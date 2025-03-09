Затерянный парусник: брошенная на пляже лодка стала местной достопримечательностью (фото)

Вокруг судна собирается много людей, чтобы сфотографироваться рядом с ним. Владельцем парусника является студент, у которого нет средств на спасение лодки.

Related video

На пляже The Cove в городе Бригантин (Нью-Джерси, США) уже около двух месяцев стоит выброшенный на берег 34-футовый (более 10 метров) парусник Heavy Traffic, приписанный к порту Бруклина. Судно неожиданно стало популярной достопримечательностью среди местных жителей и туристов, которые фотографируются на его фоне и публикуют снимки в соцсетях. Об этом пишет UPI.

Как выяснили власти, владельцем лодки является студент колледжа в Массачусетсе. По словам мэра Бригантин Винса Серы, молодой человек не имеет финансовых возможностей самостоятельно вернуть судно на воду.

"Мы бы очень хотели, чтобы кто-нибудь помог этому человеку убрать лодку, чтобы он мог оставить ее себе", — заявил Сера в интервью местным СМИ.

Пока лодка остается на пляже, она продолжает привлекать внимание местных жителей и туристов Фото: NBC News

Местная полиция поддерживает связь с владельцем, но если лодка не будет убрана в ближайшее время, город может вступить во владение судном. По словам капитана полиции Бригантины Стивена Уорда, власти, скорее всего, будут вынуждены привлечь подрядчиков для перемещения судна, что может обойтись в сумму до 20 000 долларов.

Сотрудники полиции установила, что Heavy Traffic была пришвартована в воде рядом с постом береговой охраны в Абсеконском заливе, но сорвалась и оказалась на берегу. Издание отмечает, что пока лодка остается на пляже, она продолжает привлекать внимание местных жителей, превращаясь в необычный символ на побережье Бригантины.

Ранее Фокус сообщал, что пассажир попытался остановить самолет прямо на взлетной полосе. Нарушитель сумел преодолеть все меры безопасности и добраться до самолета, который уже готовился к взлету.

Также стало известно, что главная достопримечательность "лучшего в мире аэропорта" разочаровала туристов. Джессика Джейн Тернер и ее партнер Джаспер продали свой дом, уволились с работы и отправились в путешествие по миру. Девушка мечтала провести несколько часов в знаменитом аэропорту, но реальность оказалась далеко не такой, как она представляла.