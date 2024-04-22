ВСУ могут приостановить наступление ВС РФ, если помощь США прибудет без задержек, — ISW

По данным американских аналитиков, в ближайшие недели российские оккупанты могут воспользоваться моментом, и давить на Силы обороны наступательными действиями и обстрелами. Теперь многое зависит от скорости Вашингтона.

Related video

Если помощь со стороны Соединенных Штатов Америки прибудет достаточно быстро, тогда украинские защитники смогут приостановить наступление российских оккупантов. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, американские союзники могут отправить необходимое Силам обороны вооружение уже до конца недели, если Сенат примет законопроект 23 апреля, а 24 числа его подпишет президент Джо Байден. Такое мнение озвучил глава комитета по разведке Сената Марк Уорнер.

Украинский президент Владимир Зеленский также отметил, что быстрые решения со стороны Вашингтона позволят Киеву стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу.

В ISW же убеждены, что ВСУ могут столкнуться с определенными неудачами в ближайшие недели, пока будут ждать помощь США. В то же время, с большой вероятностью российское наступление будет приостановлено, если американские поставки будут быстрыми.

Сами же бойцы ВС РФ, продолжают аналитики в разведке, могут активизировать свои действия на фронте в ближайшее время. Также могут усилиться атаки при помощи ракет и БПЛА. В такой способ противник намерен воспользоваться "окном", которое образуется до прибытия помощи США.

Напомним, 20 апреля сообщалось, куда потратят более $60 млрд военной помощи США. Основное место в американском пакете помощи займут оборонные расходы — ВСУ получат дальнобойное вооружение и системы ПВО. Отдельные статьи расходов прописали на бюджетную поддержку.