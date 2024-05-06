Ухудшение погоды в Украине: синоптики предупреждают о грозе и мощном циклоне (карты)
Синоптики предупредили жителей Киева и столичного региона о первом уровне опасности и призвали не пугаться звуков грома, но и не игнорировать сигналов воздушной тревоги.
В Укргидрометцентре утром в понедельник, 6 мая, отметили, что вскоре, ближе к полудню, в Киеве и Киевской области начнется гроза, которая продлится до конца этих суток. Об этом главный метеорологический центр страны сообщил в официальном аккаунте на Facebook.
Погода в Украине — где пройдут дожди с грозами
Синоптики предупредили о первом уровне опасности и призвали киевлян и жителей пригорода не пугаться звуков грома, но и не игнорировать сигналов воздушной тревоги.
В целом прогноз погоды на 6 мая можно охарактеризовать следующим образом — облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В западных, северных и в большинстве центральных областей ночью местами небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных и северных областях местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью +8-13°; днем +20-25°, в Карпатах и на побережье морей +14-19°.
А вот уже завтра, 7 мая, более свежая воздушная масса с севера, по словам народного синоптика Натальи Диденко, обусловит снижение температуры воздуха в западных, северных областях и в Винницкой области до +16-20 градусов. На остальной территории Украины во вторник теплая погода еще задержится.
"Холодный атмосферный фронт, который будет пересекать территорию Украины, 7 мая принесет дожди с грозами. Разве что в Крыму и Приазовье осадки завтра маловероятны", — добавляет Диденко.
И обещает по всей территории Украины юго-западный и западный ветер, порывистый, порой даже со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. В дальнейшем воздух будет в Украине везде свежим, днем +14-20 градусов, а в середине недели даже возможны заморозки.
В Киеве 7 мая ожидается периодически дождь с грозой, температура воздуха снизится и в течение дня составит +17-19 градусов. Западный ветер в столице ожидается порывистым.
"Завтра желательно не забыть зонт, одеться соответственно прогнозу, а не выбегать с голыми плечами и коленями, держать неподалеку "корвалолы" и "каптопрессы" (кому важно), потому что из-за изменений погоды может и меняться артериальное давление, болеть голова и т.д.", — предупреждает синоптик.
Погода в Украине — где сохраняется пожарная опасность
В понедельник, 6 мая, в Украине, кроме Волынской, Житомирской и Закарпатской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине — где возможно половодье
4-7 мая, в результате продолжения повышения уровней воды на Верхнем Днепре (в пределах страны) и участке Десны Чернигов — Литки, удержание уровней на высоких отметках будет продолжаться:
- на Десне и ее притоке реке Снов — затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском районах (І уровень опасности — желтый);
- в Корюковском и Черниговском районах Черниговской области (ІІ уровень опасности — оранжевый);
- на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).
Напомним, что синоптик Вера Балабух рассказала, чего ждать от погоды этим летом. По ее словам, средний сезонный показатель температуры воздуха, скорее всего, будет выше нормы на 1-2 градуса. В то же время в течение лета на погоду в Украине будут влиять атлантические воздушные массы, которые станут приносить умеренную влагу и тепло в Украину.
Также Фокус писал, что, по прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, украинцев в мае ожидают достаточно комфортные погодные условия. Однако в конце первой декады месяца существенно похолодает.