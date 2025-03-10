Размеры просто невероятны: "мусорная гора" медленно отравляет жителей города (фото)

Живущие вблизи свалки люди годами страдают от последствий ее существования. Выделяющиеся из отходов токсичные газы проникают в воздух, вызывая респираторные заболевания, а загрязненные грунтовые воды несут дополнительную угрозу.

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"Мусорная гора", возвышающаяся на восточной окраине столицы Индии, стала символом экологического кризиса, отравляя жизнь миллионов людей. Об этом пишет Lad Bible.

Свалка Газипур, созданная более 40 лет назад, представляет собой одну из крупнейших экологических катастроф в стране и продолжает расти, несмотря на десятилетия обещаний властей решить проблему.

Помойка, занимающая 70 акров земли, уже достигает 236 футов в высоту — сравнимо с 20-этажным зданием. Здесь скопилось около 14 миллионов метрических тонн отходов, несмотря на то, что объект был официально закрыт в 2002 году. Однако мусор продолжает поступать, делая Газипур растущей угрозой для окружающей среды и здоровья жителей.

Токсичный воздух и загрязненная вода

Живущие вблизи свалки люди годами страдают от последствий ее существования. Выделяющиеся из отходов токсичные газы проникают в воздух, вызывая респираторные заболевания, а загрязненные грунтовые воды несут дополнительную угрозу. Кроме того, Газипур представляет собой высокую пожарную опасность — при возгорании отходов в воздух выбрасываются ядовитые пары, усугубляющие ситуацию.

Помимо воздуха и воды, серьезное загрязнение затронуло и местные водоемы Фото: Sky News

Доктор Аршад Хан, местный терапевт, практикующий в районе уже 14 лет, предупредил, что свалка медленно отравляет жителей.

"Яд попадает в их организм через воздух, ослабляя иммунитет, и лекарства становятся менее эффективными", — рассказал он.

Издание отмечает, что жители Дели устали от пустых обещаний политиков. 71-летний Ибрагим Хан, который живет рядом со свалкой 40 лет, говорит: "Я видел, как она только растет. Все правительства обещали решить проблему, но ничего не сделали. Люди здесь болеют, им трудно дышать".

Помимо воздуха и воды, серьезное загрязнение затронуло и местные водоемы. Канал, протекающий рядом со свалкой, стал черным от загрязняющих веществ, включая пластик, химикаты и разлагающиеся органические отходы.

Местные жители требуют немедленного вмешательства.

Ранее Фокус сообщал, что брошенная на пляже лодка стала местной достопримечательностью. Вокруг судна собирается много людей, чтобы сфотографироваться рядом с ним. Владельцем парусника является студент, у которого нет средств на спасение лодки.

Также стало известно, что выжженный участок земли купили за 1 миллион долларов. До возгорания на нем находился дом с четырьмя спальнями и тремя ванными. Однако пламя полностью разрушило здание, так же как и многие другие постройки в этом районе.