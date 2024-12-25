Обстрел Украины: одна из ракет пролетела 140 км в небе над Молдовой и Румынией

По данным мониторингового канала, под обстрелом, помимо украинских городов, находились также Дарабани и Даракути — населенные пункты Румынии и Молдовы.

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Во время утреннего удара по Украине одна из российских ракет залетела в Украину из воздушного пространства Молдовы и Румынии. Об этом сообщил мониторинговый ресурс Monitor.

Российская крылатая ракета пролетела около 140 километров в воздушном пространстве Молдовы и Румынии и вышла на свою конечную траекторию в Черновицкой области Украины.

Сообщение об обстреле Украины

"Прошла через Молдову и Румынию. 140 км из района Ямполь в район Барабань. Выходит в Черновицкой области", — говорится в публикации.

Обстрел Украины 25 декабря

По данным мониторингового канала, в ходе ракетной атаки 25 декабря враг применил:

крылатые ракеты Х-101/55, запущенные бортами Ту-95мс из Саратовской области РФ;

крылатые ракеты 3м14 комплекса "Калибр" из Новороссийска;

баллистические зенитные управляемые ракеты 5В55/48Н6ДМ комплексов С-300/С-400 из Белгородской области РФ;

авиационные крылатые управляемые ракеты Х-59/69;

БПЛА "Шахед-Герань", "Гербера";

и имитационные беспилотники.

О общей сложности ракетная атака длилась 1 час 45 минут — с 06:00 по 07:45 — и была нацелена на энергетический комплекс.

Карта маршрутов ракет: обстрел 25 декабря

Под обстрелом находились: Харьков и агломерация, Янтарь, Кременчуг, Кривой Рог, Днепр, Каменское, Павлоград, также Дарабани и Даракути — населенные пункты Румынии и Молдовы.

Обстрел Украины: последствия по регионам

В Харьковской ОВА сообщили о попадании беспилотника, возгорании и повреждении частного дома.

По информации Криворожской ОВА, под прицелом врага была критическая инфраструктура.

"К сожалению, в отдельных общинах есть последствия. Попадание в газовую трубу возле частного домовладения. Также повреждены окна в домах", — отмечается в сообщении.

В Винницкой области есть повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила первая замглавы ОВА Наталья Заболотная.

Последствия обстрела Украины

Напомним, что РФ провела массированный обстрел Украины крылатыми ракетами: в Харькове, Днепре и Кременчуге мощные взрывы.

Также сообщалось, что россияне атаковали энергетическую систему Украины. Об этом заявил министр энергетики.