РФ бомбардує Україну "шахедами": що відомо про ворожу атаку

Монітори нарахували щонайменше 12 "шахедів", які летіли у різних напрямках. Небезпека оголошувалась і для мешканців Києва.

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Надвечір 17 січня російські окупаційні війська запустили у бік України десятки ударних безпілотників типу "шахед". Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Зокрема ворожі БпЛА летіли у бік Кременчука, Харкова, Сум, Полтави, Дніпра та Херсона.

А вже о 23:42 ПС ЗСУ повідомили, що загроза застосування ударних дронів поширюється й на Київську область.

Останнє оновлення щодо руху російських "шахедів" виглядало наступним чином:

БпЛА на межі Сумщини і Харківщини, курс — північний;

БпЛА на півночі Полтавщини, курс — західний;

БпЛА на межі Кіровоградщини і Миколаївщини, курс — західний/північно-західний;

БпЛА в центрі і на південному заході Дніпропетровщини, курс — північний/південно-західний;

БпЛА на південному сході Миколаївщини, курс — південно-західний;

БпЛА на північному сході Одещини, курс — західний;

БпЛА на Чернігівщині, курс — південно-західний/західний/південно-східний;

БпЛА на півночі Київщини, курс — південний.

Одночасно моніторинговий телеграм-канал нарахував щонайменше 12 "шахедів", які перебували у небі над територією України.

Вже після опівночі Повітряні сили попередили про загрозу ударних дронів для столиці України.

"Увага! м.Київ! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з півночі та зі сходу", — йшлося у повідомленні.

Мапа тривог 18 січня Фото: Скриншот

Нагадаємо, вдень, 17 січня, ЗС РФ завдали двох ударів балістичними ракетами по місту Кривий Ріг.

15 січня російська армія запустила 40 ракет по цілях в Україні.