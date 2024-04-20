Чтобы война не расползалась: Зеленский поблагодарил Палату представителей за помощь Украине

Президент Украины поблагодарил спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Глава государства уверен, что решение сенаторов убережет мир от большей войны.

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Голосование в Палате представителей Конгресса США о выделении помощи Украине поможет удержать мир от разрастания войны. Благодаря решению, принятому сенаторами Республиканской и Демократической партий, "сохранится правильный ход истории". Президент Украины поблагодарил сенаторов за голосование. Благодарность главы государства появилась в заметке в соцсети X (Twitter).

Зеленский отметил, что к решению сенаторов причастен спикер Палаты представителей Майк Джонсон — он поблагодарил его лично. Политик подчеркнул, что США смогли подтвердить приверженность идеалам демократии и свободы. По его мнению, эти понятия, а также мир и безопасность, могут быть обеспечены благодаря силе. Сегодняшнее голосование уменьшило возможность распространения войны и уберегло жизни людей.

"Справедливый мир и безопасность могут быть достигнуты только благодаря силе. Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, поможет предотвратить расползание войны", — написал политик.

Помощь Украине — Зеленский прокомментировал голосование в Конгрессе 20 апреля Фото: Скриншот

Помощь Украине — детали

Отметим, 20 апреля в Палате представителей Конгресса США рассматривали четыре законопроекта, среди которых были пакеты помощи Украине. В частности, речь шла о замороженных активах РФ, которые может получить Украина, и о более 60 млрд долл., которые пойдут на военную поддержку. Вечером (по Киеву) сенаторы собрались на заседание и началось обсуждение, во время которого должны были отклонить или поддержать внесенные правки.

В итоге в течение часа состоялось голосование за оба законопроекта, касающиеся российско-украинской войны. Первым сенаторы поддержали документ о замороженных российских деньгах, вторым — о пакете на 60 млрд долл. После этого они должны поступить в Сенат, где состоятся следующие голосования. Законопроекты вступят в действие только после того, как их подпишет президент Джо Байден.

Напоминаем, 20 апреля представители Министерства обороны США сообщили, что готовы прислать Украине оружие, как только все решится в Конгрессе и в правительстве. 18 апреля стало известно об отношении украинцев к другому виду поддержки западных партнеров: к появлению военных из стран-партнеров.