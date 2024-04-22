ЗСУ можуть призупинити наступ ЗС РФ, якщо допомога США прибуде без затримок, — ISW

За даними американських аналітиків, найближчими тижнями російські окупанти можуть скористатися моментом і тиснути на Сили оборони наступальними діями та обстрілами. Тепер багато що залежить від швидкості Вашингтона.

Related video

Якщо допомога з боку Сполучених Штатів Америки прибуде досить швидко, тоді українські захисники зможуть призупинити наступ російських окупантів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, американські союзники можуть відправити необхідне Силам оборони озброєння вже до кінця тижня, якщо Сенат ухвалить законопроєкт 23 квітня, а 24 числа його підпише президент Джо Байден. Таку думку озвучив голова комітету з розвідки Сенату Марк Ворнер.

Український президент Володимир Зеленський також зазначив, що швидкі рішення з боку Вашингтона дадуть змогу Києву стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу.

У ISW ж переконані, що ЗСУ можуть зіткнутися з певними невдачами найближчими тижнями, поки чекатимуть на допомогу США. Водночас, з великою ймовірністю російський наступ буде призупинено, якщо американські поставки будуть швидкими.

Самі ж бійці ЗС РФ, продовжують аналітики в розвідці, можуть активізувати свої дії на фронті найближчим часом. Також можуть посилитися атаки за допомогою ракет і БПЛА. У такий спосіб противник має намір скористатися "вікном", яке утворюється до прибуття допомоги США.

Нагадаємо, 20 квітня повідомлялося, куди витратять понад $60 млрд військової допомоги США. Основне місце в американському пакеті допомоги займуть оборонні видатки — ЗСУ отримають далекобійне озброєння і системи ППО. Окремі статті витрат прописали на бюджетну підтримку.