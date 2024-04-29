Амбициозное решение: в ISW проанализировали возможность наступления ВС РФ на Харьков

По данным аналитиков, бойцы ВСУ внимательно следят за действиями противника на востоке и сейчас можно сделать вывод, что вражеские наступательные операции дальше разговоров не зайдут. У оккупантов нет необходимых сил.

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Разговоры о возможном наступлении ВС РФ на Харьков продолжаются, что вынуждает Украину выделять дополнительные ресурсы для защиты города. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 28 апреля.

По данным аналитиков, дальше разговоров это пока что не зайдет, ведь у оккупантов нет сил, которые позволили бы взять под свой контроль второй по величине город Украины. Об этом говорят как в командовании ВСУ, так и военные эксперты. В частности речь про Главнокомандующего армией Александр Сырский.

"Украинские силы отслеживают увеличение численности российских войск, перегруппировывающихся на Харьковском направлении, вероятно, имея в виду Белгородскую область, и что украинские силы усилили оборонительные позиции в "наиболее угрожаемых" районах дополнительными артиллерийскими и танковыми подразделениями", — цитируют в ISW слова Сырского.

Военный обозреватель Константин Машовец ранее сообщал, продолжают аналитики, что противник перегруппировал части 11-го армейского корпуса и 6-й общевойсковой армии (Ленинградский военный округ) с Купянского направления в новую Северную группировку войск. Теперь ее оснащенные элементы сосредоточены в районе Белгорода.

Примечательно, что 6-я общевойсковая армия участвовала в наступательных операциях в районе населенного пункта Синьковка, однако с октября прошлого года так и не смогли взять его под свой контроль. Это ставит под сомнение, пишут в ISW, боеспособность бригады.

"Поэтому потенциальное будущее российское наступление с целью захвата Харькова будет чрезвычайно амбициозным решением, которое создаст серьезные проблемы для российских сил, особенно с учетом того, что они столкнутся с лучше оснащенными ВСУ после прибытия военной помощи США", — продолжили аналитики.

Напомним, 22 апреля сообщалось, что ВСУ могут приостановить наступление ВС РФ, если помощь США прибудет без задержек. По данным американских аналитиков, в ближайшие недели российские оккупанты могут воспользоваться моментом, и давить на Силы обороны наступательными действиями и обстрелами. Теперь многое зависит от скорости Вашингтона.