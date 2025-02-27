Румунія буде збивати російські дрони: у сенаті ухвалили відповідне рішення, деталі

Сенат ухвалив "Закон про безпілотники": "за" проголосував 81 депутат, "проти" – 12, утрималися двоє. Владі залишилося вирішити, хто вирішуватиме те, збивати ці дрони чи брати під контроль.

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Відтепер у Румунії зможуть збивати або знешкоджувати невідомі безпілотники, що потраплятимуть у повітряний простір держави. Відповідний закон регулюватиме проведення військових операцій та дій у мирний час, коли на території Румунії не буде війни. Про це повідомило видання Romania Journal 26 лютого.

"Літальне судно без пілота на борту, яке незаконно перетинає державний кордон Румунії та здійснює політ у національному повітряному просторі без дозволу, може бути знищено, нейтралізовано або може бути взято під контроль", — йдеться у проєкті закону.

Румунським чиновникам залишилося тепер лише вирішити, хто буде мати право ухвалювати рішення щодо того, збивати ці безпілотники чи брати під контроль.

Швидше за все, таке право нададуть військовим командирам, які перебуватимуть у зоні відповідальності у час, коли безпілотний повітряний пристрій порушить румунський кордон.

"У нас має бути дуже короткий ланцюжок прийняття рішення про відкриття вогню", — зазначив румунський генерал Вірджил Белецану.

Також військовий зазначив, що у них "не так багато часу для виконання місії". Про яку саме місію він говорить — генерал не уточнив.

"Будемо сподіватися, що завдяки наказам, які будуть віддані на основі закону, акція буде виконана в дуже короткий термін, тому що у вас не так багато часу для виконання місії".

Ймовірно, підставою для ухвалення такого закону стало те, що російські безпілотники під час атак по Україні порушували повітряний простір Румунії. Зокрема такий випадок трапився уночі проти 17 січня 2025 року. Згодом стало відомо про те, що на території держави, яка належить до Північноатлантичного альянсу, знайшли уламки одразу двох російських дронів.

Раніше також траплялися випадки, коли російські ракети порушували повітряний простір країн НАТО, зокрема Румунії. Така ситуація трапилася, коли крилата ракета РФ пролетіла близько 140 кілометрів у повітряному просторі Молдови та Румунії, а потім опинилася над Чернівецькою областю України. Про інцидент Фокус розповідав детальніше 25 грудня 2024 року.