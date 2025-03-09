Загублений вітрильник: кинутий на пляжі човен став місцевою визначною пам'яткою (фото)

Навколо судна збирається багато людей, щоб сфотографуватися поруч із ним. Власником вітрильника є студент, у якого немає коштів на порятунок човна.

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На пляжі The Cove у місті Бригантін (Нью-Джерсі, США) вже близько двох місяців стоїть викинутий на берег 34-футовий (понад 10 метрів) вітрильник Heavy Traffic, приписаний до порту Брукліна. Судно несподівано стало популярною пам'яткою серед місцевих жителів і туристів, які фотографуються на його тлі та публікують знімки в соцмережах. Про це пише UPI.

Як з'ясувала влада, власником човна є студент коледжу в Массачусетсі. За словами мера Бригантін Вінса Сери, молодий чоловік не має фінансових можливостей самостійно повернути судно на воду.

"Ми б дуже хотіли, щоб хто-небудь допоміг цій людині прибрати човен, щоб він міг залишити його собі", — заявив Сера в інтерв'ю місцевим ЗМІ.

Поки човен залишається на пляжі, він продовжує привертати увагу місцевих жителів і туристів Фото: NBC News

Місцева поліція підтримує зв'язок із власником, але якщо човен не буде прибрано найближчим часом, місто може вступити у володіння судном. За словами капітана поліції Бригантини Стівена Ворда, влада, найімовірніше, буде змушена залучити підрядників для переміщення судна, що може обійтися в суму до 20 000 доларів.

Співробітники поліції встановили, що Heavy Traffic був пришвартований у воді поруч із постом берегової охорони в Абсеконській затоці, але зірвався й опинився на березі. Видання зазначає, що поки човен залишається на пляжі, він продовжує привертати увагу місцевих жителів, перетворюючись на незвичайний символ на узбережжі Бригантини.

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