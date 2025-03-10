Розміри просто неймовірні: "сміттєва гора" повільно отруює жителів міста (фото)

Люди, які живуть поблизу звалища, роками страждають від наслідків його існування. Токсичні гази, що виділяються з відходів, проникають у повітря, спричиняючи респіраторні захворювання, а забруднені ґрунтові води несуть додаткову загрозу.

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"Сміттєва гора", що височіє на східній околиці столиці Індії, стала символом екологічної кризи, отруюючи життя мільйонів людей. Про це пише Lad Bible.

Звалище Газіпур, створене понад 40 років тому, являє собою одну з найбільших екологічних катастроф у країні та продовжує зростати, незважаючи на десятиліття обіцянок влади розв'язати проблему.

Смітник, що займає 70 акрів землі, вже досягає 236 футів заввишки — можна порівняти з 20-поверховою будівлею. Тут накопичилося близько 14 мільйонів метричних тонн відходів, попри те, що об'єкт був офіційно закритий у 2002 році. Однак сміття продовжує надходити, роблячи Газіпур дедалі більшою загрозою для довкілля і здоров'я жителів.

Токсичне повітря і забруднена вода

Люди, які живуть поблизу звалища, роками страждають від наслідків його існування. Токсичні гази, що виділяються з відходів, проникають у повітря, викликаючи респіраторні захворювання, а забруднені ґрунтові води несуть додаткову загрозу. Крім того, Газіпур являє собою високу пожежну небезпеку — під час загоряння відходів у повітря викидаються отруйні пари, що погіршують ситуацію.

Крім повітря і води, серйозне забруднення зачепило і місцеві водойми Фото: Sky News

Доктор Аршад Хан, місцевий терапевт, який практикує в районі вже 14 років, попередив, що звалище повільно отруює жителів.

"Отрута потрапляє в їхній організм через повітря, послаблюючи імунітет, і ліки стають менш ефективними", — розповів він.

Видання зазначає, що жителі Делі втомилися від порожніх обіцянок політиків. 71-річний Ібрагім Хан, який живе поруч зі сміттєзвалищем 40 років, каже: "Я бачив, як воно тільки зростає. Усі уряди обіцяли вирішити проблему, але нічого не зробили. Люди тут хворіють, їм важко дихати".

Крім повітря і води, серйозне забруднення зачепило і місцеві водойми. Канал, що протікає поруч зі звалищем, став чорним від забруднювальних речовин, включно з пластиком, хімікатами і органічними відходами, що розкладаються.

Місцеві жителі вимагають негайного втручання.

Раніше Фокус повідомляв, що кинутий на пляжі човен став місцевою визначною пам'яткою. Навколо судна збирається багато людей, щоб сфотографуватися поруч із ним. Власником вітрильника є студент, у якого немає коштів на порятунок човна.

Також стало відомо, що випалену ділянку землі купили за 1 мільйон доларів. До загоряння на ній знаходився будинок із чотирма спальнями й трьома ванними. Однак полум'я повністю зруйнувало будівлю, так само як і багато інших споруд у цьому районі.