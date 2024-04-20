Щоб війна не розповзалась: Зеленський подякував Палаті представників за допомогу Україні

Президент України подякував спікеру Палати представників Майку Джонсону. Голова держави впевнений, що рішення сенаторів вбереже світ від більшої війни.

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Голосування у Палаті представників Конгресу США про виділення допомоги Україні допоможе втримати світ від розростання війни. Завдяки рішенню, яке ухвалили сенатори Республіканської та Демократичної партії, "збережеться правильний хід історії". Президент України подякував сенаторам за голосування. Подяка очільника держави з'явилась у дописі в соцмережі X (Twitter).

Зеленський зауважив, що до рішення сенаторів причетний спікер Палати представників Майк Джонсон — він подякував йому особисто. Політик наголосив, що США змогли підтвердити відданість ідеалам демократії та свободи. На його думку, ці поняття, а також мир та безпека, можуть бути забезпечені завдяки силі. Сьогоднішнє голосування зменшило можливість поширення війни та вберегло життя людей.

"Справедливий мир і безпека можуть бути досягнуті лише завдяки силі. Життєво важливий законопроєкт про допомогу США, ухвалений сьогодні Палатою представників, допоможе запобігти розповзанню війни", — написав політик.

Допомога Україні — Зеленський прокоментував голосування у Конгресі 20 квітня Фото: Скриншот

Допомога Україні — деталі

Зазначимо, 20 квітня у Палаті представників Конгресу США розглядали чотири законопроєкти, серед яких були пакети допомоги Україні. Зокрема, ішлося про заморожені активи РФ, які може отримати Україна, та про понад 60 млрд дол., які підуть на військову підтримку. Увечері (за Києвом) сенатори зібрались на засідання і почалось обговорення, під час якого мали відхилити або підтримати внесені правки.

В підсумку протягом години відбулось голосування за обидва законопроєкти, дотичні до російсько-української війни. Першим сенатори підтримали документ про заморожені російські гроші, другим — про пакет на 60 млрд дол. Після цього вони мають надійти у Сенат, де відбудуться наступні голосування. Законопроєкти вступлять у дію лише після того, як їх підпише президент Джо Байден.

Нагадуємо, 20 квітня представники Міністерства оборони США повідомили, що готові надіслати Україні зброю, як тільки все вирішиться в Конгресі та в уряді. 18 квітня стало відомо про ставлення українців до іншого виду підтримки західних партнерів: до появи військових з країн-партнерів.