Крошечное островное государство стало самым богатым, а потом потеряло все: названа причина

В период экономического расцвета государство предоставляло гражданам бесплатное образование, медицинские услуги и транспорт. Люди жили в достатке, а уровень благосостояния был настолько высок, что, по слухам, начальник полиции позволил себе купить Lamborghini.

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Науру — крошечное островное государство в Тихом океане — когда-то считалось одним из самых богатых в мире на душу населения благодаря добыче фосфатов. Однако его экономический взлет сменился резким падением, оставив страну в поиске новых источников дохода. Об этом пишет The Mirror.

Фосфатный бум начался в начале XX века, когда британская компания обнаружила огромные запасы этого ценного ресурса, используемого в удобрениях. В течение десятилетий Великобритания, Австралия и Новая Зеландия активно разрабатывали месторождения, пока в 1968 году Науру не стало независимым и не взяло добычу под свой контроль. Это привело к беспрецедентному богатству: в 1980-х годах доход на душу населения превысил показатели нефтяных монархий Ближнего Востока.

На волне процветания государство обеспечивало гражданам бесплатное образование, медицинскую помощь и транспорт. Жители наслаждались роскошью: рассказывали, что начальник полиции приобрел Lamborghini, но не смог в нем поместиться. Однако богатство быстро испарилось — к 1990-м годам фосфатные запасы истощились, а экономика оказалась в упадке.

В попытке справиться с кризисом Науру пробовало стать оффшорной налоговой гаванью и продавало паспорта, но вскоре отказалось от этих схем. В 2005 году страна возобновила добычу фосфатов, однако этот источник дохода уже не мог обеспечить прежнее благополучие.

В 1968 году Науру стало независимым госсударством и взяло добычу фосфатов под контроль Фото: YouTube

Значительную финансовую поддержку Науру получило благодаря соглашению с Австралией: страна разместила у себя центр содержания просителей убежища в обмен на экономическую помощь. Также остров зарабатывает на рыболовной отрасли, но остается уязвимым перед возможными экономическими потрясениями.

Издание отмечает, что сегодня одной из главных проблем Науру является здоровье населения: более 70% жителей страдают ожирением, а уровень курения остается критически высоким. Эксперты связывают это с экономическим спадом, который ограничил доступ к качественному питанию.

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