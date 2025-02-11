Супруги продали большой дом и построили уникальную деревню на берегу моря (фото)

После путешествий на автофургоне Сильвия и Эрик Хокинс решили воплотить в жизнь свою давнюю мечту. Они приобрели участок площадью 4 акра и превратили его в уютный кемпинг с небольшими домами.

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Жители Вирджинии-Бич (США), Сильвия и Эрик Хокинс, радикально изменили свою жизнь, отказавшись от традиционного большого дома в пользу минималистичного образа жизни. Это решение вдохновило их на создание уникальной деревни крошечных домов, которая привлекла тысячи гостей со всей Америки. Об этом пишет The Sun.

В начале 2000-х годов семья Хокинс жила в просторном доме площадью 3 000 квадратных футов, имела стабильную работу и все признаки "классической американской мечты". Однако они чувствовали, что этот образ жизни отдаляет их друг от друга. Все изменилось в 2010 году, когда они отправились в поход на мыс Чарльз. Именно там они осознали, что чувствуют себя намного счастливее и свободнее в небольшом пространстве.

После возвращения супруги приняли смелое решение — отказаться от большого дома, приобрести два дома на колесах и переехать в кемпинг. Несмотря на скептическое отношение родственников, они были уверены, что минимализм и близость к природе сделают их счастливее. В итоге это не только помогло укрепить семейные отношения, но и дало финансовую свободу.

Супруги продали свой большой дом Фото: WTKR

Спустя несколько лет Хокинсы решили воплотить в жизнь свою мечту — построить деревню с небольшими домами. Они приобрели участок площадью 4 акра на мысе Чарльз, где ранее находились небольшие домики, заправка и ресторан. Полностью отремонтировав территорию, они превратили ее в уютный комплекс, предлагающий гостям возможность попробовать жизнь в маленьком жилье.

В 2022 году деревня была выставлена на Airbnb и быстро стала популярной. Дома оформлены в ярких цветах и оснащены всем необходимым: полноценными ванными комнатами, кухнями и удобными зонами отдыха. Тысячи американцев уже испытали этот стиль жизни на себе.

В 2022 году деревня была выставлена на Airbnb и быстро стала популярной Фото: WTKR

Проект Хокинсов стал частью глобального тренда на минималистичный образ жизни. Издание отмечает, что тем, кто хочет построить собственный крошечный дом, даже не обязательно начинать с нуля — на Walmart и Amazon продаются готовые комплекты. Например, двухэтажный дом с крытой террасой можно приобрести за 25 985 долларов, а вариант с полностью оборудованной ванной — за 15 299 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что семья купила дом в другой стране, не осмотрев его. Покупка нового жилья обернулась бесконечным ремонтом, стрессом и финансовыми проблемами. Потребовалось 5 лет, дюжина рабочих и два подрядчика, чтобы довести дом до ума.

Также стало известно, что супруги продали дом на берегу моря, чтобы жить в маленькой лодке. Ула и Джош провели экскурсию по своему дому и поделились опытом жизни на воде. Они показали, как удобно и рационально организовано их уникальное жилье, а также рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться.