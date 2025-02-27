Румыния будет сбивать российские дроны: в сенате приняли соответствующее решение, детали

Сенат принял "Закон о беспилотниках": "за" проголосовал 81 депутат, "против" — 12, воздержались двое. Властям осталось решить, кто будет решать то, сбивать эти дроны или брать под контроль.

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Отныне в Румынии смогут сбивать или обезвреживать неизвестные беспилотники, которые будут попадать в воздушное пространство государства. Соответствующий закон будет регулировать проведение военных операций и действий в мирное время, когда на территории Румынии не будет войны. Об этом сообщило издание Romania Journal 26 февраля.

"Летательное судно без пилота на борту, которое незаконно пересекает государственную границу Румынии и осуществляет полет в национальном воздушном пространстве без разрешения, может быть уничтожено, нейтрализовано или может быть взято под контроль", — говорится в проекте закона.

Румынским чиновникам осталось теперь только решить, кто будет иметь право принимать решение относительно того, сбивать эти беспилотники или брать под контроль.

Скорее всего, такое право предоставят военным командирам, которые будут находиться в зоне ответственности в то время, когда беспилотное воздушное устройство нарушит румынскую границу.

"У нас должна быть очень короткая цепочка принятия решения об открытии огня", — отметил румынский генерал Вирджил Белецану.

Также военный отметил, что у них "не так много времени для выполнения миссии". О какой именно миссии он говорит — генерал не уточнил.

"Будем надеяться, что благодаря приказам, которые будут отданы на основе закона, акция будет выполнена в очень короткий срок, потому что у вас не так много времени для выполнения миссии".

Вероятно, основанием для принятия такого закона стало то, что российские беспилотники во время атак по Украине нарушали воздушное пространство Румынии. В частности такой случай произошел в ночь на 17 января 2025 года. Впоследствии стало известно о том, что на территории государства, которое принадлежит к Североатлантическому альянсу, нашли обломки сразу двух российских дронов.

Ранее также были случаи, когда российские ракеты нарушали воздушное пространство стран НАТО, в частности Румынии. Такая ситуация случилась, когда крылатая ракета РФ пролетела около 140 километров в воздушном пространстве Молдовы и Румынии, а затем оказалась над Черновицкой областью Украины. Об инциденте Фокус рассказывал подробнее 25 декабря 2024 года.