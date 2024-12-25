Обстрел Украины: одна из ракет пролетела 140 км в небе над Молдовой и Румынией
По данным мониторингового канала, под обстрелом, помимо украинских городов, находились также Дарабани и Даракути — населенные пункты Румынии и Молдовы.
Во время утреннего удара по Украине одна из российских ракет залетела в Украину из воздушного пространства Молдовы и Румынии. Об этом сообщил мониторинговый ресурс Monitor.
Российская крылатая ракета пролетела около 140 километров в воздушном пространстве Молдовы и Румынии и вышла на свою конечную траекторию в Черновицкой области Украины.
"Прошла через Молдову и Румынию. 140 км из района Ямполь в район Барабань. Выходит в Черновицкой области", — говорится в публикации.
Обстрел Украины 25 декабря
По данным мониторингового канала, в ходе ракетной атаки 25 декабря враг применил:
- крылатые ракеты Х-101/55, запущенные бортами Ту-95мс из Саратовской области РФ;
- крылатые ракеты 3м14 комплекса "Калибр" из Новороссийска;
- баллистические зенитные управляемые ракеты 5В55/48Н6ДМ комплексов С-300/С-400 из Белгородской области РФ;
- авиационные крылатые управляемые ракеты Х-59/69;
- БПЛА "Шахед-Герань", "Гербера";
- и имитационные беспилотники.
О общей сложности ракетная атака длилась 1 час 45 минут — с 06:00 по 07:45 — и была нацелена на энергетический комплекс.
Под обстрелом находились: Харьков и агломерация, Янтарь, Кременчуг, Кривой Рог, Днепр, Каменское, Павлоград, также Дарабани и Даракути — населенные пункты Румынии и Молдовы.
Обстрел Украины: последствия по регионам
В Харьковской ОВА сообщили о попадании беспилотника, возгорании и повреждении частного дома.
По информации Криворожской ОВА, под прицелом врага была критическая инфраструктура.
"К сожалению, в отдельных общинах есть последствия. Попадание в газовую трубу возле частного домовладения. Также повреждены окна в домах", — отмечается в сообщении.
В Винницкой области есть повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила первая замглавы ОВА Наталья Заболотная.
Напомним, что РФ провела массированный обстрел Украины крылатыми ракетами: в Харькове, Днепре и Кременчуге мощные взрывы.
Также сообщалось, что россияне атаковали энергетическую систему Украины. Об этом заявил министр энергетики.