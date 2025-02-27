Карликова країна Науру продаватиме паспорти, щоб переселити людей: що сталося

Уряд оцінив вартість паспорта Науру у 105 тисяч доларів. Колись ця острівна країна була заможною завдяки покладам фосфатів, але залишилась з непридатними до життя землями й загрозливим морем.

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Карликова держава Науру на однойменному острові з населенням 13 тисяч осіб продає громадянство, щоб профінансувати масове переселення. Про нову схему "золотого паспорта" 26 лютого повідомили у The Guardian.

Продаж громадянства Науру потрібен для збору коштів, щоб переселити місцевих вглиб країни. Така необхідність пов’язана з підвищенням рівня моря через кліматичну кризу. Вода "з’їдає" родючу прибережну околицю.

Паспорт у Науру коштуватиме 105 тисяч доларів. У державі запевнили, що він забезпечує безвізовий в’їзд до 89 країн, в тому числі Великої Британії, ОАЕ та Ірландії.

"Для Науру йдеться не лише про адаптацію до зміни клімату, а й про забезпечення сталого та процвітаючого майбутнього для прийдешніх поколінь. Це більше, ніж виживання. Йдеться про те, щоб майбутні покоління мали безпечний, стійкий і стійкий дім", — наголосив президент Девід Аданг.

Острів Науру має площу лише у 21 квадратний кілометр, а держава може похизуватись однією з найменш численних націй у світі. Надзвичайно чисті поклади фосфатів колись зробили країну однією з найбагатших за ВВП на душу населення.

Однак запаси вже вичерпані й, за оцінкою дослідників, 80% території острівної країни є непридатними до життя. Ті землі, які залишились від Науру після видобутку, тепер перебувають під загрозою припливів і відливів, які все більше наступають.

Фото острова Науру Фото: YouTube

Едвард Кларк, який керує новою програмою економіки та кліматичної стійкості Науру, пояснив, що запроваджених заходів недостатньо для розв’язання проблеми. Уряд очікує, що перший рік програми "золотого паспорта" принесе в бюджет 5,7 мільйона доларів. Це відповідає приблизно 66 успішним заявкам.

Згодом, як сподівається Кларк, сума зросте до 43 мільйонів доларів, тобто приблизно 500 успішних заявок. Тоді заробіток з продажу громадянства становитиме майже 20% загального державного доходу.

За оцінкою чиновників, 90% населення Науру врешті доведеться переселити вище. Перший етап масового переселення обійдеться державі у понад 60 мільйонів доларів.

"Загальновідомо, що кліматичні вразливі країни, які розвиваються, непропорційно страждають від зміни клімату, і тому існує нагальна потреба гарантувати, що вони отримають непропорційну вигоду від кліматичних інновацій", — зауважив Кларк.

Він наголосив, що такі країни, як Науру, мають потребу і право процвітати.

Однак ідея продажу громадянства — не така ідеальна, якою може здаватись. Як пояснила науковиця Генрієтта Макнейл, "золотий паспорт" несе ризики, що злочинці купуватимуть документи, щоб використовувати у власних нелегальних цілях. Зокрема, відмивати гроші, переховуватись від правоохоронців або скористатись "безвізом".

Науру не вперше вирішує продавати паспорти, і попередня спроба обернулась катастрофою. У 2003 році так громадянство купили члени Аль-Каїди, яких згодом арештували в Азії.

Цього ж разу обіцяють пропонувати паспорти лише інвесторам-однодумцям після "найсуворіших і найретельніших" перевірок. Кларк пояснив, що йдеться не про продаж формального документа, а про поповнення спільноти задля розв’язання глобальної проблеми.

Нагадаємо, у Польщі трохи більше як за тиждень були скоєні чотири жорстокі вбивства літніх жінок. Правоохоронці затримали підозрюваного, яким виявився громадянин України.

26 лютого стало відомо, що у Румунії підтримали закон про те, щоб війська могли збивати невідомі БПЛА попри відсутність війни. Це рішення, ймовірно, "натхненне" випадками, коли у повітряний простір країни залітали російські дрони.