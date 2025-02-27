Карликовая страна Науру будет продавать паспорта, чтобы переселить людей: что произошло

Правительство оценило стоимость паспорта Науру в 105 тысяч долларов. Когда-то эта островная страна была богатой благодаря залежам фосфатов, но осталась с непригодными к жизни землями и угрожающим морем.

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Карликовое государство Науру на одноименном острове с населением 13 тысяч человек продает гражданство, чтобы профинансировать массовое переселение. О новой схеме "золотого паспорта" 26 февраля сообщили в The Guardian.

Продажа гражданства Науру нужна для сбора средств, чтобы переселить местных вглубь страны. Такая необходимость связана с повышением уровня моря из-за климатического кризиса. Вода "съедает" плодородную прибрежную окраину.

Паспорт в Науру будет стоить 105 тысяч долларов. В государстве заверили, что он обеспечивает безвизовый въезд в 89 стран, в том числе Великобритании, ОАЭ и Ирландии.

"Для Науру речь идет не только об адаптации к изменению климата, но и об обеспечении устойчивого и процветающего будущего для будущих поколений. Это больше, чем выживание. Речь идет о том, чтобы будущие поколения имели безопасный, устойчивый и устойчивый дом", — подчеркнул президент Дэвид Аданг.

Остров Науру имеет площадь всего в 21 квадратный километр, а государство может похвастаться одной из наименее многочисленных наций в мире. Чрезвычайно чистые залежи фосфатов когда-то сделали страну одной из самых богатых по ВВП на душу населения.

Однако запасы уже исчерпаны и, по оценке исследователей, 80% территории островной страны непригодны для жизни. Те земли, которые остались от Науру после добычи, теперь находятся под угрозой приливов и отливов, которые все больше наступают.

Фото острова Науру Фото: YouTube

Эдвард Кларк, который руководит новой программой экономики и климатической устойчивости Науру, объяснил, что введенных мер недостаточно для решения проблемы. Правительство ожидает, что первый год программы "золотого паспорта" принесет в бюджет 5,7 миллиона долларов. Это соответствует примерно 66 успешным заявкам.

Впоследствии, как надеется Кларк, сумма возрастет до 43 миллионов долларов, то есть примерно 500 успешных заявок. Тогда заработок с продажи гражданства составит почти 20% общего государственного дохода.

По оценке чиновников, 90% населения Науру в конце концов придется переселить выше. Первый этап массового переселения обойдется государству в более чем 60 миллионов долларов.

"Общеизвестно, что климатические уязвимые развивающиеся страны непропорционально страдают от изменения климата, и поэтому существует настоятельная необходимость гарантировать, что они получат непропорциональную выгоду от климатических инноваций", — отметил Кларк.

Он подчеркнул, что такие страны, как Науру, имеют потребность и право процветать.

Однако идея продажи гражданства — не такая идеальная, какой может казаться. Как пояснила ученая Генриетта Макнейл, "золотой паспорт" несет риски, что преступники будут покупать документы, чтобы использовать в собственных нелегальных целях. В частности, отмывать деньги, скрываться от правоохранителей или воспользоваться "безвизом".

Науру не впервые решает продавать паспорта, и предыдущая попытка обернулась катастрофой. В 2003 году так гражданство купили члены Аль-Каиды, которых впоследствии арестовали в Азии.

На этот раз обещают предлагать паспорта только инвесторам-единомышленникам после "самых строгих и тщательных" проверок. Кларк пояснил, что речь идет не о продаже формального документа, а о пополнении сообщества для решения глобальной проблемы.

Напомним, в Польше чуть больше чем за неделю были совершены четыре жестоких убийства пожилых женщин. Правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался гражданин Украины.

26 февраля стало известно, что в Румынии поддержали закон о том, чтобы войска могли сбивать неизвестные БПЛА несмотря на отсутствие войны. Это решение, вероятно, "вдохновлено" случаями, когда в воздушное пространство страны залетали российские дроны.