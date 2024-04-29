Вместо Пушкина — Ярослав Мудрый: в Харькове переименовали две станции метро

Переименовать станцию в честь князя Руси предлагали студенты и преподаватели юридического вуза. Также новое название получила станция "Южный вокзал".

Related video

В Харькове переименовали две станции метро: "Пушкинскую" и "Южный вокзал". Соответствующее распоряжение подписал городской голова Харькова Игорь Терехов, сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

"Станция метро "Пушкинская" теперь будет называться "Ярослава Мудрого", а станция метро "Южный вокзал" — "Вокзальная", — говорится в сообщении.

Отметим, что переименовать станцию метро "Пушкинская" в честь Ярослава Мудрого предлагали студенты и преподаватели Харьковского юридического вуза.

пост Харьковского горсовета Фото: Скриншот

Напомним, после того, как в ночь с 10 на 11 апреля российские оккупанты нанесли по меньшей мере десять ударов по Харькову, в городе не работало метро, ведь энергетики фиксировали существенные перебои со светом.

24 апреля The New York Times опубликовала материал, в котором рассказала о том, как живут харьковчане под ежедневными обстрелами российских оккупантов. Журналисты издания узнали, как через несколько часов после российских обстрелов открывают кафе, а коммунальные службы полностью разбирают завалы и вывозят обломки.

В ночь на 27 апреля российские войска ударили по Салтовскому району Харькова. Две ракеты попали по территории психиатрической больницы, оставив 10-метровые воронки. Как рассказала медсестра Виктория Беляева, в момент ракетного удара в отделении находился 51 пациент. Перевести их в укрытие не успели.

Кроме того, военный аналитик Фонда Карнеги за международный мир Дара Массикот в комментарии изданию Financial Times заявила, что россиян может ждать волна новой мобилизации, если президент России Владимир Путин решит наступать на Харьков или Юг Украины. По ее оценкам Массикот, для большой наступательной операции российскому Генштабу понадобится не менее 100 тысяч солдат.