Карликова країна Науру продаватиме паспорти, щоб переселити людей: що сталося
Уряд оцінив вартість паспорта Науру у 105 тисяч доларів. Колись ця острівна країна була заможною завдяки покладам фосфатів, але залишилась з непридатними до життя землями й загрозливим морем.
Карликова держава Науру на однойменному острові з населенням 13 тисяч осіб продає громадянство, щоб профінансувати масове переселення. Про нову схему "золотого паспорта" 26 лютого повідомили у The Guardian.
Продаж громадянства Науру потрібен для збору коштів, щоб переселити місцевих вглиб країни. Така необхідність пов’язана з підвищенням рівня моря через кліматичну кризу. Вода "з’їдає" родючу прибережну околицю.
Паспорт у Науру коштуватиме 105 тисяч доларів. У державі запевнили, що він забезпечує безвізовий в’їзд до 89 країн, в тому числі Великої Британії, ОАЕ та Ірландії.
"Для Науру йдеться не лише про адаптацію до зміни клімату, а й про забезпечення сталого та процвітаючого майбутнього для прийдешніх поколінь. Це більше, ніж виживання. Йдеться про те, щоб майбутні покоління мали безпечний, стійкий і стійкий дім", — наголосив президент Девід Аданг.
Острів Науру має площу лише у 21 квадратний кілометр, а держава може похизуватись однією з найменш численних націй у світі. Надзвичайно чисті поклади фосфатів колись зробили країну однією з найбагатших за ВВП на душу населення.
Однак запаси вже вичерпані й, за оцінкою дослідників, 80% території острівної країни є непридатними до життя. Ті землі, які залишились від Науру після видобутку, тепер перебувають під загрозою припливів і відливів, які все більше наступають.
Едвард Кларк, який керує новою програмою економіки та кліматичної стійкості Науру, пояснив, що запроваджених заходів недостатньо для розв’язання проблеми. Уряд очікує, що перший рік програми "золотого паспорта" принесе в бюджет 5,7 мільйона доларів. Це відповідає приблизно 66 успішним заявкам.
Згодом, як сподівається Кларк, сума зросте до 43 мільйонів доларів, тобто приблизно 500 успішних заявок. Тоді заробіток з продажу громадянства становитиме майже 20% загального державного доходу.
За оцінкою чиновників, 90% населення Науру врешті доведеться переселити вище. Перший етап масового переселення обійдеться державі у понад 60 мільйонів доларів.
"Загальновідомо, що кліматичні вразливі країни, які розвиваються, непропорційно страждають від зміни клімату, і тому існує нагальна потреба гарантувати, що вони отримають непропорційну вигоду від кліматичних інновацій", — зауважив Кларк.
Він наголосив, що такі країни, як Науру, мають потребу і право процвітати.
Однак ідея продажу громадянства — не така ідеальна, якою може здаватись. Як пояснила науковиця Генрієтта Макнейл, "золотий паспорт" несе ризики, що злочинці купуватимуть документи, щоб використовувати у власних нелегальних цілях. Зокрема, відмивати гроші, переховуватись від правоохоронців або скористатись "безвізом".
Науру не вперше вирішує продавати паспорти, і попередня спроба обернулась катастрофою. У 2003 році так громадянство купили члени Аль-Каїди, яких згодом арештували в Азії.
Цього ж разу обіцяють пропонувати паспорти лише інвесторам-однодумцям після "найсуворіших і найретельніших" перевірок. Кларк пояснив, що йдеться не про продаж формального документа, а про поповнення спільноти задля розв’язання глобальної проблеми.
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