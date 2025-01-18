РФ атакувала Україну: два російські дрони впали на території держави НАТО, що відомо

В Міноборони Румунії розповіли, де знайшли уламки російських безпілотників та засудили атаки РФ на цивільну інфраструктуру України.

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Румунські військові та правоохоронці після обстеження прикордонної території ідентифікували два місця з уламками російських безпілотників після атаки Росії по Україні в ніч проти 17 січня. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, яка є членом НАТО.

"Міжінституційна команда завершила дослідження, проведені 17 січня в прикордонному районі округу Тульча після атак дронів протягом ночі по цивільних цілях та портовій інфраструктурі в Україні. Після польових обшуків було виявлено дві області, де впали безпілотники російського походження типу Geran1/2", — йдеться у повідомленні.

Одне місце падіння розташоване між населеними пунктами Чаталкіой (повіт Тулча) і Тудор-Владимиреску (повіт Ботошані), а друге — на південь від Кілія-Веке (повіт Тулча).

"Удар уламків безпілотника не зачепив елементів інфраструктури і про матеріальну шкоду не повідомлялося", — підкреслили в Міноборони Румунії.

Там також засудили російські атаки на цивільну інфраструктуру України, які є "невиправданими та суперечать нормам міжнародного права".

Нагадаємо, вдень, 17 січня, ЗС РФ завдали двох ударів балістичними ракетами по місту Кривий Ріг.

15 січня російська армія запустила 40 ракет по цілях в Україні.