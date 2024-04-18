Украинцы поддержали идею Макрона с отправкой западных военных: результаты соцопроса

Большая часть опрошенных граждан считают, что это было бы правильным решением, однако часть из них до конца так и не смогли определиться.

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Большинство граждан поддерживают идею того, чтобы западные войска прибыли в Украину для выполнения различных заданий. С такой инициативой ранее выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Опрос проводила социологическая служба "Центра Разумкова".

Результаты гласят, что сразу 74% украинцев опрошенных украинцев поддержат решение отправки военных подразделений западных стран на территорию Украины. Из них 48,2% людей высказали единогласную поддержку, а 26,1% скорее согласились бы на такой вариант, чем нет.

7% украинцев выступают скорее против такого поворота событий, а еще 5,2% и вовсе заявили "нет".

Пятой категории людей сложно ответить на этот вопрос и их, как показали результаты опроса, 13,4%.

"Идею отправки в Украину военных подразделений западных государств-союзников поддерживает большинство опрошенных в Западном (87%), Центральном (78%) и Восточном (66%) регионах и относительное большинство (47,5%) респондентов в Южном регионе. Не поддерживают соответственно 4,5%, 10%, 19% и 27%", — говорится в сообщении "Центра Разумкова".

Большинство граждан поддерживают инициативу о вводе западных войск в Украину Фото: Скриншот

Стоит отметить, что 27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон на саммите стран Европы заявил, что при некоторых обстоятельствах возможна отправка в Украину европейских военных подразделений.

Напомним, 1 апреля сообщалось, что в ЕС объяснили слова французского лидера о вводе войск в Украину. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, обучение украинских военных может затягиваться из-за времени, которое уходит на переброску войск через Европу. Быстрее было бы обучать украинских защитников на их территории.