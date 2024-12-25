Обстріл України: одна з ракет пролетіла 140 км у небі над Молдовою та Румунією

За даними моніторингового каналу, під обстрілом, крім українських міст, перебували також Дарабані та Даракуті — населені пункти Румунії та Молдови.

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Під час ранкового удару по Україні одна з російських ракет залетіла в Україну з повітряного простору Молдови та Румунії. Про це повідомив моніторинговий ресурс Monitor.

Російська крилата ракета пролетіла близько 140 кілометрів у повітряному просторі Молдови та Румунії та вийшла на свою кінцеву траєкторію в Чернівецькій області України.

Повідомлення про обстріл України

"Пройшла через Молдову і Румунію. 140 км із району Ямпіль у район Барабань. Виходить у Чернівецькій області", — ідеться в публікації.

Обстріл України 25 грудня

За даними моніторингового каналу, під час ракетної атаки 25 грудня ворог застосував:

крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами Ту-95мс із Саратовської області РФ;

крилаті ракети 3м14 комплексу "Калібр" з Новоросійська;

балістичні зенітні керовані ракети 5В55/48Н6ДМ комплексів С-300/С-400 з Бєлгородської області РФ;

авіаційні крилаті керовані ракети Х-59/69;

БПЛА "Шахед-Герань", "Гербера";

та імітаційні безпілотники.

Загалом ракетна атака тривала 1 годину 45 хвилин — з 06:00 до 07:45 — і була націлена на енергетичний комплекс.

Карта маршрутів ракет: обстріл 25 грудня

Під обстрілом перебували: Харків і агломерація, Бурштин, Кременчук, Кривий Ріг, Дніпро, Кам'янське, Павлоград, також Дарабані та Даракуті — населені пункти Румунії та Молдови.

Обстріл України: наслідки по регіонах

У Харківській ОВА повідомили про влучання безпілотника, загоряння та пошкодження приватного будинку.

За інформацією Криворізької ОВА, під прицілом ворога була критична інфраструктура.

"На жаль, в окремих громадах є наслідки. Потрапляння в газову трубу біля приватного домоволодіння. Також пошкоджено вікна в будинках", — зазначається в повідомленні.

У Вінницькій області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це повідомила перша заступниця голови ОВА Наталія Заболотна.

Наслідки обстрілу України

Нагадаємо, що РФ провела масований обстріл України крилатими ракетами: у Харкові, Дніпрі та Кременчуці потужні вибухи.

Також повідомлялося, що росіяни атакували енергетичну систему України. Про це заявив міністр енергетики.