Обстріл України: одна з ракет пролетіла 140 км у небі над Молдовою та Румунією
За даними моніторингового каналу, під обстрілом, крім українських міст, перебували також Дарабані та Даракуті — населені пункти Румунії та Молдови.
Під час ранкового удару по Україні одна з російських ракет залетіла в Україну з повітряного простору Молдови та Румунії. Про це повідомив моніторинговий ресурс Monitor.
Російська крилата ракета пролетіла близько 140 кілометрів у повітряному просторі Молдови та Румунії та вийшла на свою кінцеву траєкторію в Чернівецькій області України.
"Пройшла через Молдову і Румунію. 140 км із району Ямпіль у район Барабань. Виходить у Чернівецькій області", — ідеться в публікації.
Обстріл України 25 грудня
За даними моніторингового каналу, під час ракетної атаки 25 грудня ворог застосував:
- крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами Ту-95мс із Саратовської області РФ;
- крилаті ракети 3м14 комплексу "Калібр" з Новоросійська;
- балістичні зенітні керовані ракети 5В55/48Н6ДМ комплексів С-300/С-400 з Бєлгородської області РФ;
- авіаційні крилаті керовані ракети Х-59/69;
- БПЛА "Шахед-Герань", "Гербера";
- та імітаційні безпілотники.
Загалом ракетна атака тривала 1 годину 45 хвилин — з 06:00 до 07:45 — і була націлена на енергетичний комплекс.
Під обстрілом перебували: Харків і агломерація, Бурштин, Кременчук, Кривий Ріг, Дніпро, Кам'янське, Павлоград, також Дарабані та Даракуті — населені пункти Румунії та Молдови.
Обстріл України: наслідки по регіонах
У Харківській ОВА повідомили про влучання безпілотника, загоряння та пошкодження приватного будинку.
За інформацією Криворізької ОВА, під прицілом ворога була критична інфраструктура.
"На жаль, в окремих громадах є наслідки. Потрапляння в газову трубу біля приватного домоволодіння. Також пошкоджено вікна в будинках", — зазначається в повідомленні.
У Вінницькій області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це повідомила перша заступниця голови ОВА Наталія Заболотна.
Нагадаємо, що РФ провела масований обстріл України крилатими ракетами: у Харкові, Дніпрі та Кременчуці потужні вибухи.
Також повідомлялося, що росіяни атакували енергетичну систему України. Про це заявив міністр енергетики.