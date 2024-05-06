Погода в Харькове такая, как в Херсоне: в Украине могут исчезнуть снежные зимы

Повышение температуры воздуха зимой приводит к тому, что осадки выпадают в виде дождя и мокрого снега, из-за чего редко образуется устойчивый снежный покров. В будущем это приведет к тому, что в Украине исчезнут снежные зимы.

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Климат на планете и в Украине меняется, а температура воздуха существенно возрастает. Наибольший рост наблюдается зимой и летом. Об этом в интервью "24 каналу" рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

По ее словам, повышение температуры воздуха зимой приводит к тому, что осадки выпадают в виде дождя и мокрого снега, из-за чего редко образуется устойчивый снежный покров. В будущем это приведет к тому, что в Украине исчезнут снежные зимы.

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"Дальнейший рост температуры воздуха будет приводить к тому, что эти процессы будут усиливаться и снежные зимы станут для нас редкостью", — сказала Вера Балабух.

Она отметила, что климат на планете и в частности в Украине меняется, а температура воздуха существенно возрастает особенно зимой и летом. Из-за чего современная зима в Украине стала в среднем на 1,5 градуса чем была 50 и 30 лет назад. Поэтому аномально теплая зима в этом году не случайность. Это — закономерность тех процессов, которые начались раньше.

По словам эксперта, повышению температуры на планете способствует деятельность человека, благодаря которой существенно усилился парниковый эффект. Если человечество не изменит сценарий развития, рост температуры будет наблюдаться и в дальнейшем.

"Существенно возрастет и температура воздуха в Украине. Зима станет еще теплее и к концу века в Харькове она может быть такой, как сейчас в Херсоне", — рассказала Балабух.

Напомним, что синоптик рассказала, чего ждать от погоды этим летом. По ее словам, средний сезонный показатель температуры воздуха, скорее всего, будет выше нормы на 1 — 2 градуса. В то же время в течение лета на погоду в Украине будут влиять атлантические воздушные массы, которые будут приносить умеренную влагу и тепло в Украину.