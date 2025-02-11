Супруги продали большой дом и построили уникальную деревню на берегу моря (фото)
После путешествий на автофургоне Сильвия и Эрик Хокинс решили воплотить в жизнь свою давнюю мечту. Они приобрели участок площадью 4 акра и превратили его в уютный кемпинг с небольшими домами.
Жители Вирджинии-Бич (США), Сильвия и Эрик Хокинс, радикально изменили свою жизнь, отказавшись от традиционного большого дома в пользу минималистичного образа жизни. Это решение вдохновило их на создание уникальной деревни крошечных домов, которая привлекла тысячи гостей со всей Америки. Об этом пишет The Sun.
В начале 2000-х годов семья Хокинс жила в просторном доме площадью 3 000 квадратных футов, имела стабильную работу и все признаки "классической американской мечты". Однако они чувствовали, что этот образ жизни отдаляет их друг от друга. Все изменилось в 2010 году, когда они отправились в поход на мыс Чарльз. Именно там они осознали, что чувствуют себя намного счастливее и свободнее в небольшом пространстве.
После возвращения супруги приняли смелое решение — отказаться от большого дома, приобрести два дома на колесах и переехать в кемпинг. Несмотря на скептическое отношение родственников, они были уверены, что минимализм и близость к природе сделают их счастливее. В итоге это не только помогло укрепить семейные отношения, но и дало финансовую свободу.
Спустя несколько лет Хокинсы решили воплотить в жизнь свою мечту — построить деревню с небольшими домами. Они приобрели участок площадью 4 акра на мысе Чарльз, где ранее находились небольшие домики, заправка и ресторан. Полностью отремонтировав территорию, они превратили ее в уютный комплекс, предлагающий гостям возможность попробовать жизнь в маленьком жилье.
В 2022 году деревня была выставлена на Airbnb и быстро стала популярной. Дома оформлены в ярких цветах и оснащены всем необходимым: полноценными ванными комнатами, кухнями и удобными зонами отдыха. Тысячи американцев уже испытали этот стиль жизни на себе.
Проект Хокинсов стал частью глобального тренда на минималистичный образ жизни. Издание отмечает, что тем, кто хочет построить собственный крошечный дом, даже не обязательно начинать с нуля — на Walmart и Amazon продаются готовые комплекты. Например, двухэтажный дом с крытой террасой можно приобрести за 25 985 долларов, а вариант с полностью оборудованной ванной — за 15 299 долларов.
Ранее Фокус сообщал, что семья купила дом в другой стране, не осмотрев его. Покупка нового жилья обернулась бесконечным ремонтом, стрессом и финансовыми проблемами. Потребовалось 5 лет, дюжина рабочих и два подрядчика, чтобы довести дом до ума.
Также стало известно, что супруги продали дом на берегу моря, чтобы жить в маленькой лодке. Ула и Джош провели экскурсию по своему дому и поделились опытом жизни на воде. Они показали, как удобно и рационально организовано их уникальное жилье, а также рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться.