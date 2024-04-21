Україна отримає ATACMS до кінця наступного тижня, — сенатор Ворнер

Марк Ворнер заявив, що передача боєприпасів і далекобійних ракет мала відбутися ще пів року тому, але оскільки цього не відбулося, то найкращий час — прямо зараз.

Related video

Україна може отримати далекобійні ракети ATACMS уже до кінця наступного тижня, після того, як Сенат схвалить законопроєкт щодо військової допомоги Україні й цей документ підпише президент США Джо Байден. Про це в інтерв'ю CBS News заявив голова сенатського комітету з питань розвідки Марк Ворнер.

"Я сподіваюсь, що як тільки це (законопроєкт. — Ред.) потрапить до президента у вівторок або середу, ці постачання будуть розпочаті з ракет великої дальності ATACMS", — сказав Ворнер.

На уточнювальне запитання журналіста, чи отримає Україна це озброєння вже наступного тижня, Ворнер відповів, що підпис президента під документом стоятиме дуже швидко. Саме це гарантуватиме, що ATACMS будуть передані до кінця тижня.

Важливо

Удар по Джанкою завдали ракетами ATACMS, начиненими 8000 гранатами, — Forbes

"За цим графіком це буде зроблено, адже очевидно, що бойовий дух українців був високим, але він був підірваний за останні кілька місяців, коли їм буквально видавали патрони за нормою, по 8-10 патронів на день", — зазначив Ворнер.

Він наголосив, що передача боєприпасів і далекобійних ракет мала відбутися ще пів року тому, але оскільки цього не відбулося, то найкращий час — прямо зараз.

"За останні два роки, маючи менш як 3% нашого оборонного бюджету, українці знищили 87% російських сухопутних військ, що існували раніше, 63% їхніх танків, 32% бронетранспортерів, не втративши жодного американського солдата", — зазначив Ворнер.

Про який законопроєкт ідеться

20 квітня Палата представників підтримала законопроєкт, яким передбачені різні види допомоги Україні на суму понад 60 млрд дол. Ці кошти Україна отримає на умовах позики.

"За" цей законопроєкт проголосували 311 конгресменів, із них — 210 демократів і 101 республіканець. Проти ініціативи виступили 112 конгресменів. Семеро членів Палати не голосували.

Гроші в межах цього пакету фінансової підтримки розподілять так:

$23,2 млрд — на поповнення американських військових запасів, із яких раніше надходило озброєння Україні;

$11,3 млрд — на поточну діяльність військових США в регіоні (зокрема, навчання українських військовослужбовців);

$13,8 млрд — на закупівлю для українських сил озброєнь і надання оборонних послуг;

$26 млрд — на продовження нагляду й підзвітності за допомогою та обладнанням, яке надається Києву.

Нагадаємо, 20 квітня лідер більшості в Сенаті, член Демократичної партії Чак Шумер заявив, що Сенат готовий якнайшвидше розглянути законопроєкти, які підтримали в Палаті представників. Це означає, що вже за три дні сенатори можуть підтримати пакет допомоги Україні.

21 квітня Politico повідомило, що США розглядають можливість відправлення додаткових військових радників в Україну, основним завданням яких буде консультування українських військ, а також нагляд за американською зброєю, яку штати передають Україні.