"Макрон абсолютно прав": нужно продолжить обсуждать отправку войск в Украину, — Волкер

По словам экс-представителя Госдепа США, никто не говорит о том, что западные военные должны пересечь границу с Украиной уже сейчас, однако убирать эту опцию со стола переговоров не нужно.

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Президент Франции Эммануэль несколько месяцев назад выступил с инициативой, которая заключается в вводе войск Запада на территорию Украины. Бывший представитель Госдепа США в Украине Курт Волкер в интервью "РБК-Украина" высказался по этому поводу.

По его мнению, такой сценарий нельзя исключать, а вот резкий отказ некоторых стран от участия военных в войне в Украине стал для российского президента Владимира Путина неким сигналом о том, что Запад нерешительный и обязательства с его стороны полностью отсутствуют.

"Макрон абсолютно прав. Мы не должны убирать различные опции со стола и объявлять, что мы убираем опции со стола… Все, что говорил Макрон, это то, что мы не должны ничего исключать, мы не должны исключать введение наземных войск. И я полностью согласен, не стоит этого исключать. Это не значит, что войска надо вводить сейчас. Это не то, что он говорит. Просто не убирайте опцию со стола", — заявил Курт Волкер.

Отдельно бывший представитель американского Госдепа добавил, что иностранные войска могли бы взять участие в противовоздушной обороне Украины. Запад продолжает поставлять оружие и боеприпасы для систем, однако складывается реальность, что вражеские ракеты или дроны могут заходить в воздушное пространство других стран, которые также состоят в НАТО. Это вооружение ВС РФ может быть нацелено на мирное население.

Соответственно, продолжает Курт Волкер, странам Альянса возможно пора задуматься о том, что Киеву можно помочь перехватывать и ракеты и дроны. Это был бы гуманитарный жест и тем самым расширилась бы система противовоздушной обороны НАТО, ведь они снаряды опасны для всех одинаково.

"Я думаю, было бы разумно иметь купол ПВО над всем пространством от Николаева до Румынии. Это было бы очень хорошо для безопасности транспорта, очень хорошо для безопасности гражданского населения, для безопасности судоходства. Если бы у вас был небольшой контингент войск противовоздушной обороны, возможно французов, которые могли бы защитить небо, — я не вижу в этом ничего плохого", — подытожил он.

Напомним, 5 апреля сообщалось, что президент Владимир Зеленский должен обратиться к странам, готовым ввести войска в Украину, о чем заявил офицер ВСУ и народный депутат VIII созыва Игорь Лапин. По его словам, Франция, Дания, страны Балтии и Финляндия могут начать рассматривать вопрос активнее, если от Украины поступит официальное обращение.