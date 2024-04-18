Українці підтримали ідею Макрона з відправленням західних військових: результати соцопитування

Більша частина опитаних громадян вважають, що це було б правильним рішенням, проте частина з них до кінця так і не змогли визначитися.

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Більшість громадян підтримують ідею того, щоб західні війська прибули в Україну для виконання різних завдань. З такою ініціативою раніше виступив президент Франції Еммануель Макрон. Опитування проводила соціологічна служба "Центру Разумкова".

Результати свідчать, що одразу 74% українців опитаних українців підтримають рішення відправки військових підрозділів західних країн на територію України. З них 48,2% людей висловили одностайну підтримку, а 26,1% скоріше погодилися б на такий варіант, ніж ні.

7% українців виступають скоріше проти такого повороту подій, а ще 5,2% і зовсім заявили "ні".

П'ятій категорії людей складно відповісти на це запитання і їх, як показали результати опитування, 13,4%.

"Ідею відправки в Україну військових підрозділів західних держав-союзників підтримує більшість опитаних у Західному (87%), Центральному (78%) та Східному (66%) регіонах і відносна більшість (47,5%) респондентів у Південному регіоні. Не підтримують відповідно 4,5%, 10%, 19% і 27%", — ідеться в повідомленні "Центру Разумкова".

Більшість громадян підтримують ініціативу про введення західних військ в Україну Фото: Скриншот

Варто зазначити, що 27 лютого президент Франції Еммануель Макрон на саміті країн Європи заявив, що за деяких обставин можливе відправлення в Україну європейських військових підрозділів.

Нагадаємо, 1 квітня повідомлялося, що в ЄС пояснили слова французького лідера про введення військ в Україну. За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, навчання українських військових може затягуватися через час, який йде на перекидання військ через Європу. Швидше було б навчати українських захисників на їхній території.