 году в Черкасской области не раз горели торфяники.

качество воды

Одной из главных экологических проблем региона остается загрязнение водоемов. Оборудование большинства очистных сооружений устарело и малоэффективно, поэтому нормативы сброса загрязняющих веществ постоянно нарушаются.

Из положительных примеров — в конце 2020-го власти области согласовали проект создания национального природного парка "Холодный Яр" площадью почти 7 тыс. га.

Херсонская область — 13 место

Место в рейтинге 2020 года — 21

[ + – ] Херсонская область, 13 место

асфальтный завод

Экоактивисты говорят, что в 2020 году экологические проблемы Херсонской области не решались. В Херсоне всё так же продолжает работать асфальтный завод, расположенный рядом с рекой и жилыми домами. Многочисленные жалобы жителей, протесты и даже блокировка работы завода никак не повлияли на городской совет, который не стал отзывать разрешение на ведение деятельности. По словам Юлии Тищенко, руководителя Центра экологической информации Херсонской областной универсальной научной библиотеки, в 2019 году предприятие и вовсе запустили без установки фильтров.

качество воздуха

В 2020-м началось построение сети общественного мониторинга воздуха. Первая станция заработала в октябре в Херсоне, сейчас к установке готовят второй датчик.

сортировка мусора

В селе Скадовка запустили станцию сортировки мусора, но при этом в области прекратили сбор отработанных батареек и аккумуляторов. Эта инициатива несколько лет держалась лишь на ресурсах энтузиастов, не получив поддержки местных властей, им пришлось приостановить свою деятельность.

слив стоков в водоемы

Состояние бассейна реки Днепр по-прежнему оставляет желать луч­шего. В августе в Днепровско-Буг­ском лимане зафиксировали мас­совую гибель рыбы, причиной стало сбрасывание неочищенных стоков. На изменение климата региона влияют неконтролируемая вырубка лесов и поджоги плавней. В 2020 году по области прошлись несколько смерчей, последний, сентябрьский, нанес ущерб на 4 млн грн.

Тернопольская область — 14-15 места

Место в рейтинге 2020 года — 13

[ + – ] Тернопольщина, 14-15 места

вылов рыбы

Тернопольщина считается одним из наиболее благоприятных в экологическом плане регионов из-за отсутствия крупных промышленных предприятий. Тем не менее для области остается актуальной борьба с браконьерством, в частности с незаконным выловом рыбы. В 2020 году Тернопольский рыбоохранный патруль зафиксировал почти 700 нарушений природоохранного законодательства. По словам Андрея Объещика, директора общественной организации "Скеля", искусственное затягивание экспертизы приводит к тому, что судебные дела рассматриваются по нескольку лет. При этом, уточняет он, возникают серьезные проблемы с сохранностью вещественных доказательств из-за отсутствия специальных хранилищ с морозильными камерами.

вырубка леса

Еще одной не менее серьезной проблемой остается незаконная вырубка деревьев. К примеру, в ноябре 2020 года Чортковская горпрокуратура подала иск в суд, обвиняя одно из лесохозяйственных предприятий в вырубке 300 деревьев на территории двух заказников. Ущерб оценивается в 1,14 млн грн. В конце года Госэкоинспекция выявила нарушения в Кременецком районном лесхозе, где убытки оценили в 771 тыс. грн. До этого Хозяйственный суд Тернополя удовлетворил иск против другого предприятия, которое обязано выплатить около 500 тыс. грн за незаконную вырубку 130 деревьев.

Кировоградская область — 14-15 места

Место в рейтинге 2020 года — 18

[ + – ] Кировоградская область, 14-15 места

нарушение системы водоснабжения

Жителям Кировоградщины хронически не хватает водных ресурсов, а качество воды оставляет желать лучшего. По словам Людмилы Шестаковой, исполнительного директора местной общественной организации "Флора", только в 26,5% сел и городов области есть централизованное водоснабжение. 70% населения пользуется водой из колодцев и скважин, качество которой не отвечает санитарным нормам.

"В воде из скважин повышенное содержание железа, марганца, азотных соединений, высокая жесткость и минерализация", — говорит эксперт.

загрязнение почвы

Загрязнение окружающей среды также привело к значительному ухудшению здоровья жителей области.

"В сравнении с другими регионами Украины у нас население больше облучается", — рассказывает Людмила Шестакова. Это связано с добычей урана на Кировоградщине и сопутствующими производству сбросами шахтных вод, выбросами в атмосферу — вредные вещества отравляют воздух, землю и водные горизонты.

заморозка эко-проектов вследствие коронавируса

Руководство области разработало "Концепцию государственной целевой программы радиационной и социальной защиты населения Кировоградской области и города Кропивницкого". Однако из-за эпидемии коронавируса ее не приняли. Как говорит Людмила Шестакова, на данный момент в области нет ни государственной, ни региональной программы, которая помогала бы улучшить состояние окружающей среды и здоровье населения. На все запросы активистов власти отвечают, что сейчас не время решать экологические проблемы.

Львовская область — 16-18 места

Место в рейтинге 2020 года — 16

[ + – ] Львовская область, 16-18 места

сортировка и переработка мусора

Львовяне потихоньку решают одну из главных экологических проблем области — свалки. В 2020 году взялись за мусорные свалки Грибовицкого полигона, который отравляет воздух и землю. Проект технической и биологической рекультивации рассчитан до 2025 года. Более того, хоть и медленно, но движется вопрос постройки мусороперерабатывающего завода. В октябре ­2020-го определили генподрядчика проекта: WTT Netherlands BV — Axis Industries UAB — консорциум компаний из Нидерландов и Литвы, который уже построил такие заводы в Великобритании, Литве и Италии.

Как рассказывает Фокусу Николай Рябыка, эколог и основатель общественной организации "Плато", в са­­мом Львове реализуется новая система обращения с отходами. Она предусматривает раздельный сбор мусора и его досортировку с последующей переработкой, а также компостирование органических отходов.

По словам Рябыки, во Львове приняли стратегии и программы для улучшения состояния окружающей среды, однако на их реализацию выделяют мизерные средства. Годовой бюджет "Комплексной экологической программы Львова" в 2020 году составил порядка 13,3 млн грн, или около ­0,16–0,2% бюджета города. В области эти цифры тоже невелики: на аналогичную программу Львовская обладминистрация в 2021 году заложила около 105 млн грн, или 2% от пятимиллиардного бюджета.

Ивано-Франковская область — 16-18 места

Место в рейтинге 2020 года — 17

[ + – ] Ивано-Франковская область, 16-18 места

паводки

Крупнейшим стихийным бедствием 2020 года в Западной Украине стал паводок: из-за сильных дождей поднялся уровень воды в Днестре, Пруте, Черемоше и Быстрице, затопило сотни населенных пунктов. От паводка пострадало пять областей региона, но больше всего — Ивано-Франковская, где, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, повреждено 507,7 км дорог и 198 мостов, погибли четыре человека.

риск оползней

Как говорит Алексей Трелевский, экоактивист, куратор общественного мониторинга качества воздуха Украины Eco City, область оказалась не готовой к этому бедствию, хотя после масштабного паводка 2008 года на реках строили береговые укрепления и намеревались бороться с незаконной вырубкой лесов, которая усугубляет вред от паводков.

"Бедствие 2020 года показало, что меры, принятые в ­2008-м, были недостаточными и неэффективными, чтобы предотвратить паводок", — говорит эксперт. Оперативно справиться с последствиями у местной власти не получилось, в том числе из-за того, что по состоянию на конец года Ивано-Франковск получил лишь 87 млн грн бюджетных средств из обещанных Кабмином 175 млн.

качество воздуха

Для области все так же актуальна проблема качества воздуха. Крупнейшим загрязнителем по-прежнему являются Бурштынская ТЭС и ее золоотвалы — мощный источник пыли. В прошлом году облгосадминистрация приняла Программу охраны окружающей среды до 2025 года, согласно которой обещают выделить 36 млн грн на внедрение системы мониторинга загрязнения воздуха. Алексей Трелевский говорит, что пока местные власти не установили эту систему, единственным источником информации о качестве воздуха для жителей региона остается общественный мониторинг.

Николаевская область — 16-18 места

Место в рейтинге 2020 года — 15

[ + – ] Николаевская область, 16-18 места

промышленные выбросы

В прошлом году на Николаевщине развернулось противостояние между местными экоактивистами и руководством Николаевского глинозёмного завода. В процессе производства глинозёма, сырья для алюминия, вырабатываются отходы — красный шлам. Завод имеет два шламохранилища в Николаевской области, где накопилось более 40 млн т отходов, однако не утилизирует их. Из-за этого красный шлам загрязняет подземные воды региона, а его сухие фракции поднимаются в воздух в виде пыли.

могильники шлама

Николаевские экоактивисты заявили, что накопление красного шлама грозит экологической катастрофой. Общественная организация "Стоп шлам" подала на завод в суд, в декабре 2020-го началось разбирательство дела. Вопросом занимаются и на уровне Киева: еще летом Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа", заявлял, что ведет переговоры с руководством завода, чтобы оно решило проблему и либо самостоятельно начало перерабатывать шлам, либо вывезло его для этого за рубеж.

деградация почвы

Как говорит Наталия Ришкова, координатор общественной организации "Місто Сонця", кроме загрязнения вод для области очень актуальны проблемы несанкционированных свалок, деградации почвы, в регионе недостаточно лесных насаждений, однако местная власть не решает эти вопросы.

Сумская область — 19 место

Место в рейтинге 2020 года — 22

[ + – ] Сумская область, 19 место

промышленные и бытовые отходы

Существенных изменений в сфере экологии в ре­­гио­­не в 2020 году не про­изошло. Как считает Ирина Вась­кина, старший преподаватель кафедры экологии и природозащитных технологий Сумского государственного университета, одной из наиболее острых проблем в области остается обращение с промышленными и бытовыми отходами. Пандемия коронавируса лишь усугубила ситуацию, подчеркивает эксперт. В 2020 году существенно увеличилось количество медицинских отходов, особенно защитных масок, резиновых перчаток, использованных шприцов и т. д. При этом их нельзя вывозить на полигоны ТБО.

загрязнение воздуха выбросами

По словам Васькиной, карантинные мероприятия и ограничения на использование общественного транспорта привели к тому, что гораздо больше жителей региона стали передвигаться на личных автомобилях, что, соответственно, повлияло на увеличение выбросов. В первую очередь это актуально для областного центра. Здесь в течение года наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации пыли, диоксида азота и формальдегида. Тем не менее экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха не фиксировалось.

проблема очистительных сооружений

В регионе стали использовать больше воды, однако большинство очистительных сооружений области не обеспечивают эффективную очистку стоков, особенно на предприятиях ЖКХ, объясняет Васькина. Основные загрязнители поверхностных вод — фосфатосодержащие соединения, из-за пандемии их используют гораздо чаще, но очистительные сооружения с такой нагрузкой не справляются.

Харьковская область — 20-21 места

Место в рейтинге 2020 года — 12

[ + – ] Харьковская область, 20-21 места

промышленные предприятия

В Харькове ряд общественных экологических организаций около десяти лет борются против коксового завода, добиваясь прекращения его работы. Как объясняют экоактивисты, датчики фиксируют в выбросах предприятия опасные вещества, в том числе диоксины и синильную кислоту. В ареале загрязнения находятся жилая зона, школы и детские сады. В начале 2020 года новое руководство коксохима пообещало минимизировать количество вредных выбросов, но ситуация после этого не улучшилась. Осенью Экологическая инспекция Украины провела проверку на заводе, по итогам которой предприятие оштрафовали всего на 272 грн. Харьковчане, живущие недалеко от предприятия, неоднократно выходили на митинги, в том числе перекрывали дорогу. В начале декабря в Харьковском горсовете пообещали создать рабочую группу с участием экологов для усиления контроля за деятельностью завода.

промышленные выбросы

Как считает Александр Пырх, представитель общественной организации "Еко-група "Разом", не менее серьезный ущерб экологии региона наносит деятельность производителя мебели "Свисс Кроно" на производственной площадке в пгт Солоницевка. Госэкоинспекция Харьковской области провела проверку предприятия. По данным специалистов, зафиксировано нарушение правил эксплуатации установок очистки газа, также обнаружен стационарный источник выбросов, не имеющий разрешения. Инспекция направила в Харьковскую областную госадминистрацию предписание аннулировать разрешение предприятия на выброс загрязняющих веществ, но департамент экологии не нашел для этого причин.

Полтавская область — 20-21 места

Место в рейтинге 2020 года — 19

[ + – ] Полтавская область, 20-21 места

обращение с твердыми бытовыми отходами

Одним из наиболее важных экологических решений 2020 года в Полтаве стал запуск "экобуса". Микроавтобус ездит по городу и области, собирая у населения отработанные батарейки, люминесцентные лампы, ртутные термометры. В общественной организации "Эколтава" объясняют, что проект стал возможен благодаря выигранному у Полтавского горсовета судебному процессу по делу о бездеятельности местной власти в вопросах обращения с опасными отходами. Параллельно областной совет начал внедрять программу "Экологические инициативы Полтавской области на ­2019–2021 гг.", предусматривающую бюджетную поддержку проектов местных активистов. Речь идет о сборе и утилизации бытовых отходов, очищении водоемов, уборке парков и лесополос, рассказывает Ольга Гладченко, менеджер по коммуникациям "Эколтавы".

Повлиять на экологическую ситуацию также должна реализация Программы по обращению с твердыми бытовыми отходами в Полтаве на 2021–2025 гг., утвержденной горсоветом. К слову, в регионе имеется лишь один полигон для мусора, соответствующий требованиям строительных норм и правил.

"Остальное — это свалки, которые периодически горят и становятся причиной экологических проблем в области", — подчеркивает Гладченко.

вырубка леса

Среди других актуальных проб­лем активистка называет вырубку населением лесополос, которые местная власть не восстанавливает, и загрязнение рек стоками с сельскохозяйственных земель.

Запорожская область — 22 место

Место в рейтинге 2020 года — 20

[ + – ] Запорожская область, 22 место

промышленные выбросы

Специалисты из областного управления по вопросам экологической безопасности в числе главных природоохранных достижений 2020 года называют подписание меморандума о снижении объемов вредных выбросов с руководством металлургического комбината "Запорожсталь". Это одно из крупнейших металлургических предприятий Европы, входящее в группу "Метинвест". Меморандум предполагает, что к 2027 году показатели загрязнения снизят на 30%. Однако активисты общественного природоохранного движения не разделяют восторгов чиновников. Они отмечают, что на 2027-й перенесли достижение показателей, установленных для 2021 года, это указано в меморандуме восьмилетней давности.

По итогам 2020 года объем вредных выбросов промышленных предприятий в любом случае снизился из-за простоя во время карантина. В областном рейтинге экологически опасных объектов лидируют Запорожский титано-магниевый комбинат, участок аммиакопровода "Тольятти — Одесса", Мелитопольский мясокомбинат, молокозавод "Молис" и Запорожский маслоэкстрактный завод.

Донецкая область — 23 место

Место в рейтинге 2020 года — 24

[ + – ] Донецкая область, 23 место

загрязнение почвы

Основные экологические проблемы региона связаны с негативными последствиями функционирования расположенных там промышленных предприятий. Именно в Донецкой области находится большинство угольных шахт страны.

"Добыча угля негативно влияет на здоровье населения — как самих шахтеров, так и других людей, проживающих в шахтерских городах, — утверждает Константин Криницкий, начальник отдела энергетики ГО "Экодия". — При аварийных остановках систем водоотведения неочищенная вода из шахт может отравить подземные и наземные резервуары воды. Опасность представляют также отвалы породы — терриконы. В большинстве своём они легковоспламеняющиеся".

угольные ТЭС

В 2019 году семь шахтерских городов Донецкой области (Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Угледар, Селидово и Торецк) объединились и создали Платформу устойчивого развития угольных городов для трансформации собственных территорий в случае закрытия убыточных угольных предприятий. Еще один фактор риска в промышленном регионе — последствия сжигания угля. Двуокись углерода, которая образуется в результате горения, — главная причина изменения климата. Кроме того, выбросы серы, азота и пыли от угольных ТЭС считаются основными причинами сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний дыхательных путей местного населения.

Если говорить о той части Донецкой области, которая не находится под контролем Украины, там причиной экологического бедствия может стать остановка шахт без корректной и дорогостоящей процедуры их вывода из эксплуатации. Если допустить заполнение шахт водой, последствия будут самыми печальными.

Днепропетровская область — 24 место

Место в рейтинге 2020 года — 23

[ + – ] Днепропетровская область, 24 место

проблема очистительных сооружений

Одна из существенных проблем области — неудовлетворительное состояние очистных сооружений. Коммунальные службы региона периодически становятся объектом критики, из-за того что более 75% объема сточных вод не соответствуют нормативным требованиям к качеству очистки. Главными загрязнителями водных объектов считаются Днепровский металлургический комбинат, Днепровский металлургический завод, ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог", ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" и ПАО "ДнепрАзот".

качество воздуха

Примерно половина вредных выбросов, которые производятся в Днепропетровской области, выпадает на долю Кривого Рога. На одного жителя города в среднем приходится 433 кг загрязняющих веществ в воздухе. Кривому Рогу принадлежит областное первенство по газообразным загрязнениям. Самые мощные газообразные выбросы — оксиды углерода: их более 300 тыс. т в год. Также в выбросах очень много метана — более 120 тыс. т. Соединений азота в воздухе Днепропетровской области гораздо меньше — их выбрасывается в атмосферу примерно 32 тыс. т в год, но сами эти соединения крайне опасны, особенно оксиды.

Киев — 25 место

[ + – ] Киев, 25 место

загрязнение воздуха выбросами

Качество воздуха в столице Украины с каждым годом становится хуже. По данным мониторинга SaveEcoBot, весенний карантин 2020-го улучшил ситуацию лишь на неделю, с 12 по 17 марта, затем она вновь значительно ухудшилась. Согласно данным портала Iqair, в апреле Киев вышел на первое место в мире по загрязнению воздуха, в октябре и ноябре город был в пятерке лидеров по данному показателю. Причины этого — автомобили, выбрасывающие в воздух до 80% загрязняющих веществ, неблагоприятная погода и лесные пожары, дым от которых добрался до столицы.

опасные отходы

В Киеве имеются и экологические "бомбы" замедленного действия, оставшиеся от советских времен. В первую очередь это завод "Радикал". Завод не работает с 1996 года, но на его территории находятся более 100 тыс. т ртути и материалов, ее содержащих. В жару ртуть испаряется, также ее частицы проникают в землю, на территории заводских руин содержание ртути в воздухе превышает норму более чем в 150 раз. В марте 2020 года случился масштабный пожар в ангаре с химикатами, что усугубило ситуацию.

По мнению Татьяны Тимочко, главы Всеукраинской экологической лиги, киевские власти демонстрируют некомпетентность, десятилетиями не решая проблему "Радикала". На утилизацию ртутных отходов необходимо 1,3 млрд грн. В целевой программе экологического благополучия Киева утилизация учтена, однако в ­2019–2020 годах на нее не потратили ни копейки, а на 2021 год заложили 5 млн грн, которых хватит, чтобы утилизировать лишь 200 т опасных отходов.

полигоны

В то же время мэрия постепенно решает другую системную проблему города. В 2020 году началась рекультивация полигона №5 в селе Подгорцы, куда свозят твердые бытовые отходы столицы. Ежегодно на полигон их поступает более 450 тыс. т, или 10% от отходов всей Украины. Рекультивация предусматривает в первую очередь очищение фильтрата — ядовитой жидкости, которая образуется, когда сквозь отходы проходит дождевая или талая вода.

Вне рейтинга

Автономная Республика Крым

[ + – ] АРК Крым, вне рейтинга

попадание нефти в море

Украинские власти обещают привлечь Россию к ответственности за экологический вред, нанесенный природе аннексированного Крыма. В конце ­2020-го поводом для такого заявления послужил случившийся в ноябре масштабный разлив неф­те­продуктов в Севастополе, уже третий за год. По сообщению Росприроднадзора, разлив случился, когда распиливали списанный корабль "Керчь", нефть покрыла более 200 тыс. кв. м акватории Черного моря. Крымские экологи говорят, что регулярные разливы нефтепродуктов приводят к гибели рыбы. После этого экосистема может восстанавливаться годами.

нехватка пресной воды

В Крыму все острее дает знать о себе хроническая проблема полуострова — снабжение пресной водой. В 2020-м воду поставляли жителям по графику, черпая ее откуда только можно, включая затопленные карьеры, к примеру Кадыковский, расположенный под Балаклавой. И хотя высшее руководство РФ заявляет, что проблема водоснабжения Крыма "практически решена", крымчанам очень тревожно. К примеру, местный гидробиолог Николай Шадрин отмечает, что забор воды проводится крайне интенсивно, и предполагает, что имеющиеся запасы истощатся за три-четыре месяца. Также ученые со скепсисом относятся к заявлению Владимира Путина, в декабре 2020-го подавшего идею выкачивать пресную воду из подземных источников под Азовским морем. Оценка водных запасов не проводилась, вполне возможно, что там вообще нет пригодной для питья воды.